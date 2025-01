Huawei et sa plateforme publicitaire Petal Ads présentent des perspectives sur la domination de la Chine dans les domaines de la technologie et du tourisme au FITUR 2025

MADRID, 24 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huawei et sa plateforme Petal Ads ont révélé que les touristes chinois dépensent près de deux fois plus que la moyenne des voyageurs internationaux, tout en présentant le leadership technologique de la Chine lors d'un événement de réseautage de haut niveau à l'occasion du FITUR 2025, une foire commerciale mondiale de premier plan dans le domaine du voyage.

Dr Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services Europe, presents at Fitur 2025

La conférence annuelle FITUR 2025 rassemble les professionnels du tourisme mondial pour présenter les performances du secteur et mettre l'accent sur la durabilité, l'innovation et l'impact économique. Par l'entremise de Petal Ads, Huawei fait le lien entre les principales entités touristiques espagnoles et les représentants chinois, en organisant un événement de réseautage de haut niveau pour renforcer la collaboration économique et culturelle.

Perspectives sur la domination de la Chine en termes dépenses et d'innovation

Jaime Gonzalo, vice-président, Huawei Mobile Services Europe, a souligné l'importance du marché chinois dans le tourisme mondial, où la capacité à engager efficacement ce marché lucratif est désormais un facteur critique de succès dans le paysage concurrentiel du tourisme mondial.

« La Chine, qui est l'un des plus grands marchés de voyages à l'étranger, est un moteur essentiel de revenus pour divers secteurs du tourisme, y compris la vente au détail et les loisirs, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique des hauts lieux du tourisme mondial. Cette augmentation des dépenses souligne l'importance pour les entreprises touristiques et les destinations du monde entier de répondre aux besoins et aux préférences des touristes chinois modernes, en offrant des services sur mesure et en adoptant les plateformes numériques à succès en Chine », a-t-il déclaré.

Jaime a souligné le leadership de la Chine en matière d'innovation, notant son investissement d'un milliard d'euros dans la 5G d'ici à 2025, soit quatre fois plus que l'Europe. Il a également mis l'accent sur les progrès de l'IdO et de l'écosystème des « super applications ». Jaime a souligné l'importance d'une approche intégrée multi-appareils pour attirer les touristes chinois, citant la plateforme Petal Ads de Huawei qui a réussi à mener des campagnes pertinentes sur ce marché.

Points forts de l'événement de réseautage

M. He Yong, ministre conseiller pour les Affaires culturelles à l'ambassade de Chine, a ouvert l'événement par un discours qui a donné le ton des discussions.

Mme Carmen González Gens, vice-présidente de Huawei Technologies Espagne, a ensuite exposé la vision de l'entreprise en matière de tourisme durable, qui repose sur cinq piliers : la durabilité environnementale, la connectivité, la transformation numérique, le tourisme inclusif et les voyages hors saison.

Elle a souligné le rôle de la technologie dans l'amélioration de l'expérience touristique pour tous, en particulier pour les voyageurs chinois, en éliminant les points de friction et en modernisant l'accès à l'information. Elle a également exploré la manière dont Huawei se concentre sur l'évolution des schémas touristiques en encourageant les voyages hors saison, une stratégie qui répond à l'intérêt croissant des touristes chinois pour les expériences locales et moins connues.

M. Julio López Astor, directeur adjoint des études touristiques et des connaissances de TourSpain, s'est concentré sur les principales conclusions de l'enquête internationale sur la satisfaction des visiteurs 2024. Il a révélé que les touristes chinois sont majoritairement satisfaits et donnent la priorité aux activités de loisirs, appréciant ces offres plus que l'expérience globale de leur voyage.

Ils se sont également déclarés plus satisfaits que la moyenne de la beauté des paysages et des espaces verts dans les villes. Ils sont comparativement moins satisfaits de la sécurité, de la tranquillité et de la maîtrise des langues étrangères en Espagne, ce qui incite l'industrie touristique à améliorer l'offre de loisirs, à renforcer les initiatives en matière de développement durable et à améliorer la sécurité afin d'accroître encore la satisfaction des touristes.

Comment Petal Ads relie les marques à l'industrie touristique chinoise

La plateforme publicitaire de Huawei, Petal Ads, transforme le tourisme espagnol grâce à une segmentation précise de l'audience et à une portée étendue sur le marché chinois. Grâce aux technologies pilotées par l'IA et aux données propriétaires, les marques peuvent élaborer des campagnes ciblées pour attirer les touristes chinois de grande valeur, améliorer l'engagement des utilisateurs et maximiser le retour sur investissement grâce à l'optimisation des performances en temps réel.

À propos de Petal Ads

Petal Ads, la plateforme publicitaire mobile de Huawei, met en relation les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing dans le monde entier. Avec plus de 360 000 éditeurs et un large éventail de plus de 200 secteurs, la société permet aux agences et aux entreprises de couvrir plus de 730 millions de nouveaux clients dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur Petal Ads, visitez le site : https://ads.huawei.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2605379/Huawei_Fitur_2025.jpg