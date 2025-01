Huawei und seine Werbeplattform Petal Ads enthüllen auf der FITUR 2025 Einblicke in Chinas führende Rolle in den Bereichen Technologie und Tourismus

MADRID, 25. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Huawei und seine Petal-Ads-Plattform enthüllten, dass chinesische Touristen fast doppelt so viel ausgeben wie durchschnittliche internationale Reisende, und präsentierten die technologische Führungsrolle Chinas bei einer hochrangigen Networking-Veranstaltung während der FITUR 2025, einer führenden globalen Reisemesse.

Dr Jaime Gonzalo, VP of Huawei Mobile Services Europe, presents at Fitur 2025

Auf der jährlich stattfindenden FITUR 2025 treffen sich Tourismusfachleute aus aller Welt, um die Leistungen der Branche zu präsentieren und Nachhaltigkeit, Innovation und wirtschaftliche Auswirkungen in den Vordergrund zu stellen. Huawei schlägt über Petal Ads eine Brücke zwischen Spaniens führenden Tourismusunternehmen und chinesischen Vertretern und veranstaltet ein hochrangiges Networking-Event zur Förderung der wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenarbeit.

Einblicke in Chinas führende Rolle bei globalen Ausgaben und Innovationen

Dr. Jaime Gonzalo, Vizepräsident von Huawei Mobile Services Europe, betonte die Bedeutung des chinesischen Marktes für den globalen Tourismus, wo die Fähigkeit, diesen lukrativen Markt effektiv zu erschließen, heute ein entscheidender Faktor für den Erfolg in der wettbewerbsorientierten globalen Tourismuslandschaft ist.

„Als einer der größten Auslandsreisemärkte der Welt ist China ein wichtiger Umsatzträger für verschiedene Tourismussektoren, einschließlich Einzelhandel und Unterhaltung, und trägt damit erheblich zum Wirtschaftswachstum der globalen Tourismus-Hotspots bei. Dieser Anstieg der Ausgaben unterstreicht, wie wichtig es für Tourismusunternehmen und Reiseziele weltweit ist, auf die Bedürfnisse und Vorlieben moderner chinesischer Touristen einzugehen, maßgeschneiderte Dienstleistungen anzubieten und die in China beliebten digitalen Plattformen zu nutzen", erklärte er.

Jaime hob Chinas führende Rolle im Bereich Innovation hervor und verwies auf die 5G-Investitionen in Höhe von 1 Billion Euro bis 2025 – viermal so viel wie in Europa. Er betonte auch die Fortschritte im IoT und das Ökosystem der „Super-Apps". Jaime betonte, wie wichtig ein integrierter Ansatz mit mehreren Geräten ist, um chinesische Touristen anzusprechen, und verwies auf den Erfolg der Petal-Ads-Plattform von Huawei bei der Durchführung wirkungsvoller Kampagnen in diesem Markt.

Höhepunkte des Networking-Events

He Yong, Ministerberater für kulturelle Angelegenheiten an der chinesischen Botschaft, eröffnete die Veranstaltung mit einer überzeugenden Rede, die den Ton für die Diskussionen vorgab.

Carmen González Gens, Vizepräsidentin von Huawei Technologies Spanien, erläuterte anschließend die Vision des Unternehmens für nachhaltigen Tourismus, die sich auf fünf Säulen stützt: ökologische Nachhaltigkeit, Konnektivität, digitale Transformation, inklusiver Tourismus und Reisen außerhalb der Saison.

Sie wies darauf hin, dass die Technologie dazu beiträgt, das Reiseerlebnis für alle zu verbessern, insbesondere für chinesische Reisende, indem Reibungspunkte beseitigt und der Informationszugang modernisiert werden. Sie untersuchte auch, wie Huawei sich auf die Verschiebung von Tourismusmustern konzentriert, indem es Reisen außerhalb der Saison fördert – eine Strategie, die dem wachsenden Interesse chinesischer Touristen an lokalen und weniger bekannten Erlebnissen entgegenkommt.

Julio López Astor, stellvertretender Direktor für Tourismusstudien und Wissen bei TourSpain, stellte die wichtigsten Ergebnisse der internationalen Umfrage zur Besucherzufriedenheit 2024 vor. Er stellte fest, dass chinesische Touristen meist zufrieden waren und Freizeitaktivitäten den Vorrang gaben, wobei sie diese Angebote höher bewerteten als das Gesamterlebnis ihrer Reise.

Auch mit der Schönheit der Landschaften und Grünflächen in den Städten sind sie überdurchschnittlich zufrieden. Sie waren vergleichsweise weniger zufrieden mit der Sicherheit, der Ruhe und den Fremdsprachenkenntnissen in Spanien und forderten die spanische Tourismusindustrie auf, das Freizeitangebot zu erweitern, Nachhaltigkeitsinitiativen zu stärken und die Sicherheit zu verbessern, um die Zufriedenheit der Touristen noch weiter zu steigern.

Wie Petal Ads Marken mit Chinas Tourismusindustrie verbindet

Die Werbeplattform Petal Ads von Huawei verändert den spanischen Tourismus durch präzise Zielgruppensegmentierung und eine große Reichweite auf dem chinesischen Markt. Mithilfe von KI-gesteuerten Technologien und First-Party-Daten können Marken zielgerichtete Kampagnen entwickeln, um hochwertige chinesische Touristen anzusprechen, das Nutzerengagement zu verbessern und den ROI durch Leistungsoptimierung in Echtzeit zu maximieren.

