Huawei Game Salon 2024: AppGallery łączy Wschód i Zachód, aby pomóc partnerom wejść na rynek globalny

STAMBUŁ, 7 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- AppGallery, oficjalna platforma dystrybucyjna Huawei, zorganizowała Huawei Game Salon - Cloud Collaboration (Europe) w Stambule, w Turcji, w dniach od 30 maja do 1 czerwca. Wydarzenie miało na celu wzmocnienie współpracy między AppGallery i jej partnerami oraz zapewnienie solidnej infrastruktury chmury publicznej przedsiębiorstwom w Europie.

AppGallery Welcomes Partners to Huawei Game Salon. The Huawei Gaming Salon warmly welcomed leading developers from Europe and China.

W ciągu ostatniej dekady Huawei nawiązał silne relacje na rynku europejskim, łącząc Wschód z Zachodem i wspierając lokalny rozwój. Huawei umożliwił chińskim deweloperom dotarcie do szerszego grona europejskich graczy, a tureckim twórcom gier zwiększenie ich widoczności w Europie.

Huawei Game Salon zaprezentował Huawei Cloud jako najlepsze rozwiązanie biznesowe, oferujące profesjonalne, szybkie, stabilne i bezpieczne kompleksowe usługi w chmurze dla przedsiębiorstw z branży gier, które chcą tworzyć wysokiej jakości, holistyczne gry w chmurze.

Turcja: nowe, ekscytujące Gaming Hub i Centrum streamingu na żywo

Przewiduje się, że europejski rynek gier mobilnych osiągnie wartość 8,56 miliarda dolarów do 2024 roku, dlatego Huawei coraz bardziej koncentruje się na europejskiej scenie gier. Turcja, która może pochwalić się rosnącą liczbą utalentowanych programistów i dużą, oddaną bazą graczy, jest kluczem do planów Huawei.

Turcja, w której mieszka 30 milionów graczy, jest liderem rynku gier na Bliskim Wschodzie. W 2023 roku branża wygenerowała 300 milionów dolarów, odnotowując wzrost o 16% rok do roku. Ponieważ smartfony są głównym urządzeniem używanym przez europejskich użytkowników do uzyskiwania dostępu do gier, a ponad 75% tureckiej populacji posiada smartfony, rynek gier mobilnych ma ogromny potencjał.

Sektor ogólnorozrywkowy osiągnął w zeszłym roku wartość rynkową 228,7 mln USD oraz ponad 62,5 mln użytkowników, co stanowi 73,1% całej populacji. Według AppAnnie płatności w aplikacjach pan-rozrywkowych w Turcji wyniosą 76 milionów dolarów do 2023 roku, co czyni ten kraj jednym z pięciu największych na świecie.

Huawei Gaming Salon wita cenionych partnerów

Huawei Gaming Salon serdecznie powitał wiodących chińskich deweloperów, takich jak Funplus, Tencent, Moonton i miHoYo oraz innych.

„Naszym zamiarem jest wspieranie dynamicznej społeczności graczy w Europie. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi partnerami mamy nadzieję dostarczać nowoczesne, niezawodne i najwyższej jakości doświadczenia związane z grami w tym regionie" – powiedział Shan Xuefeng, dyrektor zarządzający Huawei Consumer Cloud Service, Europe Ecosystem Development & Sales Department.

Produktywne sesje wymiany CP-Gamer i lokalnych partnerów

Interaktywna sesja wymiany CP-Gamer dała chińskim deweloperom możliwość zapoznania się z historiami sukcesu i doświadczeniami europejskich partnerów Huawei, twórców gier Playrix i Com2us. Podczas tego spotkania Playrix i Com2us podkreślili, że dostosowanie się do lokalnych użytkowników było kluczem do ich sukcesu w Turcji. Następnie sesja Local Partner Sharing wzbogaciła tego dnia dyskusje o kolejne perspektywy.

Dzień pełen aktywności: HUAWEI Cloud Data Center

Uczestnicy mieli okazję poznać turecką kulturę i zwiedzić HUAWEI CLOUD Data Center. Na zakończenie wydarzenia odbyła się kolacja pożegnalna będąca doskonałym dopełnieniem imprezy.

Partnerzy Huawei, w tym Tencent, Moonton, miHoYo i Funplus, byli pod ogromnym wrażeniem i wyrazili entuzjazm dla współpracy z Huawei w przyszłości, planując opublikowanie swoich gier w AppGallery w Europie w drugiej połowie 2024 roku.

Jaime Gonzalo, wiceprezes Huawei Mobile Services Europe, powiedział: „Gry mobilne to zjawisko globalne. Naszym celem jest wypełnienie luki między najlepszymi deweloperami z całego świata a europejskimi graczami. Aby to osiągnąć, oferujemy kompleksowe wsparcie od rozwoju po komercyjną monetyzację, co ma kluczowe znaczenie dla pomocy partnerom w ekspansji międzynarodowej".

AppGallery

Jako jedna z trzech największych globalnych platform dystrybucji aplikacji, AppGallery oferuje szeroki wybór globalnych i lokalnych aplikacji, dostępnych w ponad 170 krajach i regionach, z ponad 580 milionami miesięcznych aktywnych użytkowników na całym świecie i 6 milionami zarejestrowanych programistów.

Odwiedź AppGallery na stronie: https://appgallery.huawei.com/Featured

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2428459/Huawei_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2428460/Huawei_2.jpg