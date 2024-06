Huawei Game Salon 2024: AppGallery überbrückt die Kluft zwischen Asien und Europa und hilft Partnern bei der Internationalisierung

ISTANBUL, 5. Juni 2024 /PRNewswire/ -- AppGallery, die offizielle Vertriebsplattform von Huawei, veranstaltete vom 30. Mai bis 1. Juni in Istanbul, Türkei, den Huawei Game Salon – Cloud Collaboration (Europe). Ziel der Veranstaltung war es, die Zusammenarbeit zwischen AppGallery und seinen Partnern zu stärken und Unternehmen in Europa eine robuste öffentliche Cloud-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.

In den letzten zehn Jahren hat Huawei starke Beziehungen auf dem europäischen Markt aufgebaut, die eine Brücke zwischen Asien und Europa schlagen und das lokale Wachstum unterstützen. Huawei hat es chinesischen Entwicklern ermöglicht, ein breiteres europäisches Spielerpublikum zu erreichen, und türkischen Spieleentwicklern, ihren Bekanntheitsgrad in Europa zu erhöhen.

Der Huawei Game Salon präsentierte die Huawei Cloud als erstklassige Geschäftslösung, die professionelle, schnelle, stabile und sichere Cloud-Services aus einer Hand für Gaming-Unternehmen bietet, die hochwertige, ganzheitliche Cloud-Gaming-Erlebnisse aufbauen möchten.

Türkei: Ein aufregender neuer Hub für Spiele und Live-Streaming

Da für den europäischen Markt für mobile Spiele bis 2024 ein Umsatz von 8,56 Milliarden US-Dollar prognostiziert wird, konzentriert sich Huawei verstärkt auf die europäische Gaming-Szene. Die Türkei, die sich einer wachsenden Zahl talentierter Entwickler und einer großen, engagierten Spielerbasis rühmen kann, ist der Schlüssel zu den Plänen von Huawei.

Mit 30 Millionen Spielern ist die Türkei führend auf dem Spielemarkt im Nahen Osten. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Branche 300 Millionen Dollar und verzeichnete ein Wachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr. Da Smartphones das Hauptgerät sind, mit dem europäische Nutzer auf Spiele zugreifen, und über 75 % der türkischen Bevölkerung ein Smartphone besitzen, hat der Markt für mobile Spiele ein riesiges Potenzial.

Der Pan-Entertainment-Sektor erreichte im vergangenen Jahr einen Marktwert von 228,7 Millionen Dollar mit über 62,5 Millionen Nutzern, was 73,1 % der Gesamtbevölkerung entspricht. Laut AppAnnie belaufen sich die In-App-Zahlungen für Pan-Entertainment-Anwendungen in der Türkei im Jahr 2023 auf insgesamt 76 Millionen US-Dollar, was die Türkei weltweit in die Top fünf katapultiert.

Huawei Gaming Salon empfängt geschätzte Partner

Der Huawei Gaming Salon begrüßte unter anderem führende chinesische Entwickler wie Funplus, Tencent, Moonton und miHoYo.

„Unser Ziel ist es, eine lebendige Gaming-Community in Europa zu fördern. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern hoffen wir, der Region ein hochmodernes, zuverlässiges und erstklassiges Spielerlebnis bieten zu können", sagte Shan Xuefeng, Geschäftsleiter von Huawei Consumer Cloud Service, Abteilung für Ökosystementwicklung und Vertrieb in Europa.

Produktive Sharing-Sessions für CP-Gamer und lokale Partner

Ein interaktives CP-Gamer-Sharing bot chinesischen Entwicklern die Möglichkeit, in die Erfolgsgeschichten und Erfahrungen der europäischen Partner von Huawei, der Spieleentwickler Playrix und Com2us, einzutauchen. Während dieses Austauschs betonten Playrix und Com2us, dass die Anpassung an die lokalen Nutzer der Schlüssel zu ihrem Erfolg in der Türkei sei. Im Anschluss daran wurden die Diskussionen des Tages durch eine Sitzung zum Austausch lokaler Partner um weitere Perspektiven ergänzt.

Ein ganzer Tag voller Aktivitäten: HUAWEI Cloud-Rechenzentrum

Die Teilnehmer erlebten ein türkisches Kulturprogramm und erkundeten das HUAWEI CLOUD Data Center. Ein Abschiedsdinner bildete den perfekten Abschluss der Veranstaltung.

Die Partner von Huawei, darunter Tencent, Moonton, miHoYo und Funplus, waren sehr beeindruckt und äußerten sich begeistert über die künftige Zusammenarbeit mit Huawei. Sie planen, ihre Spiele in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 auf AppGallery in Europa zu veröffentlichen.

Jaime Gonzalo, Vizepräsident von Huawei Mobile Services Europe, sagte: „Mobile Gaming ist ein globales Phänomen. Unser Ziel ist es, die Kluft zwischen Spitzenentwicklern aus aller Welt und europäischen Spielern zu überbrücken. Um dies zu erreichen, bieten wir umfassende Unterstützung von der Entwicklung bis zur kommerziellen Verwertung, was für die internationale Expansion unserer Partner von entscheidender Bedeutung ist."

