Salon du jeu Huawei 2024 : AppGallery comble le fossé entre l'Est et l'Ouest pour aider les partenaires à se développer à l'échelle mondiale

ISTANBUL, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- AppGallery, la plateforme de distribution officielle de Huawei, a organisé le Salon du jeu Huawei - Collaboration Cloud (Europe) à Istanbul, en Turquie, du 30 mai au 1er juin. L'événement visait à renforcer la collaboration entre AppGallery et ses partenaires et à apporter une infrastructure de cloud public robuste aux entreprises en Europe.

Au cours des 10 dernières années, Huawei a forgé des relations solides sur le marché européen, en établissant une passerelle entre l'Est et l'Ouest et en soutenant la croissance locale. Huawei a permis aux développeurs chinois d'atteindre un plus large public de joueurs européens et aux développeurs de jeux turcs d'accroître leur visibilité en Europe.

Le Salon du jeu Huawei a présenté Huawei Cloud comme une solution commerciale de premier plan, offrant des services professionnels, rapides, stables et sécurisés pour les entreprises de jeu qui cherchent à créer des expériences de jeu de haute qualité et holistiques dans le cloud.

Turquie : un nouveau pôle de jeux et de streaming en direct passionnant

Alors que le marché européen des jeux mobiles devrait atteindre 8,56 milliards de dollars en 2024, Huawei intensifie son attention sur la scène européenne du jeu. La Turquie, qui compte un nombre croissant de développeurs talentueux et une base de joueurs importante et dévouée, est un élément clé des plans de Huawei.

Avec 30 millions de joueurs, la Turquie est le leader du marché des jeux au Moyen-Orient. En 2023, le secteur a généré 300 millions de dollars et a connu une croissance de 16 % d'une année sur l'autre. Les smartphones étant le principal appareil utilisé par les utilisateurs européens pour accéder aux jeux, et plus de 75 % de la population turque possédant un smartphone, son marché des jeux mobiles présente un énorme potentiel.

Le secteur du divertissement a atteint une valeur de marché de 228,7 millions de dollars l'année dernière, avec plus de 62,5 millions d'utilisateurs, soit 73,1 % de la population totale. Selon AppAnnie, les paiements intégrés dans les applications de divertissement en Turquie atteindront 76 millions de dollars en 2023, propulsant la Turquie parmi les cinq premiers pays du monde.

Le Salon du jeu Huawei accueille de précieux partenaires

Le Salon du jeu Huawei a accueilli chaleureusement des développeurs chinois de premier plan tels que Funplus, Tencent, Moonton et miHoYo, entre autres.

« Notre intention est de favoriser l'émergence d'une communauté de joueurs dynamique en Europe. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous espérons offrir à la région des expériences de jeu de pointe, fiables et de premier ordre, » a déclaré Shan Xuefeng, directeur général de Huawei Consumer Cloud Service, service de développement de l'écosystème et des ventes pour l'Europe.

Des sessions de partage productives entre CP-Gamer et les partenaires locaux

Un partage interactif CP-Gamer a offert aux développeurs chinois la possibilité de découvrir les réussites et les expériences des partenaires européens de Huawei, les développeurs de jeux Playrix et Com2us. Au cours de cet échange, Playrix et Com2us ont souligné que l'adaptation aux utilisateurs locaux était la clé de leur succès en Turquie. Ensuite, une session de partage avec les partenaires locaux a permis d'ajouter d'autres perspectives aux discussions de la journée.

Journée complète d'activités : centre de données HUAWEI Cloud

Les participants ont eu droit à une expérience culturelle turque et ont découvert le centre de données HUAWEI CLOUD. Un dîner d'adieu a été organisé pour clore l'événement en beauté.

Les partenaires de Huawei, notamment Tencent, Moonton, miHoYo et Funplus, ont été fortement impressionnés et ont exprimé leur enthousiasme à travailler avec Huawei à l'avenir, avec des plans pour publier leurs jeux sur AppGallery en Europe dans la seconde moitié de 2024.

Jaime Gonzalo, vice-président des services mobiles de Huawei en Europe, a commenté : « Les jeux mobiles sont un phénomène mondial. Notre objectif est de combler le fossé entre les meilleurs développeurs du monde entier et les joueurs européens. Pour y parvenir, nous offrons un soutien complet, du développement à la monétisation commerciale, ce qui est crucial pour aider les partenaires à se développer à l'international. »

À propos d'AppGallery

AppGallery, l'une des trois principales plateformes mondiales de distribution d'applications, propose une grande variété d'applications mondiales et locales. Elle est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 580 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 6 millions de développeurs enregistrés.

