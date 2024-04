Le 7 mai, Huawei dévoilera GoPaint, une toute nouvelle application de peinture développée par ses soins, qui mettra le plaisir de la création à la portée de tous

SHENZHEN, Chine, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Huawei lancera une nouvelle application de peinture développée par ses soins pour les tablettes, appelée GoPaint. Le compte officiel de Huawei a également donné le coup d'envoi de l'application GoPaint et a déclaré : « La création commence ici ! La puissante application GoPaint développée par Huawei arrive, rendez-vous le 7 mai ! » Selon certaines sources, l'application est équipée d'une multitude de pinceaux et présente des fonctionnalités de peinture faciles à utiliser.

En tant que premier fournisseur d'appareils intelligents de l'industrie à proposer une application de peinture développée par ses soins, Huawei a acquis une connaissance approfondie des besoins des consommateurs en matière de création. En adhérant au concept fondamental de « Création de la beauté », Huawei espère promouvoir l'expérience de l'utilisateur grâce à l'innovation technologique et permettre à tout le monde de profiter du plaisir de la création. Depuis que Huawei a lancé l'activité de création mondiale GoPaint en 2023, elle a suscité une large participation de la part des créateurs du monde entier. Pour permettre à un plus grand nombre d'utilisateurs de vivre une expérience de création artistique agréable, Huawei a développé et lancé l'application GoPaint, professionnelle et facile à utiliser, qui renforce l'attrait des tablettes Huawei dans le domaine de la création et améliore l'expérience de dessin et de création des tablettes Huawei.

Grâce à ses dix années d'expérience sur le marché des tablettes, Huawei a accumulé une grande force technique au niveau du matériel et des technologies de pointe pour les tablettes qu'elle a elle-même développées. Elle a lancé un certain nombre de produits plébiscités par les utilisateurs, notamment le HUAWEI MatePad Pro 13.2", qui dispose du premier grand écran OLED flexible de l'industrie et fonctionne en tandem avec le HUAWEI M-Pencil (3ème génération) alimenté par NearLink pour fournir plus de 10 000 niveaux de détection de pression. Avec l'intégration de cette application et d'une architecture matérielle et logicielle innovante, Huawei vise à mettre en place un univers de création avec des capacités logicielles et matérielles puissantes et des événements fantastiques, ouvrant la voie en tant que précurseur dans le monde de la création.

Huawei présentera l'application GoPaint lors du lancement des produits innovants HUAWEI le 7 mai. Cette application proposera une série d'outils de peinture puissants. Il convient de mentionner que Huawei a également travaillé avec une équipe d'artistes de haut niveau pour développer cette application, apportant une multitude de pinceaux et une variété d'outils de peinture intelligents et pratiques. L'application est très conviviale pour les débutants, grâce à un ensemble complet de tutoriels, de sorte que les utilisateurs peuvent progressivement maîtriser des compétences de peinture avancées dans la pratique. Quelles autres surprises vous réserve GoPaint ? Rendez-vous le 7 mai pour le découvrir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399786/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399787/image_2.jpg