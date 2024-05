Huawei Lansir GoPaint, Aplikasi Melukis Terbaru yang Dikembangkan secara Independen, pada 7 Mei Mendatang, Menghadirkan Pengalaman Seru ketika Berkreasi bagi Pengguna Umum

SHENZHEN, Tiongkok, 30 April 2024 /PRNewswire/ -- Huawei akan meluncurkan aplikasi melukis (painting) terbaru yang dikembangkan secara independen untuk komputer tablet, GoPaint. Akun resmi Huawei juga telah memperkenalkan aplikasi GoPaint dengan mengumumkan, "Creation begins here! The powerful-ever Huawei-developed app GoPaint is coming, see you on 7 May!". Menurut sejumlah sumber, aplikasi ini dilengkapi banyak fitur kuas (brush), serta fitur-fitur lain yang mudah dipakai ketika melukis.