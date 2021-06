Spoločnosť Huawei vydáva bielu knihu a opisuje výhody 5G + rozšírenej reality

ŠEN-ČEN, Čína, 21. júna 2021 /PRNewswire/ -- Na konferencii Huawei Better World Summit for 5G + AR vystúpil Bob Cai, riaditeľ marketingu Huawei Carrier BG, s hlavným prejavom nazvaným 5G + rozšírená realita - premena snov na skutočnosť. V tomto prejave Cai povedal, že 5G bude motorom rozšírenej reality a rozšírená realita posunie 5G. Oznámil tiež vydanie bielej knihy "AR Insight and Application Practice" (Náhlaď a aplikačná prax v oblasti rozšírenej reality), ktorá ponúka pohľad na odvetvie rozšírenej reality z hľadiska zariadení, aplikácií a sietí. Cai vyzval celé odvetvie k spolupráci na prosperujúcom ekosystému 5G + AR.