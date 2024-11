Huawei lance les dernières solutions 5G-A pour l'ère de l'IA mobile

ISTANBUL, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Global Mobile Broadband Forum 2024 (MBBF 2024), Cao Ming, vice-président de Huawei et président des solutions sans fil de Huawei, a présenté les solutions 5G-AA . M. Cao a déclaré : « L'IA mobile change nos vies. Les nouvelles connexions et les nouveaux services imposent des exigences de plus en plus élevées aux réseaux. Les solutions 5G-AA 10 de Huawei développent des capacités de réseau ultimes multidimensionnelles grâce à la gamme complète de radios avancées, permettent la numérisation complète du site grâce au site ambiant et atteignent l'autonomie du réseau L4 grâce à l'équipe d'ingénieurs numériques basée sur des agents. Fortes de ces excellentes performances, ces solutions aideront les opérateurs à répondre à la demande de services toujours plus diversifiée à l'ère de l'IA mobile. »

Cao Ming, Vice President of Huawei and President of Huawei's Wireless Solution, launching 5G-A solutions

Les solutions 5G-AA de Huawei renforceront la convergence de la 5.5G et de l'IA par le biais des « réseaux pour l'IA » et de « l'IA pour les réseaux ». Les « réseaux pour l'IA » permettront aux réseaux de posséder les capacités suffisantes pour répondre aux exigences de services différenciés et améliorer à la fois les performances du réseau et l'expérience des utilisateurs. « L'IA pour les réseaux » fournira aux réseaux une autonomie L4 grâce à des sites numériques et à des agents RAN. Les opérateurs peuvent utiliser ces solutions dans un large éventail de scénarios pour maintenir leur position de leader.

1. La technologie MIMO massif inférieure à 1 GHz constitue une couche de base omniprésente pour l'IA mobile. La technologie MIMO massif inférieure à 1 GHz apporte une solution innovante à de nombreux défis techniques afin de répondre aux exigences générales de déploiement de l'ingénierie de site, en apportant le MIMO massif aux bandes basses. Tout en assurant une couverture étendue, le MIMO massif à faible bande améliore la liaison descendante, la liaison montante et les temps de latence. Il prend en charge un accès complet depuis tous les RAT, une connectivité IoT complète et une garantie de service en temps réel complète.

2. L'intégration unique de toutes les bandes inférieures à 6 GHz dans un seul boîtier permet un déploiement MIMO massif simplifié à une seule antenne. Blade AAU X est le premier produit de l'industrie qui utilise une seule antenne pour prendre en charge le déploiement MIMO massif dans toutes les bandes inférieures à 6 GHz. Contrairement aux autres modules MIMO massif, ce produit peut être déployé sur un seul mât et nécessite 50 % d'espace en moins sur le site avec 70 % de réduction des charges d'exploitation. Il prend en charge une largeur de bande de l'ordre du GHz avec un seul mât, ce qui maximise l'efficacité spectrale.

3. La première antenne active inférieure à 6 GHz (U6GHz AAU) de l'industrie garantit un débit continu de 10 Gbps. L'U6GHz AAU intègre plus de 1 500 éléments d'antenne et utilise des algorithmes MU-MIMO de pointe. Grâce à l'association de matériels et de logiciels de pointe, elle offre une capacité allant jusqu'à 100 Gbps et des vitesses allant jusqu'à 10 Gbps. Elle permet d'aligner la couverture sur la bande C afin de garantir des expériences Gbps ininterrompues à l'intérieur des bâtiments.

4. LampSite introduit pour la première fois l'IoT passif (P-IoT) pour améliorer l'intelligence numérique à l'intérieur. LampSite X prend en charge à la fois l'accès intérieur à 10 Gbps et l'accès P-IoT. Il peut être déployé en deux fois moins de temps et permet de faire l'inventaire des actifs quotidiennement, au lieu de mensuellement, par rapport à d'autres solutions.

5. L'antenne active la plus légère de l'industrie permet un déploiement simplifié en bande moyenne avec une largeur de bande considérable. EasyAAU est l'antenne active la plus légère de l'industrie, pesant la moitié d'un modèle d'unité radio distante (RRU) 8T. Elle peut ainsi être déployée sur des murs dans les zones urbaines et sur des mâts dans les zones rurales afin de fournir rapidement une couverture 5G. Le délai de livraison est réduit de 40 % et la capacité peut également être doublée.

6. La première intégration micro-ondes-antenne de l'industrie permet de surmonter les difficultés liées à l'installation des antennes. L'antenne et l'hyperfréquence intégrées (IAM) regroupent les antennes et les unités hyperfréquence en bande E dans un seul boîtier, ce qui réduit le poids du boîtier de 30 % et l'espace nécessaire à l'installation de 50 %. L'antenne prend également en charge la recherche automatique de tous les faisceaux, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance.

7. La première micro-onde full-duplex de l'industrie améliore la capacité de transmission. MAGICSwave, la première micro-onde full-duplex de l'industrie utilise des antennes super-isolées et des algorithmes d'annulation des interférences pour doubler l'efficacité spectrale. Sa capacité peut atteindre 50 Gbps, ce qui permet aux opérateurs de répondre à l'énorme demande de transmission de données à l'ère de l'IA mobile.

8. La première solution de réseau rural monobloc de l'industrie contribue à réduire le déficit de connexion dans les zones rurales. RuralCOW représente une amélioration par rapport à RuralStar et RuralLink. En intégrant les unités fronthaul et les unités radio dans un seul boîtier, la solution peut être déployée sans nécessiter de backhaul, de BBU et d'alimentation principale. Cela permet de réduire considérablement les coûts des déploiements multi-RAT dans les zones éloignées et les banlieues.

9. Une équipe d'ingénieurs numériques basée sur des agents permet une plus grande autonomie du réseau. Sur la base de l'agent intelligent RAN, l'équipe d'ingénieurs numériques basée sur l'agent a été développée. Elle comprend quatre experts numériques qui assurent la maintenance sans surveillance, l'optimisation du réseau en temps réel, les économies d'énergie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et l'évaluation précise de l'offre de services.

10. Les sites numériques uniques à domaine complet permettent de visualiser la détection et le contrôle au niveau du site. Ambient Site relie l'équipement principal d'un site à ses antennes, alimentations et dispositifs de transmission, contribuant ainsi à la numérisation complète du site. Cela permet aux réseaux d'améliorer les économies d'énergie et l'expérience des utilisateurs.

« L'IA mobile se profile à l'horizon. Nous continuerons à travailler avec tous les partenaires de l'industrie et à innover pour promouvoir l'intégration de la 5,5G et de l'IA », a conclu Cao Ming.

