Huawei Luncurkan Sejumlah Solusi 5G-A Terkini untuk Era AI Seluler

Solusi Huawei 5G-AA akan meningkatkan konvergensi 5.5G dan AI melalui "Networks for AI" dan "AI for Networks". Dengan "Networks for AI", sebuah jaringan kelak memiliki kapabilitas yang memadai agar mampu memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda-beda, serta meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna. Sementara, "AI for Networks" akan membekali jaringan dengan otonomi L4 lewat situs digital dan RAN Agent. Operator dapat memakai solusi tersebut dalam berbagai jenis skenario guna mempertahankan status sebagai pemimpin pasar.

1. Sub-1 GHz Massive MIMO membangun ubiquitous foundation layer untuk AI Seluler. Sub-1 GHz Massive MIMO menjadi solusi inovatif yang menjawab banyak tantangan teknis untuk memenuhi kebutuhan implementasi umum pada rekayasa situs, menghadirkan Massive MIMO pada pita frekuensi rendah. Selain menyediakan jangkauan luas, Massive MIMO pada pita rendah meningkatkan kecepatan downlink, uplink, serta pengalaman jaringan latensi rendah. Massive MIMO juga mendukung akses penuh dari seluruh RAT, konektivitas IoT lengkap, serta garansi layanan real-time.

2. Integrasi unique sub-6 GHz all-band dalam satu boks mempermudah implementasi Massive MIMO pada satu antena. Blade AAU X adalah produk pertama di industri yang memakai satu antena guna mendukung Massive MIMO pada semua pita frekuensi sub-6 Ghz. Berbeda dari modul Massive MIMO lain, produk ini dapat dipasang pada satu tiang, serta menghemat ruang hingga 50%, serta OPEX sebesar 70%. Solusi ini mendukung pita lebar GHz pada satu tiang sehingga meningkatkan efisiensi spektrum.

3. U6GHz AAU pertama di industri yang menjamin kecepatan 10 Gbps secara kontinu. U6GHz AAU mengintegrasikan lebih dari 1.500 elemen antena dan memakai algoritma MU-MIMO terbaik. Dengan kolaborasi antara perangkat lunak dan keras, solusi ini mendukung kapasitas hingga 100 Gbps dan kecepatan hingga 10 Gbps. Solusi ini juga membuat jangkauan jaringan selaras dengan pita frekuensi C agar pengalaman jaringan 10 Gbps bebas dari gangguan ketika berada di dalam ruangan.

4. LampSite memperkenalkan Passive IoT (P-IoT) untuk pertama kalinya guna memperbarui teknologi pintar di dalam ruangan. LampSite X mendukung akses 10 Gbps dan P-IoT di dalam ruangan. Proses instalasi solusi ini lebih singkat, dan asset stocktaking dapat dilakukan setiap hari, alih-alih bulanan, dibandingkan solusi lain.

5. AAU yang paling ringan di industri, mewujudkan instalasi mid-band yang lebih simpel dengan pita lebar berkapasitas masif. EasyAAU merupakan AAU yang paling ringan di industri, bobotnya hanya setengah dari bobot 8T RRU. EasyAAU dapat dipasang di dinding di wilayah perkotaan dan tiang di wilayah pedesaan, secara cepat menyediakan jangkauan 5G. Fase implementasi lebih singkat hingga 40%, dan kapasitasnya bisa meningkat hingga dua kali lipat.

6. Integrasi microwave-antenna pertama di industri yang mengatasi tantangan instalasi antena. Solusi integrated antenna and microwave (IAM) memiliki antena dan unit microwave pita frekuensi E dalam satu boks, mengurangi bobot satu-boks hingga 30%, serta ruang instalasi sebesar 50%. Antena ini juga mendukung fitur all-beam auto-seeking sehingga ikut memangkas biaya pemeliharaan.

7. Solusi full-duplex microwave pertama di industri yang meningkatkan kapasitas transmisi. Solusi full-duplex microwave pertama di industri, MAGICSwave, memakai antena tipe super-isolated dan algoritma interference cancellation yang meningkatkan efisiensi spektrum hingga dua kali lipat. Solusi ini memiliki kapasitas hingga 50 Gbps sehingga operator dapat menangani permintaan transmisi data dalam jumlah masif pada era AI Seluler.

8. Solusi jaringan pedesaan satu-boks yang pertama di industri, ikut mengatasi kesenjangan koneksi di wilayah pedesaan. RuralCOW merupakan versi terkini dari RuralStar dan RuralLink. Dengan mengintegrasikan unit fronthaul dan unit radio dalam satu boks, RuralCOW dapat berfungsi tanpa membutuhkan backhaul, BBU, dan pasokan listrik utama. Hal ini secara drastis menghemat lokasi jaringan multi-RAT di wilayah pelosok dan pinggiran kota.

9. Teknisi digital berbasiskan AI Agent yang mewujudkan otonomi jaringan dengan level lebih tinggi. Dengan RAN Agent pintar, tim teknisi digital berbasiskan AI Agent telah dikembangkan Huawei, terdiri atas empat pakar digital yang mampu melakukan pemeliharaan jaringan tanpa awak manusia, mengoptimalisasi jaringan secara real-time, menghemat energi selama 24/7, serta mengevaluasi layanan secara akurat.

10. Situs digital untuk seluruh domain yang memvisualisasikan sensor dan pengendalian pada level lokasi jaringan. Ambient Site menghubungkan peralatan utama lokasi jaringan dengan sejumlah antena, pasokan listrik, serta perangkat transmisi sehingga mewujudkan digitalisasi lokasi jaringan secara lengkap. Hal ini membantu jaringan meningkatkan penghematan energi dan pengalaman pengguna.

"Era AI Seluler telah tiba. Kami akan terus bekerja sama dengan seluruh mitra industri dan berinovasi guna mempromosikan integrasi 5.5G dan AI," kata Cao.

SOURCE Huawei