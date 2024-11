Huawei stellt die neuesten 5G-A-Lösungen für die Ära der mobilen KI vor

ISTANBUL, 8. November 2024 /PRNewswire/ -- Auf dem Global Mobile Broadband Forum 2024 (MBBF 2024) stellte Cao Ming, Vice President von Huawei und President von Huawei's Wireless Solution, 5G-AA-Lösungen vor. Cao sagte: „Mobile KI verändert unser Leben. Die entstehenden neuen Verbindungen und Dienste stellen immer höhere Anforderungen an die Netze. Die 5G-A-Lösungen von HuaweiA 10 bauen mehrdimensionale, ultimative Netzwerkfähigkeiten durch das serienmäßige Advanced Radio auf, ermöglichen eine umfassende Standortdigitalisierung durch Ambient Site und erreichen L4-Netzwerkautonomie durch das agentenbasierte digitale Ingenieurteam. Mit dieser hervorragenden Leistung werden diese Lösungen den Betreibern helfen, die ständig wachsende Nachfrage nach Diensten in der Ära der mobilen KI zu befriedigen."

Cao Ming, Vice President of Huawei and President of Huawei's Wireless Solution, launching 5G-A solutions

Die 5G-A-Lösungen von HuaweiA werden die Konvergenz von 5.5G und KI durch „Networks for AI" und „AI for Networks'" vertiefen. „Networks for AI" werden Netze in die Lage versetzen, über ausreichende Fähigkeiten zu verfügen, die erforderlich sind, um differenzierte Dienstanforderungen zu erfüllen und sowohl die Netzleistung als auch das Nutzererlebnis zu verbessern. „AI for Networks'" wird Netze durch digitale Standorte und RAN-Agenten mit L4-Autonomie ausstatten. Die Betreiber können diese Lösungen in einer Vielzahl von Szenarien einsetzen, um ihre führende Position zu behaupten.

1. Sub-1 GHz Massive MIMO bildet eine allgegenwärtige Grundlage für Mobile AI. Sub-1-GHz-Massive MIMO bietet eine innovative Lösung für viele technische Herausforderungen, um die allgemeinen Anforderungen der Standorttechnik zu erfüllen, und bringt Massive MIMO in die niedrigen Frequenzbänder. Low-Band Massive MIMO bietet eine umfassende Abdeckung und verbessert gleichzeitig die Downlink- und Uplink-Erfahrung sowie die geringe Latenz. Sie unterstützt den vollen Zugriff von allen RATs, die volle IoT-Konnektivität und die volle Echtzeit-Servicegarantie.

2. Die einzigartige Sub-6-GHz-Allband-Integration in einer Box ermöglicht eine vereinfachte Massive-MIMO-Einzelantennen-Installation. Blade AAU X ist das erste Produkt der Branche, das mit einer einzigen Antenne Massive MIMO in allen Sub-6-GHz-Bändern unterstützt. Im Gegensatz zu anderen Massive MIMO-Modulen kann dieses Produkt auf einem einzigen Mast installiert werden und benötigt 50 % weniger Platz am Standort und 70 % weniger Betriebskosten. Es unterstützt eine Bandbreite im GHz-Bereich mit einem Mast und maximiert so die spektrale Effizienz.

3. Die branchenweit erste einzigartige U6GHz-AAU gewährleistet kontinuierliche 10 Gbit/s. Die U6GHz AAU integriert mehr als 1.500 Antennenelemente und verwendet führende MU-MIMO-Algorithmen. Durch die Zusammenarbeit von führender Hardware und Software wird eine Kapazität von bis zu 100 Gbit/s und eine Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s unterstützt. Es ermöglicht die Anpassung der Abdeckung an das C-Band, um ununterbrochene Gbit/s-Erlebnisse in Innenräumen zu gewährleisten.

4. LampSite führt zum ersten Mal Passive IoT (P-IoT) ein, um die digitale Intelligenz in Innenräumen zu verbessern. LampSite X unterstützt sowohl 10 Gbit/s im Innenbereich als auch P-IoT-Zugang. Es lässt sich in der Hälfte der Zeit einrichten und ermöglicht im Vergleich zu anderen Lösungen eine tägliche statt monatliche Bestandsaufnahme der Vermögenswerte.

5. Die branchenweit leichteste AAU ermöglicht eine vereinfachte Bereitstellung im mittleren Bandbereich mit einer enormen Bandbreite. EasyAAU ist das leichteste AAU-Produkt der Branche und wiegt nur halb so viel wie ein 8T RRU-Modell. Dadurch kann es in städtischen Gebieten an Wänden und in ländlichen Gebieten an Masten angebracht werden, um schnell eine 5G-Abdeckung zu gewährleisten. Die Lieferzeit ist um 40 % kürzer, und auch die Kapazität kann verdoppelt werden.

6. Die branchenweit erste Mikrowellen-Antennen-Integration überwindet die Herausforderungen der Antenneninstallation. Die integrierte Antenne und Mikrowelle (IAM) beherbergt Antennen und E-Band-Mikrowelleneinheiten in einem Gehäuse, wodurch sich das Gewicht des Gehäuses um 30 % und der für die Installation benötigte Platz um 50 % verringert. Die Antenne unterstützt auch die automatische All-Beam-Suche, die zur Senkung der Wartungskosten beiträgt.

7. Die branchenweit erste Vollduplex-Mikrowelle erhöht die Übertragungskapazität. MAGICSwave, das erste Vollduplex-Mikrowellengerät der Branche, nutzt superisolierte Antennen und Algorithmen zur Interferenzunterdrückung, um die spektrale Effizienz zu verdoppeln. Mit einer Kapazität von bis zu 50 Gbit/s können Betreiber die enorme Nachfrage nach Datenübertragung im Zeitalter der mobilen KI bewältigen.

8. Die branchenweit erste One-Box-Lösung für ländliche Netze hilft, die Verbindungslücke in ländlichen Gebieten zu schließen. RuralCOW ist eine Weiterentwicklung von RuralStar und RuralLink. Durch die Integration von Fronthaul- und Funkeinheiten in einem Gehäuse kann es ohne Backhaul-, BBU- und Hauptstromversorgung eingesetzt werden. Dadurch werden die Standortkosten für Multi-RAT-Einsätze in abgelegenen Gebieten und Vororten erheblich gesenkt.

9. Ein agentenbasiertes Team von Digitalingenieuren ermöglicht ein höheres Maß an Netzautonomie. Auf der Grundlage des intelligenten RAN-Agenten wurde ein agentenbasiertes digitales Ingenieursteam ins Leben gerufen, das aus vier digitalen Experten besteht, die unbeaufsichtigte Wartung, Netzoptimierung in Echtzeit, Energieeinsparung rund um die Uhr und eine genaue Bewertung der Dienstbereitstellung durchführen.

10. Einzigartige digitale Volldomänenstandorte ermöglichen die Visualisierung von Sensorik und Steuerung auf Standortebene. Ambient Site verbindet die wichtigsten Geräte eines Standorts mit seinen Antennen, Stromversorgungen und Übertragungsgeräten und trägt so zur vollständigen Digitalisierung des Standorts bei. Auf diese Weise können die Netze Energie sparen und die Nutzererfahrung verbessern.

„Mobile AI steht vor der Tür. Wir werden weiterhin mit allen Branchenpartnern zusammenarbeiten und Innovationen entwickeln, um die Integration von 5.5G und KI zu fördern", so Cao abschließend.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2550006/Cao_Ming__Vice_President_of_Huawei_and_President_of_Huawei_s_Wireless_Solution__launching_5G_A_solut.jpg