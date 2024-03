Huawei lance quatre solutions FSI/MSP et un showroom mondial au MWC 2024

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Mobile World Congress (MWC) 2024, Huawei a dévoilé quatre nouvelles solutions pour les fournisseurs de services Internet (FSI) et les fournisseurs de services gérés (MSP) et s'est associé à Alea Soluciones pour lancer un showroom mondial pour les FSI. Ces lancements faisaient partie de la session FSI de Huawei intitulée « Building Green, Ultra-Broadband, and Intelligent Infrastructure for ISPs » (Construire une infrastructure écologique, à très haut débit et intelligente pour les FSI) et visaient à stimuler leur mise à niveau intelligente.

Launch ceremony of four ISP/MSP solutions

York Yue, président de l'unité commerciale ISP (FSI) de Huawei, a déclaré : « Les FSI doivent avoir confiance. En tant que fournisseurs de services Internet qui se concentrent sur les marchés locaux, ils comprennent les clients de leurs régions d'exploitation mieux que quiconque. L'industrie des FSI joue également un rôle crucial dans la numérisation et le développement intelligent de diverses industries. Huawei se consacre à promouvoir le développement durable de l'industrie avec des solutions innovantes et des technologies numériques, ainsi qu'à libérer la valeur de la transformation intelligente. »

Les quatre solutions FSI de Huawei accélèrent la construction et la mise à niveau des réseaux optiques haut de gamme

Lors de la session, Huawei a lancé quatre solutions majeures. Frank Lu, vice-président du département marketing et ventes de solutions de l'unité commerciale ISP (FSI) de Huawei, a organisé le lancement. « Pour les FSI qui se transforment en MSP, Huawei propose la solution de partage de réseau d'accès fixe (FAN), qui est conçue pour construire des réseaux multilocataires et permettre la fourniture rapide de services pour les FSI de petite et moyenne taille. En outre, les FSI peuvent tirer parti de leurs avantages en matière de services de ligne privée qui sont basés sur le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN), le protocole Internet (IP) ou le Multiprotocol Label Switching (MPLS) pour étendre leurs services d'hébergement aux réseaux de campus. Pour les campus d'entreprise, Huawei propose la toute nouvelle solution Fiber to the Office (FTTO) 2.0 », a déclaré M. Lu.

Le showroom Alea démontre les meilleures pratiques en matière de numérisation du haut débit domestique

En réponse aux opportunités stratégiques présentées par les efforts mondiaux de protection de l'environnement, de numérisation et de transformation intelligente, Huawei et Alea Soluciones ont conjointement lancé un showroom mondial pour les FSI clients et partenaires industriels. Le showroom dispose d'une gamme complète de solutions FSI de Huawei, y compris les dorsales IP et les lignes privées, les solutions de transformation MSP, etc. Construit sur l'infrastructure intelligente de Huawei, le showroom emploie de nombreuses applications Internet intelligentes, qui démontrent des concepts et des modèles avancés pour le développement numérique et intelligent des services domestiques à large bande dans le monde entier.

À l'avenir, Huawei continuera de travailler avec ses FSI clients et partenaires mondiaux pour innover et intégrer les technologies numériques dans l'industrie, ouvrant la voie à une transformation intelligente plus durable, plus efficace et plus innovante.