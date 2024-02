Huawei prezentuje na targach MWC 2024 cztery rozwiązania dla dostawców usług internetowych/zarządzanych oraz globalny salon wystawowy

BARCELONA, Hiszpania, 29 lutego 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2024, firma Huawei zaprezentowała cztery nowe rozwiązania dla dostawców usług internetowych (ISP)/dostawców usług zarządzanych (MSP) i nawiązała partnerstwo z Alea Soluciones z myślą o uruchomieniu globalnego salonu wystawowego dla ISP. Wspomniane ogłoszenia pojawiły się w ramach Sesji Huawei dla dostawców usług internetowych dotyczącej „Budowy zielonej, ultraszerokopasmowej i inteligentnej infrastruktury dla ISP", a ich celem jest przyspieszenie inteligentnej transformacji wśród dostawców.

Launch ceremony of four ISP/MSP solutions

York Yue, prezes działu ISP firmy Huawei zwrócił uwagę, że „Dostawcy usług internetowych potrzebują pewności. Jako dostawcy skupiający się na lokalnych rynkach, rozumieją potrzeby klientów w obrębie swoich regionów lepiej niż ktokolwiek inny. Branża ISP również odgrywa kluczową rolę we wspieraniu cyfryzacji i inteligentnym rozwoju w szeregu różnych branż. Huawei angażuje się w promowanie zrównoważonego rozwoju branży z udziałem innowacyjnych rozwiązań i cyfrowych technologii, przy jednoczesnym wykorzystaniu wartości inteligentnej transformacji".

Cztery rozwiązania Huawei dla ISP przyspieszają budowę i aktualizację w pełni optycznych sieci klasy premium

Podczas sesji Huawei zaprezentował cztery duże rozwiązania. Gospodarzem był Frank Lu, wiceprezes sekcji marketingu i sprzedaży rozwiązań w dziale ISP firmy Huawei. „Dla dostawców usług internetowych zmieniających się w dostawców usług zarządzanych Huawei zapewnia rozwiązanie do udostępniania sieci dostępu stałego (FAN), które zaprojektowano do budowy sieci typu multi-tenant i w celu umożliwienia szybkiego udostępniania usług małym i średnim ISP. Ponadto dostawcy usług internetowych mogą wykorzystać swoje atuty w dziedzinie usług prywatnych linii w oparciu o programowalne sieci rozległe (SD-WAN), protokół internetowy (IP) lub technikę Multiprotocol Label Switching (MPLS) w celu rozszerzenia swoich usług hostingowych na sieci kampusowe. Dla kampusów firmowych Huawei oferuje zupełnie nowe rozwiązanie Fiber to the Office (FTTO) 2.0" - powiedział Lu.

Salon wystawowy Alea pokazuje najlepsze praktyki cyfryzacji domowych sieci szerokopasmowych

Odpowiadając na strategiczne szanse wynikające z globalnych wysiłków związanych z ochroną środowiska, cyfryzacją i inteligentną transformacją, Huawei i Alea Soluciones wspólnie uruchomiły globalny salon wystawowy dla dostawców usług internetowych, klientów i partnerów branżowych. Salon obejmuje szeroki zakres rozwiązań Huawei dla dostawców usług internetowych, w tym sieci szkieletowe IP i linie prywatne, rozwiązania do transformacji do MSP, itp. Zbudowany w oparciu o inteligentną infrastrukturę salon wykorzystuje liczne inteligentne aplikacje internetowe, które stanowią demonstrację złożonych koncepcji i modeli dla cyfrowego i inteligentnego rozwoju domowych usług szerokopasmowych na całym świecie.

W przyszłości Huawei nadal będzie współpracował z dostawcami usług internetowych i partnerami z całego świata przy tworzeniu innowacji i integrowaniu technologii cyfrowych z branżą. Firma obiera bardziej zrównoważoną, efektywną i innowacyjną ścieżkę w kierunku inteligentnej transformacji.