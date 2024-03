Huawei uvádza na MWC 2024 štyri riešenia ISP/MSP a globálny showroom

BARCELONA, Španielsko, 1. marca 2024 /PRNewswire/ -- Na Svetovom mobilnom kongrese (Mobile World Congress – MWC) 2024 predstavila spoločnosť Huawei štyri nové riešenia pre poskytovateľov internetových služieb (ISP)/poskytovateľov spravovaných služieb (MSP) a v spolupráci s Alea Soluciones otvorila globálny showroom poskytovateľov internetových služieb. Tieto prezentácie boli súčasťou stretnutia ISP pod záštitou Huawei na tému „Budovanie ekologickej, ultraširokopásmovej a inteligentnej infraštruktúry pre ISP" a ich cieľom bolo posilniť inteligentnú modernizáciu.

Launch ceremony of four ISP/MSP solutions

York Yue, prezident Huawei ISP Business Unit, poznamenal: „Poskytovatelia internetových služieb musia mať istotu. Ako poskytovatelia internetových služieb so zameraním na miestne trhy, rozumejú zákazníkom v rámci svojich prevádzkových regiónov lepšie ako ktokoľvek iný. Odvetvie ISP zohráva kľúčovú úlohu aj pri smerovaní digitalizácie a inteligentného rozvoja v rôznych priemyselných odvetviach. Spoločnosť Huawei sa zameriava na podporu udržateľného rozvoja priemyslu pomocou inovatívnych riešení a digitálnych technológií, ako aj na naštartovanie hodnoty inteligentnej transformácie."

Štyri riešenia od Huawei pre ISP urýchľujú výstavbu a modernizáciu prémiových plne optických sietí

Na stretnutí spoločnosť Huawei predstavila štyri hlavné riešenia. Hostiteľom podujatia bol Frank Lu, viceprezident oddelenia Huawei Marketing and Solution Sales Department obchodného útvaru ISP Business Unit. „Pre ISP, ktorí sa transformujú na MSP, poskytuje Huawei riešenie zdieľania siete s pevným prístupom (FAN), ktoré je určené na budovanie sietí s viacerými klientmi a umožňuje rýchle poskytovanie služieb pre malých a stredných ISP. Okrem toho môžu ISP využiť svoje výhody v oblasti služieb privátnych liniek, ktoré sú založené na softvérovo definovanej širokopásmovej sieti (SD-WAN), internetovom protokole (IP) alebo prepínaní viacerých protokolov (MPLS), aby rozšírili svoje hostingové služby na areálové siete. Pre podnikové areály ponúka Huawei úplne nové riešenie Fiber to the Office (FTTO) 2.0," vysvetlil Lu.

Showroom Alea demonštruje osvedčené postupy digitalizácie domáceho širokopásmového pripojenia

V reakcii na strategické príležitosti, ktoré predstavujú globálne snahy o ochranu životného prostredia, digitalizáciu a inteligentnú transformáciu, spoločnosti Huawei a Alea Soluciones spoločne otvorili globálny showroom pre zákazníkov ISP a priemyselných partnerov. Showroom má zavedený komplexný rad riešení Huawei pre ISP vrátane IP chrbtice a súkromných liniek, riešení transformácie na MSP atď. Showroom je postavený na inteligentnej infraštruktúre Huawei a využíva množstvo inteligentných internetových aplikácií, ktoré demonštrujú pokročilé koncepty a modely pre digitálny a inteligentný rozvoj domácich širokopásmových služieb na celom svete.

Do budúcnosti bude Huawei pokračovať v spolupráci s globálnymi zákazníkmi a partnermi ISP s cieľom inovovať a integrovať digitálne technológie do odvetvia, čím povedie k udržateľnejšej, efektívnejšej a inovatívnejšej ceste k inteligentnej transformácii.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2350065/Huawei_4_Solutions.jpg