Huawei lance son produit phare IdeaHub ES2 Plus, un bureau intelligent de premier plan pour les entreprises

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a lancé un nouveau tableau blanc collaboratif phare, l'IdeaHub ES2 Plus. Le produit, qui bénéficie de plusieurs avancées techniques et innovations de produits, devrait établir une référence pour la nouvelle génération de solutions de bureau d'entreprise numériques et connectées.

L'IdeaHub ES2 Plus est doté d'une variété de fonctionnalités améliorées dans les domaines suivants :

IdeaHub ES2 Plus product launch

Capacités vidéo intelligentes

Un système de caméra intelligent à trois lentilles, appelé Galileo's Eyes, est capable de passer rapidement d'un locuteur à l'autre en seulement une seconde, pour des transitions fluides lors des réunions à plusieurs locuteurs. Il peut détecter les voix jusqu'à une distance de huit mètres et afficher les orateurs dans un rapport optimal de 60 %. En outre, il peut afficher deux orateurs sur le même écran lorsqu'ils conversent ensemble.

Capacités audio intelligentes

La solution prend en charge la prise de son à 12 mètres et utilise la technologie intelligente de prise de son par formation de faisceau pour éliminer efficacement plus de 300 types de bruits dans les salles de réunion, garantissant ainsi une qualité audio claire pour tous les participants. En outre, la fonction d'écran acoustique crée un espace de réunion dédié en bloquant les bruits extérieurs au-delà de la zone spécifiée.

Bureau intelligent

La double fonction de miroir et de contrôle de l'IdeaHub vous permet également de visualiser et de contrôler facilement l'écran sur vos appareils personnels, tandis que les présentateurs peuvent garder le contrôle de leurs appareils personnels à partir de l'IdeaHub lui-même. L'IdeaHub peut également doubler la fréquence d'images 4K, qui passe de 30 à 60 images par seconde, ce qui permet d'obtenir des vidéos d'une grande fluidité pendant les réunions. Le produit prend également en charge les réunions vidéo 4K professionnelles, Huawei Cloud Meeting 1080p et la fonction Bring Your Own Meeting (BYOM), offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande flexibilité.

En plus de l'IdeaHub ES2 Plus, Huawei Intelligent Collaboration a lancé une gamme de produits pour répondre à tous les scénarios de bureau et stimuler l'efficacité organisationnelle. Il s'agit notamment de l'IdeaHub ES2, de l'IdeaHub B3 pour les bureaux d'entreprise légers et de l'écran géant IdeaPresence LED pour les grandes salles de réunion haut de gamme.

Des réunions aux bureaux numériques, Huawei Intelligent Collaboration s'efforce de faciliter une connexion et une collaboration efficaces entre les individus et les organisations, en introduisant le numérique dans chaque espace de travail et en construisant un monde intelligent où tout est connecté.