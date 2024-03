Huawei wprowadza na rynek najnowszy produkt IdeaHub ES2 Plus - wiodące inteligentne biuro dla przedsiębiorstw

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2024 firma Huawei zaprezentowała najnowszą flagową białą tablicę do pracy zespołowej, IdeaHub ES2 Plus. Ten przełomowy pod względem technicznym i innowacyjny produkt ma stanowić punkt odniesienia dla najnowszej generacji cyfrowych i inteligentnych rozwiązań biurowych dla przedsiębiorstw.

Model IdeaHub ES2 Plus jest wyposażony w szereg zmodernizowanych właściwości, obejmujących:

IdeaHub ES2 Plus product launch

Funkcje inteligentnego obrazu wideo

To zaawansowane rozwiązanie z trzema obiektywami, zwane Galileo's Eyes, jest w stanie dynamicznie przełączać ostrość między mówcami w ciągu zaledwie jednej sekundy, zapewniając płynne przejścia podczas spotkań z wieloma prelegentami. System pozwala wykrywać głosy w odległości do ośmiu metrów i wyświetlać uczestników w optymalnej proporcji 60%. Co więcej, rozwiązanie to może prezentować dwóch mówców na tym samym ekranie, gdy prowadzą oni rozmowę.

Inteligentne możliwości dźwiękowe

Technologia ta obsługuje odbiór dźwięku z odległości 12 metrów i wykorzystuje inteligentne kształtowanie wiązki, aby skutecznie wyeliminować ponad 300 rodzajów hałasu w salach konferencyjnych, gwarantując czystą jakość dźwięku dla wszystkich uczestników. Dodatkowo funkcja przegrody akustycznej tworzy specjalną przestrzeń konferencyjną, blokując hałas zewnętrzny poza określonym obszarem.

Inteligentne biuro

Funkcjonalność podwójnego dublowania i sterowania IdeaHub pozwala również na wygodne wyświetlanie i sterowanie ekranem na urządzeniach osobistych, podczas gdy prezenterzy mogą zachować kontrolę nad swoimi urządzeniami osobistymi z poziomu samego IdeaHub. System może również podwoić częstotliwość odświeżania 4K z 30 do 60 klatek na sekundę, zapewniając jedwabiście gładki obraz podczas spotkań. Produkt obsługuje także profesjonalne spotkania wideo 4K, Huawei Cloud Meeting 1080p oraz funkcję Bring Your Own Meeting (BYOM), gwarantując użytkownikom dodatkową elastyczność.

Oprócz IdeaHub ES2 Plus, marka Huawei Intelligent Collaboration wprowadziła na rynek szereg produktów, które zaspokajają potrzeby wszystkich sytuacji biurowych i zwiększają wydajność organizacyjną. Należą do nich IdeaHub ES2, IdeaHub B3 do niewielkich biur korporacyjnych oraz gigantyczny ekran IdeaPresence LED przeznaczony do zaawansowanych, dużych sal konferencyjnych.

Poczynając od spotkań, a kończąc na cyfrowych biurach, Huawei Intelligent Collaboration dąży do ułatwienia efektywnego połączenia i współpracy między osobami i organizacjami, wdrażając cyfryzację do każdego miejsca pracy i budując inteligentny świat, w którym wszystko jest wzajemnie połączone.