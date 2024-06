Huawei na konferenci Digital Tourist 2024 odhaluje, jak oslovit prémiové asijské turisty

Workshop o oslovování prémiových asijských cestujících pořádaný reklamní platformou společnosti Huawei Petal Ads

MADRID, 10. června 2024 /PRNewswire/ -- Petal Ads, mobilní reklamní platforma společnosti Huawei, na sedmém ročníku veletrhu Digital Tourist 2024 potvrdila závazek společnosti Huawei podporovat španělský turistický průmysl a nabízet účinná řešení, která přilákají prémiové čínské cestující do bohaté španělské kultury.

Ve dnech 6. až 7. června se koná speciální setkání digitálního a turistického odvětví Digital Tourist 2024. Jeho cílem je podpořit konverzaci, diskusi a učení týkající se toho, jak lze digitální technologie využít k vytváření nových příležitostí ve Španělsku a k dosažení socioekonomických cílů.

Během akce společnost Huawei představila roli platformy Petal Ads při zvyšování průměrné útraty na návštěvníka, rozprostření návštěvnických toků a zajištění pokračování cestovního ruchu i po skončení hlavní sezóny.

Společnost Huawei pořádá diskuzi u kulatého stolu o výzvách v oblasti marketingu destinací

Během konference Digital Tourist 2024 uspořádala společnost Huawei diskuzi u kulatého stolu o výzvách v oblasti marketingu destinací. Společnost Huawei pevně věří ve schopnost technologií pomáhat řešit aktuální problémy v oboru a odhalila svá nejnovější řešení určená k řešení problémů, s nimiž se potýkají marketingové organizace v jednotlivých destinacích.

Diskuze u kulatého stolu se zúčastnili vedoucí představitelé, jako jsou Tono Franco, ředitel Visit Valencia, José Camarero, ředitel cestovního ruchu Comunitat Valenciana, José F. Mancebo, ředitel turistického sdružení Costa Blanca, May Escobar, radní pro cestovní ruch, inovace a digitalizaci městské rady v Segovii, a Daniel Caro, CDO Turismo de Andalucía. Diskuzi u kulatého stolu moderovala María Ramiro, obchodní ředitelka pro reklamu v Evropě ve společnosti Huawei Mobile Services.

Během diskuze u kulatého stolu byl zdůrazněn význam marketingových strategií přizpůsobených jednotlivým turistickým destinacím a zaměřených na účinnou marketingovou kombinaci, která přemění zájem na skutečné návštěvy. Mezi diskutované problémy patřila složitost plánování s veřejnými prostředky a potřeba pečlivých strategií zaměřených na konkrétní destinace. Důraz se kladl na důležitost údajů, formulaci správných otázek pro shromažďování relevantních údajů a na problémy s přístupem k údajům o trhu na velké vzdálenosti, zejména z Číny. Za klíčové se považovalo přilákání turistů s vysokou hodnotu prostřednictvím udržitelných a kulturně obohacujících návštěv. V závěru konference zazněla výzva k marketingovým strategiím, které by vyvážily efektivní propagaci a udržitelnost.

Workshop společnosti Huawei o oslovování prémiových asijských cestujících

Workshop, který vedla María Ramiro, se zabýval nejlepšími strategiemi pro oslovení prémiových asijských cestujících.

María Ramiro v projevu k účastníkům prohlásila: „Společnost Huawei bude i nadále ve spolupráci s cennými partnery nabízet vylepšené marketingové nástroje, které pomohou přilákat více asijských turistů do překrásné destinace Španělska. To zahrnuje zvýšení průměrné útraty na jednoho návštěvníka a také pomoc při přivádění turistů do méně známých turistických míst a jejich rovnoměrnější rozložení napříč celým Španělskem v různých ročních obdobích."

O platformě Petal Ads

Petal Ads je mobilní reklamní platforma společnosti Huawei, která globálně propojuje vydavatele, inzerenty a marketéry. S více než 360 000 vydavateli a širokým záběrem pokrývajícím přes 200 sektorů umožňuje agenturám a společnostem oslovit více než 730 milionů nových zákazníků z celého světa.

Další informace o platformě Petal Ads najdete na adrese https://ads.huawei.com.

