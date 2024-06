Huawei dévoile comment atteindre les touristes asiatiques haut de gamme au salon Digital Tourist 2024

Atelier sur la façon d'atteindre des voyageurs asiatiques haut de gamme organisé par Petal Ads, la plateforme publicitaire de Huawei

MADRID, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Petal Ads, la plateforme publicitaire mobile de Huawei, a réaffirmé lors de la septième édition du Digital Tourist 2024, l'engagement de Huawei à soutenir le secteur touristique espagnol, grâce à des solutions efficaces mises au point pour attirer les voyageurs chinois haut de gamme vers la riche culture de l'Espagne.

Organisé du 6 au 7 juin, le salon Digital Tourist 2024 est un rassemblement spécial des secteurs du numérique et du tourisme. L'objectif est d'encourager des échanges, des débats et des apprentissages sur la façon dont la technologie numérique peut être utilisée pour créer de nouvelles opportunités en Espagne, afin d'atteindre des objectifs socio-économiques.

Au cours de l'événement, Huawei a présenté le rôle de Petal Ads et son action favorisant l'augmentation des dépenses moyennes par visiteur. La plateforme travaille également à la diffusion des flux de visiteurs et œuvre pour que l'envie de voyager se maintienne au-delà de la haute saison.

Huawei organise une table ronde sur les défis du marketing de destination

Au cours du salon Digital Tourist 2024, Huawei a organisé une table ronde sur les défis du marketing de destination. Convaincue que la technologie est en mesure d'aider à résoudre les problèmes pertinents de l'industrie, Huawei a dévoilé ses dernières solutions conçues pour relever les défis auxquels sont confrontées les organisations de marketing de destination.

La table ronde a réuni des dirigeants tels que Tono Franco, directeur de Visit Valencia ; José Camarero, directeur du tourisme chez Comunitat Valenciana ; José F. Mancebo, directeur de l'office du tourisme de la Costa Blanca ; May Escobar, conseiller pour le tourisme, l'innovation et la numérisation du conseil municipal de Ségovie ; ainsi que Daniel Caro, CDO chez Turismo de Andalucía. María Ramiro, directrice des ventes du secteur de la publicité en Europe chez Huawei Mobile Services, a animé la table ronde.

Au cours de la table ronde, l'importance de stratégies de marketing sur mesure pour chaque destination touristique a été soulignée, en mettant l'accent sur un mix marketing efficace qui convertit l'intérêt en visites réelles. Les défis abordés comprenaient la complexité de la planification avec les fonds publics et la nécessité de stratégies méticuleuses et spécifiques à la destination. L'accent a été mis sur l'importance des données, la formulation des bonnes questions pour recueillir des données pertinentes et les défis liés à l'accès aux données du marché de l'interurbain, en particulier depuis la Chine. Il a été jugé essentiel d'attirer des touristes de grande valeur grâce à des visites durables et enrichissantes sur le plan culturel. La conférence s'est terminée par un appel à des stratégies de marketing pour équilibrer une promotion efficace et la durabilité.

Atelier de Huawei sur la façon d'atteindre les voyageurs asiatiques haut de gamme

Dirigé par María Ramiro, l'atelier a présenté les meilleures stratégies pour atteindre les voyageurs asiatiques haut de gamme.

S'adressant aux participants, María Ramiro a déclaré : « Huawei restera déterminée, en collaboration avec de précieux partenaires, à offrir des outils de marketing améliorés qui aideront à attirer davantage de touristes asiatiques dans la belle destination qu'est l'Espagne. Ces outils devront favoriser, notamment, l'augmentation des dépenses moyennes par visiteur, aider à orienter les touristes vers des lieux de voyage moins connus et à les distribuer de manière plus équitable en Espagne à différentes périodes de l'année. »

À propos de Petal Ads

Petal Ads, la plateforme de publicité mobile de Huawei, met en relation les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing du monde entier. Avec plus de 360 000 éditeurs et un large éventail de plus de 200 secteurs, elle permet aux agences et aux entreprises de toucher plus de 730 millions de nouveaux clients dans le monde.

