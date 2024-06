Huawei zeigt auf der Digital Tourist 2024, wie man asiatische Premium-Touristen erreicht

Workshop über das Erreichen von Premium-Reisenden aus Asien, organisiert von Petal Ads, der Werbeplattform von Huawei

MADRID, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Petal Ads, die mobile Werbeplattform von Huawei, bekräftigte auf der siebten Ausgabe der Digital Tourist 2024 das Engagement von Huawei, die spanische Tourismusindustrie mit effektiven Lösungen zu unterstützen, um chinesische Premium-Reisende für die reiche Kultur Spaniens zu gewinnen.

Die Digital Tourist 2024, die vom 6. bis 7. Juni stattfindet, ist ein besonderes Zusammentreffen der Digital- und Tourismusbranche. Ziel ist es, Gespräche, Diskussionen und Lernprozesse darüber anzuregen, wie die digitale Technologie genutzt werden kann, um neue Möglichkeiten in Spanien zu schaffen und sozioökonomische Ziele zu erreichen.

Während der Veranstaltung präsentierte Huawei die Rolle von Petal Ads bei der Steigerung der durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher, bei der Verteilung der Besucherströme und bei der Sicherstellung, dass die Reisedynamik auch nach der Hochsaison anhält.

Huawei veranstaltet Roundtable-Gespräch über Herausforderungen im Destinationsmarketing

Während der Digital Tourist 2024 veranstaltete Huawei ein Roundtable-Gespräch über Herausforderungen im Destinationsmarketing. Huawei glaubt fest an die Fähigkeit der Technologie, relevante Probleme der Branche zu lösen, und stellte seine neuesten Lösungen vor, die auf die Herausforderungen von Destinationsmarketingorganisationen zugeschnitten sind.

An dem Roundtable-Gespräch nahmen führende Persönlichkeiten wie Tono Franco, Direktor von Visit Valencia, José Camarero, Tourismusdirektor der Comunitat Valenciana, José F. Mancebo, Direktor des Fremdenverkehrsamtes der Costa Blanca, May Escobar, Stadträtin für Tourismus, Innovation und Digitalisierung der Stadtverwaltung von Segovia, sowie Daniel Caro, Digitalvorstand von Turismo de Andalucía teil. María Ramiro, Vertriebsdirektorin des europäischen Werbegeschäfts bei Huawei Mobile Services, moderierte den Roundtable.

Während des Roundtable-Gesprächs wurde die Bedeutung maßgeschneiderter Marketingstrategien für jedes Reiseziel hervorgehoben, wobei der Schwerpunkt auf einem wirksamen Marketingmix liegt, der das Interesse in tatsächliche Besuche umwandelt. Zu den diskutierten Herausforderungen gehörten die Komplexität der Planung mit öffentlichen Mitteln und die Notwendigkeit sorgfältiger, zielgruppenspezifischer Strategien. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Bedeutung von Daten, der Formulierung der richtigen Fragen zur Erhebung relevanter Daten und den Herausforderungen beim Zugang zu Marktdaten über große Entfernungen, insbesondere aus China. Die Anziehung hochwertiger Touristen durch nachhaltige und kulturell bereichernde Besuche wurde als entscheidend angesehen. Die Konferenz schloss mit einem Aufruf zu Marketingstrategien, die ein Gleichgewicht zwischen wirksamer Werbung und Nachhaltigkeit herstellen.

Workshop von Huawei zum Erreichen asiatischer Premium-Reisenden

Der Workshop unter der Leitung von María Ramiro befasste sich mit den besten Strategien, um asiatische Premium-Reisende zu erreichen.

In ihrer Ansprache an die Teilnehmer sagte María Ramiro: „Huawei wird sich in Zusammenarbeit mit seinen geschätzten Partnern weiterhin dafür einsetzen, verbesserte Marketinginstrumente anzubieten, die dazu beitragen, mehr asiatische Touristen in das schöne Spanien zu locken. Dazu gehört, dass wir die durchschnittlichen Ausgaben pro Besucher erhöhen und dazu beitragen, die Touristen in weniger bekannte Reiseziele zu lenken und sie gleichmäßiger über Spanien zu verschiedenen Zeiten im Jahr zu verteilen."

Informationen zu Petal Ads

Petal Ads, die mobile Werbeplattform von Huawei, verbindet Herausgeber, Werbetreibende und Vermarkter auf der ganzen Welt. Mit über 360.000 Herausgebern und einem breiten Branchenspektrum mit mehr als 200 Sektoren ermöglicht sie Agenturen und Unternehmen, weltweit über 730 Millionen neue Kunden zu erreichen.

