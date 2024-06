Targi Digital Tourist 2024: Huawei prezentuje sposoby dotarcia do najważniejszych azjatyckich turystów

Seminarium na temat docierania do azjatyckich podróżników z segmentu premium zorganizowane przez Petal Ads, platformę reklamową opracowaną przez Huawei.

MADRYT, Hiszpania, 10 czerwca 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas siódmej edycji targów Digital Tourist 2024 , wykorzystując aplikację Petal Ads, mobilną platformę reklamową, koncern Huawei ponownie potwierdził swoje zaangażowanie we wspieranie hiszpańskiej branży turystycznej, zapewniając skuteczne rozwiązania przyciągające chińskich podróżników najwyższej klasy i zainteresowanych bogatą kulturą Hiszpanii.

Konferencja Digital Tourist 2024, która miała miejsce w dniach od 6 do 7 czerwca, była wyjątkowym spotkaniem branży cyfrowej i turystycznej. Jej celem jest zachęcenie do rozmowy, debaty i formułowania wniosków na temat tego, w jaki sposób można wykorzystać technologię cyfrową do tworzenia nowych możliwości w Hiszpanii, by osiągnąć założone cele społeczno-gospodarcze.

Podczas tej imprezy marka Huawei zaprezentowała rolę platformy Petal Ads w procesie zwiększania średnich wydatków na odwiedzającego oraz przepływów odwiedzających i zapewniania dynamiki podróży poza szczytem sezonu.

Huawei jest gospodarzem rozmów przy okrągłym stole na temat wyzwań w marketingu miejsc docelowych

Podczas targów Digital Tourist 2024 firma Huawei zorganizowała spotkanie przy okrągłym stole poświęcone wyzwaniom w marketingu miejsc docelowych. Jako zdecydowany zwolennik zdolności technologii do rozwiązywania istotnych kwestii branżowych, koncern zaprezentował swoje najnowsze rozwiązania opracowane w odpowiedzi na wyzwania stojące przed organizacjami specjalizującymi się w marketingu miejsc docelowych.

Przy okrągłym stole spotkali się liderzy tacy jak Tono Franco, dyrektor Visit Valencia; José Camarero, dyrektor ds. turystyki w Comunitat Valenciana; José F. Mancebo, dyrektor Izby Turystycznej Costa Blanca; May Escobar, radna ds. turystyki, innowacji i cyfryzacji rady miasta Segowii; a także Daniel Caro, dyrektor ds. turystyki w Turismo de Andalucía. María Ramiro, dyrektor handlowy ds. reklamy w Europie w Huawei Mobile Services, wystąpiła w roli moderatora rozmów.

Podczas tego spotkania podkreślono znaczenie strategii marketingowych dostosowanych do każdego miejsca turystycznego, koncentrując się na skutecznej kombinacji marketingowej, która przekształca potencjalne zainteresowanie w rzeczywiste wizyty. Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. złożoność planowania z wykorzystaniem środków publicznych oraz potrzeba opracowania skrupulatnych strategii dostosowanych do danego miejsca docelowego. Szczególny nacisk został położony na znaczenie danych, formułowanie właściwych pytań w celu zebrania odpowiednich informacji oraz na trudności związane z dostępem do analiz rynkowych na duże odległości, w szczególności z Chin. Za kluczową sprawę uznano przyciągnięcie turystów charakteryzujących się wysokimi dochodami poprzez zrównoważone i wzbogacające kulturowo wizyty. Konferencja zakończyła się wezwaniem do opracowania strategii marketingowych równoważących skuteczną promocję i zrównoważony rozwój.

Konferencja Huawei na temat pozyskiwania azjatyckich klientów z segmentu premium

Pod kierownictwem Maríi Ramiro przeprowadzono warsztaty poświęcone najlepszym strategiom dotarcia do najważniejszych azjatyckich turystów.

Zwracając się do uczestników, María Ramiro podkreśliła: „Firma Huawei, we współpracy z renomowanymi partnerami, zobowiązuje się do oferowania zaawansowanych narzędzi marketingowych, które pomogą przyciągnąć jeszcze więcej azjatyckich turystów do przepięknego miejsca, jakim jest Hiszpania. Obejmuje to zwiększenie średnich wydatków na odwiedzającego, a także wspieranie turystyki w mniej znanych zakątkach i bardziej równomierne rozmieszczenie ich w całej Hiszpanii w różnych porach roku".

Petal Ads

Petal Ads, mobilna platforma reklamowa opracowana przez Huawei, łączy wydawców, reklamodawców i marketerów na całym świecie. Szczycąc się współpracą z ponad 360 000 wydawców i szerokim spektrum branżowym obejmującym ponad 200 sektorów, umożliwia agencjom i firmom dotarcie do ponad 730 milionów nowych klientów na całym świecie.

Więcej informacji na temat Petal Ads można znaleźć na stronie: https://ads.huawei.com/