Huawei nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ pour ses pare-feux pour la troisième année consécutive

SHENZHEN, Chine, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- Récemment, Huawei a été nommé Choix des clients Gartner Peer Insights™ 2023 dans la catégorie « Choix des clients pour les pare-feux ». C'est la troisième année consécutive que l'entreprise reçoit cette distinction. Dans le rapport, Huawei a reçu une note globale de 5 étoiles (le maximum) et un taux de recommandation de 99 % (selon 213 évaluateurs). En outre, Huawei a reçu la distinction Choix des clients pour ses pare-feux dans 7 segments de marché : entreprise mondiale (+ de 10 G$ US), grande entreprise (1 à 10 G$ US), moyenne entreprise (50 M à 1 G$ US), industrie manufacturière/de services, Asie Pacifique/Europe et région Moyen-Orient et Afrique.

« C'est un grand honneur pour Huawei d'être nommé Choix des clients Gartner Peer Insights cette année. Nous remercions les clients du monde entier pour leurs commentaires et recommandations sur les pare-feux Huawei. Chaque Choix des clients nous pousse à innover davantage et à faire des percées. À l'avenir, nous continuerons de mieux comprendre les problèmes et les exigences des utilisateurs, d'améliorer les capacités des produits en investissant davantage et d'offrir aux utilisateurs des produits plus sûrs et intelligents. » a déclaré Mike Ma, président de Huawei Security Product Domain.

