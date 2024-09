Huawei predstavuje v Miláne platformu Petal Ads, určenú na podporu globálnej konektivity v sektore luxusu a cestovania

MILÁNO, 12. septembra 2024 /PRNewswire/ – Spoločnosť Huawei usporiadala 10. septembra v Palazzo Parigi samit Reaching China's Premium Audience with Huawei (Oslovenie prémiového čínskeho publika s Huawei), kde sa spojila s poprednými generálnymi riaditeľmi a priekopníkmi z odvetvia popredných módnych, luxusných, aby sa podelili o globálnu konektivitu prostredníctvom reklamných riešení založených na údajoch.

Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.

Pán Shan Xuefeng, prezident Huawei Consumer Cloud Service Europe, odštartoval samit pútavým príhovorom na tému „Sila Huawei v Číne", čím pripravil pôdu pre dnešnú diskusiu. „V Číne vedie v oblasti mobilnej reklamy Petal Ads vďaka rozsiahlemu pokrytiu zariadení Huawei. Od konca roka 2022 prekročil mesačný počet aktívnych používateľov mobilných služieb Huawei (HMS) 580 miliónov," povedal pán Shan.

Pán Alessandro Schintu, obchodný riaditeľ divízie Ads Business v Huawei Consumer Cloud Service Europe, predstavil výzvy aj príležitosti, ako osloviť prémiové čínske publikum, a vyzdvihol inovatívne riešenia Petal Ads. Hurun Research Institute nedávno oznámil, že Huawei je najobľúbenejšou značkou mobilných telefónov medzi čínskymi zákazníkmi vysokej hodnoty v porovnaní s ostatnými konkurentmi. Pán Schintu zdôraznil, že vďaka verným zákazníkom Huawei môžu značky využívať Petal Ads a úspešne sa s nimi spájať, čím zvyšujú svoju prítomnosť na trhu aj podiel v odvetví.

Samit pokračoval živou diskusiou za okrúhlym stolom, na ktorej sa zúčastnili štyria poprední predstavitelia odvetvia – pani Liliana Comitini, prezidentka a generálna riaditeľka B&B Hotels; pán Andrea Bertuzzi, obchodný a kreatívny riaditeľ a majiteľ spoločnoti 1806; Pán Alessandro Lo Piano, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti E23 a pani Carolina Solari, vedúca Indirect E-commerce Global v Illycaffè, aby poskytli svoje odborné postrehy do budúcnosti. Diskusiu moderovala pani Fabiana Alcaino, vedúca divízie Digital & Data Business Unit Gruppo Retex. Samit prebieha s podporou Different, dcérskej spoločnosti Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex a LFM. Prezidentka ENIT, pani Alessandra Priante, poslala na privítanie video odkaz o príležitostiach v cestovnom ruchu.

Prehľad o Petal Ads

Petal Ads spája inzerentov s globálnym publikom prostredníctvom rôznych reklamných kanálov a partnerských aplikácií. Cieľom projektu Go to China spoločnosti Huawei je pomôcť firmám expandovať do Číny s využitím Petal Ads.

Výzvy a príležitosti pri zameraní na vysokohodnotných čínskych zákazníkov

Zahraničné podniky, ktoré expandujú do Číny čelia rôznym výzvam, ako sú meniace sa preferencie spotrebiteľov či zložité regulačné požiadavky. Luxusný trh by však mal ťažiť z výrazného rastu majetných zákazníkov v Číne, ktorý poháňa presun bohatstva k mladším generáciám. Generácia Z a mileniáli pretvárajú luxusnú spotrebu, podporujú lojalitu k značke a zvyšujú svoje výdavky. Prostredníctvom Petal Ads môže Huawei preklenúť priepasť medzi týmito majetnými zákazníkmi a luxusnými trhmi.

Efektívne reklamné kampane s Petal Ads

Petal Ads využíva údaje prvej strany, ako sú napríklad výdavkové návyky uložené v systéme správy údajov Huawei. Vďaka nim pomáha značkám vytvárať množstvo účinných reklamných kampaní s relevantným obsahom, ktorý osloví vysokohodnotných zákazníkov v rámci všetkých kanálov. Tým zvyšuje angažovanosť zákazníkov a ovplyvňuje ich nákupné rozhodnutia na cestách.

Technické možnosti Petal Ads

Ekosystém Petal Ads podporuje umelá inteligencia, ktorá sa môže pochváliť technologickým pokrokom vrátane presného zacielenia a strojového učenia na optimalizáciu kampaní v reálnom čase. Funkcie s podporou AI dokážu identifikovať a zacieliť na zákazníkov s vysokou hodnotou a zaistiť obchodníkom maximálnu návratnosť investícií.

Petal Ads sa zaviazala pomáhať firmám osloviť majetných zákazníkov prostredníctvom špecificky cielených kampaní v reálnom čase, ktoré podporujú maximalizáciu interakcie a konverzií.

O platforme Petal Ads

Petal Ads, mobilná reklamná platforma spoločnosti Huawei, spája vydavateľov, inzerentov a marketérov na celom svete. Vďaka viac ako 360 000 vydavateľom a širokej škále odvetví s viac ako 200 sektormi umožňuje agentúram a podnikom osloviť celosvetovo viac ako 730 miliónov nových zákazníkov.

Viac informácií o platforme Petal Ads nájdete na stránke: https://ads.huawei.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2503144/Huawei_Consumer_Business_Group.jpg