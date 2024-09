Huawei lance Petal Ads pour promouvoir une connectivité mondiale dans le secteur du luxe et des voyages à Milan

MILAN, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a organisé le sommet Reaching China's Premium Audience with Huawei le 10 septembre au Palazzo Parigi, établissant des relations avec d'éminents PDG et des pionniers de l'industrie de grandes marques de la mode, du luxe et des voyages, pour partager une connectivité mondiale grâce à des solutions publicitaires basées sur les données.

Mr Alessandro Schintu, Sales Director of Ads Business at Huawei Consumer Cloud Service Europe, presented Petal Ads’ innovative solutions.

M. Shan Xuefeng, président de Huawei Consumer Cloud Service Europe, a donné le coup d'envoi du sommet en présentant un exposé passionnant sur « La force de Huawei en Chine », ouvrant ainsi la voie aux discussions de la journée. « Grâce à sa couverture étendue des appareils Huawei, Petal Ads est le leader de la publicité mobile en Chine. Depuis la fin de l'année 2022, les utilisateurs actifs mensuels de Huawei Mobile Services (HMS) ont dépassé les 580 millions », a déclaré M. Shan.

M. Alessandro Schintu, directeur commercial de l'activité Publicités chez Huawei Consumer Cloud Service Europe, a présenté les défis et opportunités de toucher un public chinois de qualité et a mis en avant les solutions innovantes de Petal Ads. L'institut de recherche Hurun a récemment indiqué que Huawei était la marque de téléphonie mobile la plus appréciée des clients chinois à haute valeur par rapport aux autres concurrents. M. Schintu a souligné que, grâce aux clients fidèles de Huawei, les marques peuvent s'appuyer sur Petal Ads pour entrer en contact avec eux, renforçant leur présence sur le marché et accroissant leur part de l'industrie.

Le sommet s'est poursuivi par une table ronde animée, au cours de laquelle quatre personnalités du secteur - Mme Liliana Comitini, présidente-directrice générale de B&B Hotels ; M. Andrea Bertuzzi, directeur commercial et créatif et propriétaire de 1806 ; M. Alessandro Lo Piano, fondateur et directeur général d'E23, et Mme Carolina Solari, responsable du commerce électronique indirect au niveau mondial chez Illycaffè - ont fait part de leurs points de vue d'experts pour l'avenir. La discussion a été animée par Mme Fabiana Alcaino, responsable de la division numérique et données de Gruppo Retex. Different, une filiale d'Aziende della Communicazione Unite (UNA), Gruppo Retex et LFM, a soutenu ce sommet. La présidente d'ENIT, Mme Alessandra Priante, a envoyé un message vidéo de bienvenue évoquant les opportunités offertes par le marché du tourisme.

Présentation de Petal Ads

Petal Ads relie les annonceurs à un public mondial par le biais de divers canaux publicitaires et d'applications partenaires. Le projet Go to China de Huawei vise à aider les entreprises qui se développent en Chine en s'appuyant sur Petal Ads.

Défis et opportunités liés au ciblage de clients chinois à haute valeur

Les entreprises étrangères qui se développent en Chine sont confrontées à des défis tels que l'évolution des préférences des consommateurs et la complexité des exigences réglementaires. Toutefois, le marché du luxe devrait tirer parti de la croissance de la clientèle aisée en Chine, sous l'effet d'un transfert de richesse vers les jeunes générations. La génération Z et les milléniaux sont en train de remodeler la consommation de produits de luxe, suscitant une fidélité aux marques et augmentant les dépenses. Huawei peut jeter un pont entre ces clients aisés et les marchés du luxe grâce à Petal Ads.

Des campagnes publicitaires efficaces avec Petal Ads

Petal Ads utilise des données first party, telles que les habitudes de consommation, hébergées dans le système de gestion des données de Huawei, pour aider les marques à créer de nombreuses campagnes publicitaires efficaces, avec un contenu pertinent qui attire des clients à haute valeur sur tous les canaux. Cela permet de renforcer l'engagement des clients et d'influencer les décisions d'achat pendant les voyages.

Capacités techniques de Petal Ads

L'IA alimente l'écosystème de Petal Ads, avec des avancées technologiques telles que le ciblage précis et l'apprentissage automatique pour une optimisation des campagnes en temps réel. Ces capacités pilotées par l'IA peuvent identifier et cibler les clients à haute valeur, garantissant aux spécialistes du marketing un retour sur investissement maximal.

Petal Ads s'engage à aider les entreprises à entrer en contact avec des clients fortunés grâce à des campagnes en temps réel très ciblées, qui maximisent l'engagement et les conversions.

À propos de Petal Ads

Petal Ads, la plateforme de publicité mobile de Huawei, met en relation les éditeurs, les annonceurs et les spécialistes du marketing dans le monde entier. Avec plus de 360 000 éditeurs et un large éventail de plus de 200 secteurs, elle permet aux agences et aux entreprises de toucher plus de 730 millions de nouveaux clients dans le monde.

Pour plus d'informations sur Petal Ads, visitez le site : https://ads.huawei.com.

