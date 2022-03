Huawei prezentuje kompleksowe centrum danych, które ułatwi firmom modernizację infrastruktury cyfrowej

Przedsiębiorstwa nie mogą współcześnie funkcjonować bez centrów danych, tak jak ludzie bez telefonów komórkowych. Centra danych to komputery, na których bazują przedsiębiorstwa. Według szacunków do 2025 r. ponad 90% mocy obliczeniowej i danych zagregowanych będzie w centrach danych. Tym samym stanowią one klucz do cyfryzacji przedsiębiorstw. Podczas sesji analityk z firmy Informa powiedział: „Przedsiębiorstwa modernizują swoje centra danych, wprowadzając ekologiczne rozwiązania w tym zakresie oraz innowacyjną infrastrukturę ICT i technologie w chmurze. Modernizacja centrów danych pozwoli na poprawę wydajności działalności przedsiębiorstw i optymalizację całkowitego kosztu posiadania".

Pan Shi Wei, dyrektor Huawei Data Center Solution Department, powiedział: „Budowa ekologicznych centrów danych, które przetwarzają duże ilości danych w chmurze, wiąże się z licznymi nowymi wyzwaniami dla infrastruktury ICT. Nasze kompleksowe centrum danych odpowiada na te problemy poprzez odnowę mocy obliczeniowej i przechowywanie, odnowę sieci, odnowę niezawodności i odnowę ekologii, zmieniając kształt infrastruktury cyfrowej i przyspieszając transformację cyfrową".

Rozwiązanie Huawei bazuje na czterech głównych elementach:

Odnowa mocy obliczeniowej i przechowywania: transformacja cyfrowa wiąże się z wyższymi wymogami w zakresie mocy obliczeniowej i pojemności centrów danych. Huawei dostarcza rozwiązania bazujące na pamięci masowej all-flash dla wszystkich scenariuszy użycia, aby przyspieszyć przetwarzanie danych w obszarach pamięci podstawowej, analizy danych i kopii zapasowych danych. Przykładowo pamięć masowa all-flash OceanStor Dorado korzysta z NVMe za pośrednictwem sieci Fabric plus (NoF+) oraz algorytmu FlashLink, zmniejszając latencję o 0,05 milisekundy, czyli jest dwukrotnie szybsza niż konkurencyjne produkty. W infrastrukturze hiperkonwergentnej (HCI) z serii FusionCube wdrożono konwergencję mocy obliczeniowej xPU, konwergencję pamięć-obliczanie-sieć oraz konwergencję usług, zapewniając HCI i nowe możliwości w zakresie wydajności, ekologii i zastosowania, zwiększając gęstość wirtualnych maszyn/kontenerów o 30% w porównaniu do tradycyjnej HCI. Z myślą o przyspieszeniu transformacji w chmurze rozwiązanie Huawei Cloud Stack (HCS) obejmuje inteligentną platformę zarządzania w chmurze oraz inteligentne jeziora danych, które umożliwiają alokowanie zasobów na żądanie i szybkie wprowadzanie usług. Rozwiązanie Huawei OceanStor Dorado znalazło szerokie zastosowanie w najrozmaitszych branżach na całym świecie. Podczas forum miała miejsce premiera nowej generacji pamięci masowej all-flash OceanStor Dorado z rozwiązaniem bez bramek sieciowych bazującym na architekturze active-active dla SAN i NAS. Firma Huawei zaprosiła też klientów z branży medycznej do podzielenia się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem tego produktu. Duże i średniej wielkości szpitale w Europie stają przed coraz większymi wyzwaniami w zakresie wydajności oraz eksploatacji i konserwacji systemów z uwagi na coraz większy wzrost ilości danych, który obecnie wynosi od 60-120% w skali roku. Problemom tym z łatwością można zaradzić, stosując pamięć masową all-flash OceanStor Dorado, nie tylko eliminuje ona bowiem zatory w pracy systemów, ale również upraszcza eksploatację i konserwację poprzez konsolidację kilku operacji. Co więcej, bazujące na architekturze active-active wyjątkowe rozwiązanie bez bramki sieciowej dla SAN i NAS ogranicza do zera straty krytycznych danych i całkowicie eliminuje zakłócenia w usługach.

Odnowienie sieci: stale rosnąca skala usług zwiększa wymagania wydajnościowe i komplikuje procesy zarządzania. Huawei dostarcza rozwiązanie sieciowe obejmujące bezstratny przesył w standardzie Ethernet, które bazuje na iLossless - jedynym w branży inteligentnym algorytmie; urządzenia WDM; routery bazujące na jedynej w branży technologii przewodów do montażu elementów na płytce drukowanej ; oraz synergii dane-sieć na potrzeby alokowania zasobów w jednym miejscu w wymiarze minutowym dla usług linii prywatnej w celu zapewnienia najwyższej sprawności i wydajności sieci centrów danych.

Odnowa niezawodności: w celu usprawnienia funkcji odtwarzania awaryjnego w centrach danych Huawei dostarcza rozwiązanie obejmujące wszystkie scenariusze. Jest to kompleksowe odtwarzanie awaryjne, wydajne tworzenie kopii zapasowych danych i ujednolicone zarządzanie odtwarzaniem awaryjnym, które zapewnia dużą niezawodność usług centrów danych w każdym momencie i miejscu. Przykładowo opracowana przez Huawei technologia współpracy urządzeń pamięci masowej i zwielokrotniania w dziedzinie długości fal skraca czas przejścia między usługami z 50 do 5 ms, a pamięć OceanProtect Backup Storage, oparta na architekturze all-flash, trzykrotnie zwiększa przepustowość systemów tworzących kopie dzięki przyspieszeniu end-to-end.

Odnowa ekologii: Huawei uważa, że budowa ekologicznego i niskoemisyjnego centrum danych wymaga przebudowy infrastruktury w całym cyklu życia, od konstrukcji, przez zasilanie i dystrybucję, aż po chłodzenie czy eksploatację i konserwację. Huawei dostarcza również konwergentną jednostkę zasilającą full-link korzystającą z zasilacza awaryjnego o wysokiej gęstości mocy zintegrowanego z centrum dystrybucji mocy (PDC), uzyskując redukcję emisji CO2 związaną z eksploatacją centrów danych o 47%. Jednostka ta w pełni wykorzystuje przestrzeń centrum danych, pozwalając na oszczędność miejsca przeznaczonego na sprzęt informatyczny na poziomie ponad 10%. Huawei oferuje również centralę klimatyzacyjną działającą w oparciu o chłodzenie parowe, w której zastosowano wyjątkowy polimerowy wymiennik ciepła w celu maksymalnego wykorzystania naturalnych źródeł energii chłodniczej. Centrala może również współpracować z iCooling - bazującą na sztucznej inteligencji technologią optymalizacji zużycia energii - zmniejszając efektywność zużycia energii do mniej niż 1,2 w porównaniu do systemów chłodzących opartych na schłodzonej wodzie, a w efekcie redukując zużycie energii o ponad 14% w skali roku.

Połączenie zalet produktów i rozwiązań kompleksowego centrum danych Huawei sprawia, że klienci mogą zbudować wiodące w branży ekologiczne centrum danych, które przetwarza duże ilości danych w chmurze, co pozwala na przyspieszenie transformacji cyfrowej.

