Huawei dévoile une solution de centre de données full-stack pour renouveler l'infrastructure numérique

Tout comme nous ne pouvons pas vivre sans téléphones mobiles, les entreprises ne peuvent pas vivre sans centres de données. Les centres de données sont les ordinateurs des entreprises. On estime que plus de 90 % de la puissance de calcul et des données seront agrégées dans des centres de données d'ici 2025. Cela fait de ces derniers la clé pour inciter les entreprises à passer au numérique. Lors de la session, Ian Redpath, analyste chez Informa, a déclaré : « Les entreprises modernisent leurs centres de données avec des installations DC vertes, une infrastructure TIC innovante et des technologies cloud. Le renouvellement des centres de données améliorera l'efficacité commerciale des entreprises et optimisera le coût total de possession. »

M. Shi Wei, directeur du département des solutions de centre de données Huawei, a déclaré : « La construction de centres de données cloud, intensifs et écologiques pose de nombreux nouveaux défis à l'infrastructure TIC. Notre solution de centre de données full-stack répond à ces défis en renouvelant l'informatique et le stockage, le réseau, la fiabilité et l'écologie pour remodeler l'infrastructure numérique et accélérer la transformation numérique. »

Les quatre principes clés de la solution Huawei Full-Stack Data Center sont les suivants :

Renouveler l'informatique et le stockage : La transformation numérique augmente les besoins en puissance de calcul et en ressources de stockage dans les centres de données. Huawei fournit des produits de stockage all-flash adaptés à tous les scénarios pour accélérer le traitement des données dans le stockage principal, l'analyse des données et la sauvegarde des données. Par exemple, son stockage all-flash OceanStor Dorado utilise le réseau NVMe over Fabric plus (NoF+) et l'algorithme FlashLink pour réduire la latence à 0,05 milliseconde, ce qui est 2 fois plus rapide que les produits concurrents. La série FusionCube HCI implémente la convergence de la puissance de calcul xPU, la convergence stockage-calcul-réseau et la convergence des services pour offrir des HCI et des fonctionnalités d'efficacité, d'écologie et d'application, améliorant la densité MV/conteneur de 30 % par rapport au HCI traditionnel. Pour faciliter la transformation du cloud, Huawei Cloud Stack (HCS) fournit une plate-forme de gestion intelligente du cloud et des lacs de données intelligents pour mettre en œuvre un provisionnement des ressources à la demande et un déploiement rapide des services. Huawei OceanStor Dorado a été largement utilisé dans un large éventail d'industries à travers le monde. Lors de ce forum, Huawei a lancé le stockage all-flash OceanStor Dorado nouvelle génération avec la solution active-active sans passerelle pour SAN et NAS, et a invité les clients du secteur de la santé à partager leurs histoires d'utilisation de ce produit. Les grands et moyens hôpitaux des pays européens sont confrontés à des défis urgents en matière de performance et d'exploitation et de maintenance lorsqu'ils traitent des données dont la croissance annuelle se situe entre 60 % et 120 %. Ces défis sont facilement relevés par le stockage all-flash OceanStor Dorado, car il résout non seulement les goulots d'étranglement des performances, mais simplifie également l'exploitation et la maintenance grâce à la consolidation multi-charges de travail. De plus, la solution active-active sans passerelle unique pour SAN et NAS garantit zéro perte de données critiques et aucune interruption de service.

Renouveler le réseau : L'échelle croissante des services augmente le besoin d'efficacité et rend la gestion plus complexe. Huawei fournit une solution réseau comprenant Ethernet sans perte alimentée par le seul algorithme intelligent iLossless de l'industrie ; des appareils WDM ; des routeurs utilisant la seule technologie de câble au niveau de la carte de l'industrie ; et la synergie données-réseau pour un provisionnement à guichet unique des services de lignes privées, afin d'atteindre une agilité et une efficacité ultimes des réseaux de centres de données.

Renouveler la fiabilité : Pour améliorer la capacité de reprise après sinistre (DR) des centres de données, Huawei fournit la solution de reprise après sinistre tous scénarios. La solution fournit une reprise après sinistre complète, une sauvegarde efficace à cycle complet et une gestion unifiée de la reprise après sinistre pour garantir des services de centre de données hautement fiables à tout moment et en tout lieu. Par exemple, la technologie de collaboration des périphériques de stockage et de répartition en longueur d'onde de Huawei réduit le temps de basculement de liaison actif-actif de 50 à 5 ms, et le stockage de sauvegarde OceanProtect, construit sur l'architecture all-flash, améliore la bande passante de sauvegarde par trois grâce à la fonction d'accélération de bout en bout.

Renouveler l'écologie : Huawei estime que pour construire un centre de données vert et à faible émission de carbone, l'infrastructure du centre de données doit être reconstruite tout au long du cycle de vie, de la construction, de l'alimentation et de la distribution au refroidissement et à l'exploitation et à la maintenance. Huawei fournit également le module d'alimentation convergé full-link qui fonctionne sur l'UPS à haute densité de puissance intégré au centre de distribution d'alimentation (PDC) UPS pour réduire l'encombrement du centre de données de 47 %. Un tel module utilise également pleinement l'espace du centre de données, économisant plus de 10 % de l'espace de l'équipement informatique. Huawei propose également une solution de refroidissement par évaporation indirecte EHU (unité de gestion de l'environnement) qui fonctionne sur son échangeur de chaleur polymère unique pour maximiser les sources de refroidissement naturelles. L'EHU peut également collaborer avec iCooling, une technologie d'optimisation énergétique de l'IA, pour réduire le PUE à moins de 1,2 par rapport au système de refroidissement à base d'eau glacée, réduisant ainsi la consommation annuelle d'énergie de plus de 14 %.

En associant les avantages des produits et solutions de centres de données full-stack, Huawei aide ses clients à créer un centre de données cloud, intensif et écologique de pointe et à alimenter leur transformation numérique.

Pour plus d'informations sur la solution de centre de données Huawei Full-Stack, veuillez visiter le site Web officiel : https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-center

Le MWC Barcelona 2022 se déroule du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Le stand d'exposition de Huawei Enterprise est situé à 1H50 dans le Hall 1 de Fira Gran Via. Pour plus de détails sur la transformation numérique des industries, veuillez visiter : Huawei Enterprise au MWC 2022 | New Value Together

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1758732/Mr_Shi_Wei_Director_Huawei_Data_Center_Solution_Dept_unveils_Huawei.jpg

SOURCE Huawei