Huawei представляет полностековое решение для обновления цифровой инфраструктуры центров обработки данных

Г-н Ши Вэй (Shi Wei), глава отдела решений для ЦОД компании Huawei, в свою очередь отметил: «Процесс создания облачных, высокопроизводительных и экологически безопасных центров обработки данных несет с собой немало проблем для инфраструктуры ИКТ. Предлагаемое нами полностековое решение для центров обработки данных решает все эти проблемы, обновляя вычислительные ресурсы и системы хранения данных, сетевые ресурсы, системы обеспечения бесперебойной работы, а также средства обеспечения экологичности ресурсов. Все это призвано изменить цифровую инфраструктуру и ускорить цифровую трансформацию».

Вот четыре ключевых принципа работы полностекового решения для центров обработки данных от Huawei.

Обновление вычислительных ресурсов и систем хранения данных: цифровая трансформация требует все больше и больше вычислительных мощностей и ресурсов для хранения данных. All-flash системы хранения данных от Huawei подходят для любого сценария использования и способны ускорить обработку данных в основном хранилище, а также анализ данных и резервное копирование. Например, all-flash хранилище OceanStor Dorado использует сетевую технологию NVMe over Fabric plus (NoF+) и алгоритм FlashLink для сокращения задержки до 0,05 миллисекунды — это в два раза быстрее соответствующего показателя у конкурирующих продуктов. В серии FusionCube HCI реализованы три вида конвергенции: конвергенция вычислительной мощности xPU, конвергенция хранения данных, вычислительных ресурсов и сети, а также конвергенция сервисов. Подобное решение призвано помочь в создании гиперконвергентной инфраструктуры с высокой эффективностью и экологичностью, которую можно использовать в различных условиях с повышением плотности размещения виртуальных машин или контейнеров на 30% по сравнению с традиционной гиперконвергентной инфраструктурой. Для ускорения облачной трансформации компания представила решение Huawei Cloud Stack (HCS) — интеллектуальную платформу управления облачными сервисами и интеллектуальными озерами данных для предоставления ресурсов по требованию и быстрого развертывания услуг. Huawei OceanStor Dorado используется в широком спектре отраслей по всему миру. В рамках текущего форума компания Huawei представила all-flash хранилище нового поколения OceanStor Dorado типа «активный-активный» без шлюза для подключения SAN и NAS и пригласила клиентов из сферы здравоохранения поделиться своими историями использования этого продукта. Крупные медицинские центры и обычные больницы в европейских странах сталкиваются с проблемами с производительностью, эксплуатацией и техническим обслуживанием при работе с данными, количество инцидентов ежегодно колеблется от 60% до 120%. С подобными проблемами легко справляется all-flash хранилище OceanStor Dorado. Данное решение не только устраняет узкие места для ускорения производительности, но и упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание за счет объединения рабочих нагрузок. Уникальное решение типа «активный-активный» без шлюза для подключения SAN и NAS обеспечивает нулевую потерю критически важных данных и бесперебойную работу устройств.

Обновление сетевых ресурсов: с появлением все большего количества сервисов растет потребность в повышении производительности и гибких возможностях управления. Предлагаемое компанией Huawei сетевое решение с возможностью подключения к сети без потерь через порт Ethernet выполнено на основе уникального интеллектуального алгоритма iLossless. В него также включены WDM-устройства, маршрутизаторы с уникальной кабельной технологией на уровне платы, а также опции сетевой передачи данных для комплексного предоставления услуг с целью достижения максимальной гибкости управления и повышения эффективности работы сетей центров обработки данных.

Обновление систем обеспечения бесперебойной работы: Компания Huawei разработала ряд решений для ускорения аварийного восстановления операций центров обработки данных. Продукция компании гарантирует полностековое аварийное восстановление за счет полного цикла резервного копирования и унифицированного управления аварийным восстановлением. Это позволяет центрам обработки данных поставлять свои услуги где угодно и когда угодно. Например, представленная Huawei технология совместной работы устройств хранения и разделения по длинам волн сокращает время переключения канала «активный-активный» с 50 до 5 мс, а хранилище резервных копий OceanProtect на базе all-flash архитектуры повышает пропускную способность при резервном копировании в три раза благодаря функции ускорения.

Обновление средств обеспечения экологичности ресурсов: По мнению компании Huawei, для создания экологичного центра обработки данных с низким уровнем выбросов углерода необходимо реконструировать соответствующую инфраструктуру на протяжении всего жизненного цикла центра — от его строительства, энергоснабжения и распределения данных до работы систем охлаждения, эксплуатации и технического обслуживания. Huawei поставляет полноканальный конвергентный силовой модуль, который работает на ИБП высокой плотности, интегрированном с центром распределения питания ИБП, что позволяет почти наполовину сократить площадь, занимаемую центром обработки данных. Такой модуль полностью использует полезное пространство в центрах обработки данных, экономя более 10% площади для ИТ-оборудования. Помимо этого, компания Huawei предлагает решение для непрямого испарительного охлаждения по технологии EHU, которое работает на базе уникального полимерного теплообменника и максимально задействует естественные источники охлаждения. Технология EHU функционирует в сочетании с iCooling — коммерческой технологией для оптимизации энергопотребления на основе технологий искусственного интеллекта. Такая конфигурация снижает эффективность энергопотребления до показателя менее чем 1,2 по сравнению с системой охлаждения с использованием воды. В результате годовое потребление энергии сокращается более чем на 14%.

Huawei предлагает своим клиентам все преимущества полностековых продуктов и решений для центров обработки данных для использования в облачной, высокопроизводительной и экологичной инфраструктуре с целью проведения их цифровой трансформации.

Более подробная информация о системе Huawei Full-Stack Data Center представлена на официальном сайте : https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-center

Выставка MWC Barcelona 2022 проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Выставочный стенд Huawei Enterprise под номером 1H50 находится в зале 1 на улице Fira Gran Via. Для получения более подробной информации о цифровой трансформации отраслей посетите: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

SOURCE Huawei