Společnost Huawei představila komplexní řešení datových center pro obnovu digitální infrastruktury

Tak jako se my neobejdeme bez mobilních telefonů, nemohou se podniky obejít bez datových center. Lze říci, že datová centra jsou počítači podniků. Do roku 2025 v nich bude podle odhadů agregováno více než 90 % výpočetního výkonu a dat. Proto jsou právě datová centra klíčem k přechodu podniků na digitální technologie. Analytik společnosti Informa Ian Redpath ve svém příspěvku uvedl: „Podniky již dnes modernizují svá datová centra pomocí ekologických zařízení pro DC, inovativních ICT infrastruktur a cloudových technologií. Obnova datových center zlepšuje efektivitu podnikání a optimalizuje celkové náklady na vlastnictví podniků (TCO)."

Pan Shi Wei, ředitel divize Huawei Data Center Solution, říká: "Budování cloudových, intenzivních a ekologických datových center představuje pro ICT infrastrukturu mnoho nových výzev. Naše komplexní řešení pro datová centra Full-Stack Data Center Solution tyto výzvy řeší obnovou výpočetní techniky a úložišť, sítě, spolehlivosti a ekologického provozu s cílem přetvořit digitální infrastrukturu a urychlit digitální transformaci."

Koncept řešení Huawei Full-Stack Data Center solution tvoří čtyři hlavní principy:

Obnova výpočetní techniky a úložišť: Digitální transformace zvyšuje požadavky na výpočetní výkon a paměťové zdroje datových center. Společnost Huawei nabízí disková pole typu all-flash pro všechny scénáře, která urychlují zpracování dat v primárním úložišti, analýzu i zálohování. Její all-flash úložiště OceanStor Dorado například využívá síť NVMe over Fabric plus (NoF+) a algoritmus FlashLink, který snižuje latenci na 0,05 milisekundy – to je 2krát méně, než u konkurenčních produktů. Řada FusionCube HCI zavádí konvergenci výpočetního výkonu xPU, konvergenci úložiště-výpočetní výkon-výpočetní síť a konvergenci služeb, aby tak nabídla hypekonvergovanou infrastrukturu (HCI) s maximální efektivitou, ekologičností provozu a rozsahem aplikací včetně zvýšení hustoty virtuálních počítačů (VM)/kontejnerů o 30 % oproti tradičnímu HCI. Na usnadnění transformace do cloudu nabízí řešení Huawei Cloud Stack inteligentní platformu pro správu cloudu s inteligentními datovými jezery, která umožňuje zavést poskytování zdrojů na vyžádání a rychlé nasazování služeb. Řešení Huawei OceanStor Dorado se hojně využívá v celé řadě průmyslových odvětví po celém světě. V rámci fóra společnost Huawei rovněž představila novou generaci all-flash úložiště OceanStor Dorado s řešením active-active bez brány pro SAN a NAS a vyzvala zákazníky z oblasti zdravotnictví, aby se podělili o své zkušenosti s jeho používáním. Velké a střední nemocnice v evropských zemích aktuálně čelí naléhavým výzvám v oblasti výkonu, provozu a údržby při práci s daty, jejichž objem ročně narůstá o 60 až 120 %. Tyto výzvy snadno řeší all-flash úložiště OceanStor Dorado, které řeší úzká hrdla omezující výkon a zároveň zjednodušuje provoz a údržbu díky konsolidaci úloh. Jedinečné active-active řešení bez brány pro SAN a NAS navíc zajišťuje nulovou ztrátovost kritických dat a nulové narušení služeb.

Obnova sítě: Rostoucí rozsah služeb zvyšuje potřebu efektivity i komplexnost jejich správy. Společnost Huawei poskytuje síťové řešení, které zahrnuje bezztrátový Ethernet řízený jediným inteligentním iLossless algoritmem na trhu, vlnové multiplexy (WDM), směrovače využívající unikátní kabelovou technologii na úrovni desek i synergii dat a sítě pro okamžité, konsolidované poskytování služeb privátních linek s cílem dosáhnout maximální agility a efektivity sítí datových center.

Obnova spolehlivosti: Pro zlepšení schopnosti obnovy datových center po havárii (Disaster Recovery, DR) nabízí společnost Huawei DR řešení pro všechny scénáře. Řešení poskytuje komplexní zajištění DR, efektivní zálohování v celém cyklu a jednotnou správu DR, která garantuje vysokou spolehlivost datových center za všech okolností. Příkladem může být technologie spolupráce úložišť a WDM multiplexů od společnosti Huawei, která zkracuje dobu přepnutí active-active linky z 50 na 5 ms a zálohovací úložiště OceanProtect Backup Storage s all-flash architekturou, které díky end-to-end zrychlení trojnásobně zvyšuje šířku pásma pro zálohování.

Obnova pro ekologii: Společnost Huawei věří, že pro vybudování ekologického a nízkouhlíkového datového centra je třeba obnovit infrastrukturu datového centra v celém jeho životním cyklu – od výstavby přes napájení a distribuci až po chlazení, provoz a údržbu. Zároveň Huawei nabízí plně propojený konvergovaný napájecí modul vybavený vysokokapacitním UPS zdrojem s integrovaným rozvodem napájení (Power Distribution Center, PDC), umožňující snížení uhlíkové stopy datového centra o 47 %. Tento typ modulu také plně využívá prostor datového centra a šetří více než 10 % prostoru pro IT zařízení. Společnost Huawei dále nabízí zařízení pro kondicionování prostředí EHU (Environment Handling Unit) na bázi nepřímého odpařovacího chlazení, které využívá unikátní polymerové výměníky tepla a maximalizuje přirozené zdroje chlazení. EHU lze dále doplnit technologií iCooling, jedinou komerční technologií optimalizace spotřeby energie s umělou inteligencí v oboru, snížit tak hodnotu PUE (Power Usage Effectiveness, indikátor energetické efektivity) na méně než 1,2 oproti systému snižování teploty chlazenou vodou a dosáhnout snížení roční spotřeby energie o více než 14 %.

Spojením výhod komplexních produktů a řešení pro datová centra pomáhá společnost Huawei zákazníkům vybudovat špičková cloudová, intenzivní a ekologická datová centra a podpořit jejich digitální transformaci.

