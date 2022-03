Huawei lança solução completa para data center para renovação da infraestrutura digital

Assim como não podemos viver sem telefones celulares, as empresas não podem viver sem data centers. Os data centers são os computadores das empresas. Estima-se que mais de 90% do poder de computação e dados serão agregados em data centers até 2025. Isso torna os data centers a chave para impulsionar as empresas a se tornarem digitais. Na sessão, Ian Redpath, analista da Informa, disse: "As empresas estão modernizando seus data centers com instalações ecologicamente responsáveis, infraestrutura de TIC inovadora e tecnologias em nuvem. A renovação dos data centers irá melhorar a eficiência dos negócios das empresas e otimizará o TCO."

O Sr. Shi Wei, diretor do departamento de soluções para data center da Huawei, disse: "A construção de data centers em nuvem, intensos e ecologicamente responsáveis propõe muitos novos desafios à infraestrutura de TIC. Nossa solução completa para data center aborda esses desafios ao renovar a computação e o armazenamento, a rede, a confiabilidade e a responsabilidade ecológica para remodelar a infraestrutura digital e acelerar a transformação digital."

Os quatro principais pontos da solução completa para data center da Huawei são os seguintes:

Renovação da computação e armazenamento: a transformação digital aumenta os requisitos para o poder dos computadores e recursos de armazenamento em data centers. A Huawei oferece produtos de armazenamento all-flash adequados para todos os cenários para acelerar o processamento de dados em armazenamento primário, análise de dados e backup de dados. Seu armazenamento all-flash OceanStor Dorado, por exemplo, utiliza a rede NVMe over Fabric plus (NoF+) e o algoritmo FlashLink para reduzir a latência a 0,05 milissegundos, que é duas vezes mais rápido do que os produtos concorrentes. A série FusionCube HCI implementa a convergência de potência computacional xPU, convergência de rede de armazenamento e computação, convergência de serviços para oferecer HCI e capacidades com eficiência, responsabilidade ecológica e aplicação, melhorando a densidade de VM/container em 30% em relação à HCI tradicional. Para ajudar na transformação da nuvem, a Huawei Cloud Stack (HCS) oferece uma plataforma inteligente de gerenciamento de nuvem e data lakes inteligentes para implementar o provisionamento de recursos sob demanda e a rápida implementação de serviços. O Huawei OceanStor Dorado foi amplamente utilizado em uma vasta gama de setores em todo o mundo. Neste fórum, a Huawei lançou a solução de armazenamento OceanStor Dorado all-flash de última geração com a solução active-active sem gateway para SAN e NAS e convidou os clientes do setor de saúde para compartilhar suas histórias usando esse produto. Hospitais de grande e médio porte nos países europeus enfrentam desafios urgentes no desempenho e O&M ao lidar com o crescimento de dados a uma taxa anual entre 60% e 120%. Esses desafios são facilmente abordados pelo armazenamento OceanStor Dorado all-flash porque não apenas resolve os gargalos de desempenho, mas também simplifica o O&M por meio da consolidação de várias cargas de trabalho. Além disso, a solução active-active exclusiva sem gateway para SAN e NAS garante perda zero de dados de missão crítica e interrupção de serviço zero.

Renovação de rede: a crescente escala de serviços aumenta a necessidade de eficiência e torna a gestão mais complexa. A Huawei fornece uma solução de rede que inclui Ethernet sem perdas alimentada pelo único algoritmo inteligente iLossless da indústria, dispositivos WDM, roteadores que utilizam a única tecnologia de cabo de nível de placa da indústria e sinergia de rede de dados para o provisionamento de serviços de linha privada em nível de minuto, para alcançar agilidade e eficiência máximas de redes de data centers.

Renovação da confiabilidade: para melhorar a capacidade de recuperação de desastres (DR) de data centers, a Huawei oferece a solução DR em todos os cenários. A solução oferece um completo DR, backup eficiente de ciclo completo e gerenciamento unificado do DR para garantir serviços de data centers altamente confiáveis a qualquer hora e em qualquer lugar. Por exemplo, a tecnologia de colaboração de dispositivos de armazenamento e divisão de comprimento de onda da Huawei encurta o tempo de comutação de link ativo de 50 para 5 ms, e o armazenamento de backup OceanProtect, construído sobre a arquitetura all-flash, melhora em três vezes a largura de banda de backup graças ao recurso de aceleração de ponta a ponta.

Renovação da responsabilidade ecológica: A Huawei acredita que para construir um data center ecologicamente responsável e com baixa emissão de carbono, a infraestrutura do data center precisa ser reconstruída durante todo o ciclo de vida, desde a construção, fornecimento e distribuição de energia até a refrigeração e O&M. A Huawei também fornece o módulo de energia convergente full-link que funciona no UPS de alta densidade de energia integrado ao centro de distribuição de energia UPS (PDC) para reduzir em 47% a área ocupada pelo data center. Esse módulo também utiliza totalmente o espaço do data center, economizando mais de 10% do espaço de equipamentos de TI. A Huawei também oferece uma solução de resfriamento evaporativo indireto da unidade de gerenciamento do ambiente (EHU) que funciona em seu trocador de calor de polímero exclusivo para maximizar as fontes naturais de resfriamento. O EHU também pode colaborar com a iCooling, a única tecnologia comercial de otimização e energia de IA do setor para reduzir a PUE a menos de 1,2 em comparação com o sistema de resfriamento à base de água gelada, reduzindo o consumo de energia anual em mais de 14%.

Ao combinar as vantagens dos produtos e soluções completas para data center, a Huawei ajuda os clientes a construir um data center em nuvem, intensivo e ecologicamente responsável, líder do setor e a impulsionar sua transformação digital.

Para mais informações sobre a solução completa para data center da Huawei, acesse o site oficial: https://e.huawei.com/en/products/full-stack-data-center

O MWC Barcelona de 2022 será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março em Barcelona, na Espanha. O estande de exposição da Huawei Enterprise está localizado no 1H50 do Salão 1 da Fira Gran Via. Para mais informações sobre a transformação digital dos setores, acesse: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

