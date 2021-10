Huawei przedstawia plany dodatkowego wsparcia twórców aplikacji oraz nowe możliwości HMS na konferencji HDC 2021

„Innowacyjność stanowi klucz do budowania ekosystemów przyszłości, a twórcy aplikacji są jej rdzeniem. Huawei ma nadzieję połączyć zarówno swoje otwarte i innowacyjne możliwości, jak i wspaniałe umysły developerów, co przyspieszy proces zbliżania się do połączonej, opartej na wszystkich scenariuszach przyszłości" – powiedział Zhang Ping'an.

Możliwości HMS są błyskawicznie rozwijane dzięki wsparciu światowych twórców oprogramowania

W 2018 roku, kiedy AppGallery i HUAWEI Music były po raz pierwszy dostępne za oceanem, HMS obejmował zaledwie 560000 zarejestrowanych deweloperów na całym świecie. Wraz z udostępnieniem HMS Core 4 w 2019 roku, jako że Huawei ogłosiła swój plan zbudowania globalnego ekosystemu mobilnego, 1,3 miliona deweloperów połączyło swoje wysiłki z HMS i skorzystało z jego 14 podstawowych możliwości. Do 2020 roku, HMS Core 5 udostępnił 2,3 milionom zarejestrowanych deweloperów na całym świecie 56 możliwości w 7 kategoriach, a także pięć podstawowych usług silnika. Obecnie, ekosystem HMS pozostaje trzecim co do wielkości ekosystemem mobilnym na świecie.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku, AppGallery rozpowszechniła ponad 332,2 miliarda aplikacji na całym świecie wśród 730 milionów użytkowników końcowych Huawei, co stanowi wzrost o 13% rok do roku. Dystrybucja Quick Apps przekroczyła 11,5 miliarda, co oznacza wzrost o 188% rok do roku.

Możliwość pracy na różnych platformach, jaką daje HMS Core 6, pozwala programistom wzbogacać swoje aplikacje

W lipcu HMS Core 6 zapowiedział wprowadzenie kilku nowych zestawów dla programistów, które pomogą im w tworzeniu jeszcze bardziej konkurencyjnych funkcji w ich aplikacjach. W sumie oferuje on 69 zestawów i 21 738 interfejsów API. W porównaniu z HMS Core 5, najnowsza wersja oferuje 13 otwartych możliwości dla systemów współdziałających oraz 8 747 nowych interfejsów API.

AV Pipeline Kit, 3D Modelling Kit, Video Editor Kit, Audio Editor Kit i 5G Modem Kit to tylko niektóre z niedawno wprowadzonych zestawów dostępnych dla programistów, wspierających twórców w dziedzinie mediów, grafiki, sztucznej inteligencji (AI), ochrony praw autorskich i domen systemowych. Firma Huawei zmodernizowała również istniejące usługi, takie jak Computer Graphics Kit i Network Kit, wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na inteligentne funkcje aplikacji i dodatkowo wzmacniając pozycję swoich partnerów.

W dziedzinie mediów, HMS Core 6 otwiera w sumie 11 możliwości, dodając nowe funkcje edycji wideo i audio. Video Editor Kit to kompleksowy zestaw narzędzi, który można łatwo zintegrować z aplikacją, wyposażając ją we wszechstronne funkcje edycji wideo, takie jak import/eksport wideo, edycja, renderowanie i zarządzanie zasobami mediów. Jego potężne, intuicyjne i kompatybilne API pozwalają programistom na tworzenie aplikacji do edycji wideo dla zróżnicowanych scenariuszy. Audio Editor Kit zapewnia szeroki zakres możliwości edycji dźwięku, w tym separację źródeł dźwięku, dźwięk przestrzenny, zmiennik głosu, redukcję szumów i efekty dźwiękowe. To służy, jako kompleksowe rozwiązanie dla programistów do tworzenia funkcji związanych z dźwiękiem w ich aplikacjach przy niższych kosztach oraz z zachowaniem przejrzystości.

W dziedzinie grafiki, HMS Core 6 wzbogacił się o 7 otwartych możliwości, z których najważniejszą jest zestaw do modelowania 3D. Ten oparty na sztucznej inteligencji zestaw obsługuje gromadzenie zdjęć jednym kliknięciem i automatyczne generowanie modeli 3D, co zwiększa wydajność produkcji modeli przy minimalnym wymaganym doświadczeniu zawodowym. Dodatkowo, w zestawie Computer Graphics Kit wprowadzono technikę renderowania „mgły wolumetrycznej". Ta nowa funkcja graficzna wykorzystuje technologię śledzenia promieni w czasie rzeczywistym Scene Kit, dzięki czemu dynamiczne odbicia obiektów w grach mobilnych są znacznie bardziej realistyczne. Śledzenie światła w środowisku AR Engine obsługuje światło otoczenia w czasie rzeczywistym, aby wzmocnić efekty mgły z cieniowaniem, co jest szczególnie przydatne w grach stylizowanych na cyberpunk.

Z myślą o sztucznej inteligencji, Huawei wprowadził SignPal Kit. Zestaw ten przekształca tekst w gesty języka migowego i mimikę twarzy w czasie rzeczywistym z ponad 90% dokładnością, z korzyścią dla osób z ubytkiem słuchu i eliminując dla nich bariery komunikacyjne.

Pełen zakres możliwości HMS Core umożliwia programistom tworzenie najwyższej jakości aplikacji wykorzystujących inteligencję, rozwiązania kontekstowe i scenariuszowe na wielu urządzeniach inteligentnych, w tym smartfonach, tabletach, telewizorach, urządzeniach noszonych i produktach audio. Te otwarte możliwości mogą być również wykorzystywane do tworzenia aplikacji działających na systemach Android, HarmonyOS i iOS przy użyciu międzyplatformowych struktur programistycznych, takich jak React Native i Cordova.

Aktualizacje podstawowych usług silnika HMS umożliwiają korzystanie z inteligentnych funkcji aplikacji

Aby sprostać stale rosnącym wymaganiom użytkowników i twórców aplikacji, a także aby nieustannie przesuwać granice inteligentnych funkcji aplikacji, Huawei zapowiada nowe aktualizacje usług silnika HMS Core poprzez usługę Huawei Cloud aPaaS.

Zhang Ping'an dodał: „Naszym celem jest aktualizacja najważniejszych silników usługi w chmurze, co pozwoli usprawnić obsługę międzynarodowych twórców oprogramowania."

Petal Search i Petal Maps Platform będą aktualizowane w ciągu najbliższych miesięcy i zostaną udostępnione deweloperom jako usługa w chmurze, dowodząc zaangażowania w dostarczanie twórcom najbardziej innowacyjnych narzędzi.

Koncern Huawei wprowadza najnowocześniejsze aktualizacje do popularnej wyszukiwarki Petal Search; Petal Search 2.0 będzie multimodalną wyszukiwarką opartą na sztucznej inteligencji następnej generacji, oferującą innowacyjne wyszukiwanie w ponad 20 różnych działach, takich jak wiadomości, filmy, zakupy, loty, lokalne firmy i wiele innych. Petal Search obsługuje ponad 70 języków i jest dostępny w 170 krajach na całym świecie.

Dzięki funkcjonalności wyszukiwania jako usługi, Huawei w pełni otwiera możliwości Petal Search poprzez SDK po stronie urządzenia i API po stronie chmury, umożliwiając partnerom ekosystemu natychmiastowe dostarczenie optymalnego doświadczenia w zakresie wyszukiwania w aplikacjach mobilnych. Przy średnio 8 miliardach wyszukiwań dziennie, Petal Search umożliwia partnerom efektywną dystrybucję treści do użytkowników poprzez autorską platformę zarządzania UniBox firmy Huawei.

Petal Maps to kolejny przykład technologii Huawei, która pomaga twórcom aplikacji sprostać najwyższym wymaganiom użytkowników Huawei. Podczas dzisiejszej konferencji podkreślano, że Petal Maps zgromadził ponad 260 milionów informacji o punktach POI (wzrost z 180 milionów) i 690 milionów adresów (wzrost z 470 milionów), wspomagając programistów w spełnianiu wymagań dotyczących lokalizacji w nowych scenariuszach. Aplikacja Petal Maps, dostępna w ponad 140 krajach i regionach, została wyróżniona nagrodą Red Dot Design Award za swoje interaktywne funkcje a jej łączna liczba użytkowników szacowana jest na 10 milionów.

W ramach aktualizacji Petal Maps, platforma zostanie wyposażona w jeszcze więcej funkcji, w tym niezwykle precyzyjne ustalanie lokalizacji, wyświetlanie map topograficznych, zróżnicowane interaktywne doświadczenia związane z mapami, dogłębne wyszukiwanie danych, zaawansowane nawigowanie na poziomie pasa ruchu oraz Map Studio. Aby usprawnić pracę programistów, platforma Petal Maps dołączyła funkcję flyTo do wyświetlania map, dzięki czemu twórcy aplikacji mogą dostosować swoje mapy tak, aby użytkownicy mogli cieszyć się bardziej realistycznym i atrakcyjnym doświadczeniem podczas wyszukiwania. Map Studio jest już dostępne dla zagranicznych autorów aplikacji, dzięki czemu mogą oni dostosowywać mapy za pomocą własnych szablonów i narzędzi edytora stylów. Platforma oferuje również nowe i ulepszone funkcje ochrony prywatności, ponieważ Huawei zobowiązała się do ochrony danych swoich użytkowników.

Dzisiejsze doroczne spotkanie HDC 2021 umożliwiło firmie Huawei ponowne zaangażowanie się w prace programistów i pokazało, jakie zmiany może wprowadzić, aby jej usługi pozostały innowacyjne i inspirujące.

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1667747/1.jpg

SOURCE Huawei