Huawei Storage dévoile trois produits phares pour la solution de centres de données Huawei Full-Stack

L'essor de la 5G, de l'Internet des objets (IoT) et des applications d'intelligence artificielle (IA) a entraîné une augmentation des données dans les secteurs de la finance, du gouvernement et de la fabrication. Par conséquent, les systèmes de stockage sont confrontés à des exigences plus élevées que jamais. Les systèmes traditionnels ne peuvent pas fournir les performances de service et de dépenses d'exploitation (OPEX) nécessaires pour maintenir les systèmes informatiques en ligne à tout moment et dans toutes les conditions. Par conséquent, le stockage entièrement flash est devenu un choix populaire pour accroître l'efficacité de la production dans tous les secteurs, en particulier pour les transactions, l'analyse, le partage de fichiers hautes performances, le développement et les tests, la reprise après sinistre et la sauvegarde, ainsi que le calcul hautes performances. Les disques à semi-conducteurs (SSD) remplacent rapidement les disques durs (HDD) pour offrir des performances de données supérieures et une meilleure protection des données dans tous les scénarios.