Huawei Storage представляет три флагманских продукта для полностековых дата-центров Huawei

Компания Huawei представила три флагманские серии информационных хранилищ и соответствующих решений для полностековых дата-центров:

Серия OceanStor Dorado All-Flash Storage славится своей устойчивой надежностью и высокой производительностью и широко внедряется в различных отраслях для использования в основных производственных целях. Новые системы OceanStor Dorado, представленные на MWC, оснащаются новейшим функционалом сетевых хранилищ данных (NAS), а также многими другими функциями безопасности, такими как выделенные пространства, качество обслуживания (QoS) и защита от программ-вымогателей. Вместе они помогают обеспечивать безопасный файлообмен между подразделениями. В новые системы Dorado также внедрены уникальная межкластерная архитектура глобальной распределенной файловой системы и ведущая архитектура FlashLink с целью повышения производительности на 30% по сравнению с отраслевыми аналогами. Кроме того, серия OceanStor Dorado одновременно поддерживает хранение информации в режиме «активный-активный» для сетей хранения данных (SAN) и NAS для обеспечения круглосуточного (24/7) функционирования сервисов. Массивы хранения Dorado особенно подходят для автоматизации электротехнического проектирования (EDA) полупроводниковых систем, исследований и разработок (R&D) продукции и сценариев обмена финансовыми данными, где они служат в качестве эффективной и надежной инфраструктуры для реализации прикладных задач, предполагающих свыше триллиона мелких файлов.

Серия OceanProtect Backup Storage имеет многопотоковый механизм для сквозного ускорения и архитектуру «активный-активный» для обеспечения высокой надежности. Благодаря принципиально новой встроенной дедупликации с переменной длиной и алгоритмам сжатия, основанным на выделении признаков, он обеспечивает троекратное повышение скорости резервного копирования данных и пятикратное повышение скорости восстановления данных по сравнению с конкурирующими продуктами, а также высокий коэффициент сжатия данных — 72:1. Кроме того, он обеспечивает комплексное решение для защиты от программ-вымогателей, которое помогает пользователям защищать свои данные от атак.