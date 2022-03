Huawei Storage predstavuje tri vlajkové produkty pre riešenia Huawei Full-Stack Data Center

Nástup 5G, internetu vecí a aplikácií umelej inteligencie spôsobil prudký nárast dát vo finančnom, vládnom a výrobnom odvetví. Preto sú na systémy ukladania dát kladené vyššie požiadavky ako kedykoľvek predtým. Tradičné systémy nedokážu dosiahnuť výkonnosť služieb a prevádzkové náklady (OPEX), ktoré sú potrebné na to, aby boli IT systémy neustále a za každých podmienok online. Preto sa úložisko typu all-flash stalo obľúbenou voľbou na zvýšenie efektívnosti výroby v rôznych odvetviach, najmä pri transakciách, analytike, vysokovýkonnom zdieľaní súborov, vývoji a testovaní, obnove po havárii a zálohovaní a pri vysokovýkonných počítačoch. Skladovacie zariadenia SSD (SSD) rýchlo nahrádzajú pevné disky (HDD), aby poskytovali vyšší výkon a lepšiu ochranu údajov vo všetkých scenároch.

Spoločnosť Huawei predstavila tri vlajkové série úložísk a riešení pre Full-Stack Data Center:

Séria úložísk OceanStor Dorado All-Flash je známa svojou silnou spoľahlivosťou a vysokým výkonom a je široko používaná v rôznych priemyselných odvetviach pre kľúčové výrobné aplikácie. Nové systémy OceanStor Dorado predstavené na veľtrhu MWC obsahujú úplne nové funkcie doplnkového sieťového úložiska (NAS) spolu s mnohými ďalšími funkciami zabezpečenia, ako sú kvóty, kvalita služieb (QoS) a ochrana proti ransomvéru. Spoločne pomáhajú zaistiť bezpečné zdieľanie súborov medzi jednotlivými oddeleniami. Nové systémy Dorado využívajú aj jedinečnú architektúru globálneho distribuovaného súborového systému naprieč klastrami a špičkovú architektúru FlashLink, ktorá poskytuje o 30 % vyšší výkon ako konkurenčné systémy v odvetví. Okrem toho séria OceanStor Dorado súčasne podporuje úložisko active-active pre sieť úložného priestoru (storage area network) a NAS (server na prístup do siete), aby sa zabezpečila nepretržitá prevádzka služieb. Polia Dorado sú obzvlášť vhodné pre automatizáciu elektrického návrhu polovodičov (EDA), výskum a vývoj produktov (R&D) a scenáre výmeny finančných údajov, pretože slúžia ako efektívna a spoľahlivá infraštruktúra pre aplikácie s viac ako biliónom malých súborov. Séria OceanProtect Backup Storage je vybavená technológiou multi-stream engine na zrýchlenie medzi koncovými používateľmi a architektúrou active-active na zabezpečenie vysokej spoľahlivosti. Vďaka prelomovým inline deduplikáciám s premenlivou dĺžkou a kompresným algoritmom založeným na funkciách poskytuje trikrát vyššiu rýchlosť zálohovania dát a päťkrát vyššiu rýchlosť obnovy dát ako konkurenčné produkty a aj vysoký pomer redukcie dát 72:1. Okrem toho poskytuje komplexné riešenie ochrany pred ransomvérom, ktoré používateľom pomáha chrániť údaje pred útokmi. Séria OceanStor Pacific Mass Data Storage prekonáva hranice výkonu, protokolu a kapacity pre vysoko výkonné aplikácie na analýzu dát (HPDA). Je to jediný rad úložísk v odvetví, ktorý podporuje hybridné zaťaženie, čo znamená, že jeden systém OceanStor Pacific možno súčasne používať na aplikácie vysokovýkonnej analýzy údajov (High Performance Data Analytics – HPDA), big data, videá, zálohovanie a archiváciu. Nové systémy OceanStor Pacific ďalej zlepšujú využitie úložiska o 30 % v scenároch HPDA prostredníctvom optimalizácie algoritmov a techník kompresie údajov. Okrem toho podporujú spracovanie veľkých objemov údajov takmer v reálnom čase. Skracujú tak čas potrebný na analýzu 100 miliárd súborov údajov z dní na minúty, čím výrazne urýchľujú vývoj aplikácií.

Viac informácií o Huawei OceanStor Storage nájdete na stránke https://e.huawei.com/en/products/storage

Veľtrh MWC Barcelona 2022 sa koná od 28. februára do 3. marca v Barcelone v Španielsku. Výstavný stánok spoločnosti Huawei Enterprise sa nachádza v 1H50 v hale 1 vo Fira Gran Via. Viac informácií o digitálnej transformácii odvetví nájdete na: Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1758729/Huawei_Storage_Reveals_Three_Flagship_Products.jpg

SOURCE Huawei