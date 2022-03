Huawei Storage da a conocer tres productos emblemáticos para la solución de Centros de Datos Full-Stack de Huawei

Huawei dio a conocer tres series de productos y soluciones de almacenamiento insignia para su solución de Centros de Datos Full-Stack:

La serie OceanStor Dorado All-Flash Storage es famosa por su sólida confiabilidad y alto desempeño, y ha sido ampliamente adoptada en varias industrias para aplicaciones centrales de producción. Los nuevos sistemas OceanStor Dorado presentados en el MWC incorporan nuevas funciones de almacenamiento conectado en red (NAS) junto con otras muchas funciones de seguridad, como cuota de disco, calidad de servicio (QoS) y protección contra ransomware. Juntos, ayudan a garantizar un intercambio de archivos seguro entre departamentos. Los nuevos sistemas de Dorado también adoptan una arquitectura única de sistema de archivos distribuidos a nivel global entre clústeres y una arquitectura FlashLink líder para proporcionar un rendimiento 30 % superior al de sus pares de la industria. Además, la serie OceanStor Dorado admite simultáneamente el almacenamiento activo-activo para la red de área de almacenamiento (SAN) y NAS para garantizar que los servicios se ejecuten 24/7. Los vectores de Dorado son especialmente adecuadas para la automatización del diseño eléctrico de semiconductores (EDA), la investigación y el desarrollo de productos (I+D) y los escenarios de intercambio de datos financieros, ya que sirven como una infraestructura eficiente y confiable para aplicaciones con más de un billón de archivos pequeños. La serie OceanProtect Backup Storage cuenta con un motor multi-stream para llevar a cabo una aceleración de extremo a extremo y una arquitectura activa-activa que dan lugar a una alta confiabilidad. Con una revolucionaria desduplicación de longitud variable en línea y algoritmos de compresión basados en características, ofrece una velocidad de copia de respaldo de datos tres veces mayor y una velocidad de recuperación de datos cinco veces más rápida que los productos de la competencia, así como una alta tasa de reducción de datos de 72:1. Además, ofrece una solución integral de protección ante ransomware para ayudar a los usuarios a proteger sus datos contra ataques. La serie OceanStor Pacific Mass Data Storage supera los límites de desempeño, protocolo y capacidad para aplicaciones de análisis de datos de alto rendimiento (HPDA). Es la única serie de almacenamiento en la industria que admite cargas híbridas, lo que significa que un sistema OceanStor Pacific se puede utilizar para aplicaciones de HPDA, macrodatos, video, copias de seguridad y archivo al mismo tiempo. Los nuevos sistemas OceanStor Pacific mejoran aún más el uso del almacenamiento en un 30 % en escenarios de HPDA a través de técnicas de optimización de algoritmos y compresión de datos. Además, al admitir el procesamiento de macrodatos en tiempo casi real, reducen el tiempo de análisis de 100.000 millones de conjuntos de datos de días a minutos, lo que acelera considerablemente el desarrollo de aplicaciones.

FUENTE Huawei

