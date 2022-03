Huawei Storage představuje tři vlajkové produkty pro komplexní řešení datových center

Rozvoj 5G, internetu věcí (IoT) a aplikací umělé inteligence (AI) způsobil prudký nárůst objemu dat ve finančním, vládním i výrobním sektoru. V důsledku toho čelí systémy pro ukládání dat vyšším požadavkům než kdykoli dříve. Omezení služeb i výše provozních nákladů (Operating Expenses, OPEX) tradičních systémů za těchto okolností neumožňují udržet IT systémy neustále a za všech podmínek online. Z těchto důvodů se stala úložiště typu all-flash oblíbenou volbou pro zvýšení efektivity v různých odvětvích, a to zejména pro transakce, analytiku, vysokorychlostní sdílení souborů, vývoj a testování, zotavení po havárii, zálohování a vysoce výkonné výpočetní algoritmy. Pevné disky SSD rychle nahrazují magnetické pevné disky HDD a poskytují vyšší výkon i lepší ochranu dat ve všech scénářích.

Společnost Huawei odhalila tři vlajkové řady úložišť a technologií pro své komplexní řešení datových center:

Řada all-flash úložišť OceanStor Dorado je známá svou robustní spolehlivostí a vysokým výkonem a byla široce přijata v různých průmyslových odvětvích pro klíčové výrobní aplikace. Nové systémy OceanStor Dorado představené na veletrhu MWC jsou vybaveny zcela novými funkcemi síťových úložišť (Network Attached Storage, NAS) spolu s mnoha dalšími bezpečnostními funkcemi, jako jsou kvóty, kvalita služeb a ochrana proti ransomwaru. To vše přispívá k zajištění bezpečného sdílení souborů mezi odděleními. Nové systémy Dorado také využívají jedinečnou architekturu souborového systému globálně distribuovaného napříč clustery a špičkovou architekturu FlashLink, která poskytuje o 30 % vyšší výkon než obdobné konkurenční systémy. Řada OceanStor Dorado navíc současně podporuje active-active úložiště pro sítě SAN (Storage Area Network) a NAS (Network Attached Storage), zajišťující nepřetržitý provoz služeb. Disková pole Dorado jsou vhodná zejména pro scénáře automatizovaných návrhů elektronických systémů (Electronic Design Automation, EDA), výzkumu a vývoje produktů nebo výměny finančních dat a slouží jako efektivní a spolehlivá infrastruktura pro aplikace pracující s více než bilionem malých souborů. Zálohovací úložiště řady OceanProtect jsou vybavena víceproudovým enginem pro urychlení celého procesu a architekturou active-active, zajišťující vysokou spolehlivost. Díky průlomovým inline deduplikačním algoritmům s proměnnou délkou a kompresním algoritmům založeným na funkcích poskytuje třikrát vyšší rychlost zálohování dat a pětkrát vyšší rychlost obnovy dat než konkurenční produkty a také vysoký poměr redukce dat 72:1. Kromě toho také nabízí komplexní řešení ochrany proti ransomwaru, které uživatelům pomáhá chránit data před útoky. Velkokapacitní úložiště OceanStor Pacific překonává hranice výkonu, protokolu a kapacity vysoce výkonných aplikací pro analýzu dat (High-Performance Data Analytics, HPDA). Jako jediná řada úložišť na trhu podporuje hybridní zatížení, takže jeden systém OceanStor Pacific lze současně používat pro HPDA aplikace, big data, video, zálohování i archivaci. Nové systémy OceanStor Pacific navíc díky optimalizaci algoritmů a technikám komprese dat zlepšují využití úložiště v HPDA scénářích o 30 %. Díky podpoře zpracování velkých objemů dat téměř v reálném čase také zkracují dobu analýzy 100 miliard datových sad ze dnů na pouhé minuty, čímž výrazně urychlují vývoj aplikací.

