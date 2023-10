Huawei trabalha com operadoras para desenvolver conectividade inteligente premium e impulsionar sucesso dos negócios na era da inteligência digital

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- No UBBF 2023, Richard Liu, presidente do Departamento de Marketing e Vendas de Soluções do Grupo de Empresas da Huawei para Operadoras, fez um discurso intitulado "Aproveitar Novas Oportunidades com Conectividade Inteligente Premium". Liu explicou que existem cinco recursos de conectividade inteligente premium e salientou que as operadoras precisam dessa conectividade para aproveitar as novas oportunidades criadas pela era da inteligência digital.

Os cinco recursos são os seguintes:

Velocidades gigabit onipresentes: Com a crescente popularização dos serviços residenciais inteligentes e dos serviços de nuvem doméstica, as redes das operadoras precisam estar prontas para a era das velocidades gigabit onipresentes e possuir a capacidade de evoluir para a tecnologia 10G. A solução FTTR da Huawei oferece cobertura Wi-Fi em toda a residência, enquanto a solução XGS-PON atende ao requisito de oferecer conexões gigabit simétricas e de alta velocidade para upload e download, necessárias para os serviços de nuvem residenciais. Além disso, a solução 50G PON da Huawei ajuda as operadoras a fazer a transição de suas redes de acesso para a conectividade 10G, proporcionando um serviço residencial aprimorado.

Firewall: Os serviços de acesso à nuvem e à internet que são oferecidos às pequenas e médias empresas (PMEs) exigem que as operadoras forneçam serviços convergentes de nuvem, rede e firewall. A solução Cloud-Network Express+ da Huawei oferece serviços completos de TIC (incluindo linha privada, firewall e serviços de gerenciamento Wi-Fi) para atender aos requisitos das PMEs em termos de conectividade de banda ultralarga com firewall.

Banda ultralarga elástica: Com a migração dos principais sistemas de produção das empresas para a nuvem - e não apenas de seus sistemas de automação burocrática -, é necessário implementar banda ultralarga elástica de 100 a 1000 Mbps e até 10 Gbps. As soluções de 'backbone' multinuvem e linha privada OTN da Huawei permitem disponibilizar mais de 100 mil fatias de rede e banda extremamente larga, ajudando as operadoras a criar redes de acesso multinuvem e garantindo a 'nuvemização' das empresas.

Baixa latência: Aplicações como transmissão ao vivo e Internet dos Veículos (IoV) promovem a inovação em serviços de ponta, incentivando as operadoras a reestruturar suas redes de transporte para garantir baixa latência. A Huawei fornece tecnologias 400G + OXC para ajudar as operadoras a implementar redes de banda ultralarga baseadas em CC de baixa latência, com a capacidade de evoluir para 800G e realizar serviços de latência baseados em 10 ms, impulsionando assim o desenvolvimento de serviços inovadores.

Transmissão inteligente e sem perdas: Na era da computação inteligente, o desenvolvimento coordenado do poder de transmissão e computação exige que as redes de computação das operadoras ofereçam transmissão inteligente e sem perdas. No caso da conectividade intranuvem, a solução AI Network Turbo da Huawei permite equilibrar a carga de forma inteligente. No caso da conectividade internuvem, a Huawei fornece recursos de rede de transporte 400G ponta a ponta, preparados para evolução contínua até 800G, e acelera a aplicação comercial em larga escala de serviços de computação.

É necessário que o desenvolvimento do setor seja feito, de forma sustentável, pela tecnologia e pelos negócios. No que diz respeito à tecnologia, a Huawei trabalha constantemente com operadoras e institutos de padrões industriais para otimizar os padrões industriais da conectividade 5.5G e as redes-alvo orientadas para a 5.5G. Isso permitirá atender aos requisitos de 'backhaul' móvel 100G e de transporte de rede 400G/800G, impostos pela conectividade onipresente de 10 Gbps. No que diz respeito aos negócios, a Huawei colabora com as operadoras para implementar conectividade inteligente premium e impulsionar o uso comercial em contextos-chave, criando valor por meio da transformação da inteligência digital nas industrias.

Liu enfatizou que a Huawei possui a capacidade de implementar conectividade inteligente premium e que muitas de suas soluções de ponta já estão disponíveis comercialmente em todo o mundo. "Do Extremo à Excelência", a Huawei está disponível para trabalhar com as operadoras para desenvolver conectividade inteligente premium e construir a prosperidade mútua na era da inteligência digital.

FONTE Huawei

