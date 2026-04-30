Hyland est nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour la gestion des documents

L'évaluation est basée sur l'exhaustivité de la vision et la capacité d'exécution, à l'heure où Hyland poursuit le déploiement mondial du Content Innovation Cloud pour orchestrer l'entreprise agentique

CLEVELAND, 1er mai 2026 /PRNewswire/ -- Hyland, un chef de file mondial de la gestion de contenu d'entreprise (ECM) et le pionnier de l'intelligence de contenu pilotée par l'IA avec le Content Innovation Cloud™, a été nommé Leader dans le Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour la gestion des documents. En faisant passer le contenu d'un référentiel passif à une base active, intelligente et gouvernée pour les opérations agentiques, Hyland aide les entreprises du monde entier à orchestrer les personnes, les processus et l'IA en toute confiance. S'appuyant sur des décennies d'expertise ECM opérationnelle, Hyland associe des capacités de contenu étendues et intégrées à une IA spécifique au secteur, à une gouvernance de niveau entreprise et à un support orienté open-source qui fournit la base de confiance nécessaire pour orchestrer des opérations pilotées par l'IA à l'échelle.

« Chez Hyland, nous pensons que les tâches opérationnelles et la prise de décision seront bientôt effectuées par des humains et des agents collaborant dans le contexte de flux de travail spécifiques à chaque secteur », déclare Jitesh S. Ghai, CEO de Hyland. « Ces entreprises agentiques auront besoin d'un ensemble de technologies intégrées reposant sur des données non structurées fiables. Compte tenu de notre présence sur le marché mondial avec plus de 15 000 entreprises clientes, nous sommes particulièrement heureux d'avoir été reconnus comme Leader dans le rapport de cette année. »

Les solutions de contenu et de flux de travail de Hyland sont façonnées par des décennies de développement continu de produits, offrant des technologies axées sur l'IA qui répondent aux besoins des opérations les plus complexes, riches en contenu et évolutives du monde. Les capacités comprennent une base exhaustive, prête pour l'entreprise, pour la gestion intelligente du contenu et l'automatisation agentique qui fonctionne déjà dans les environnements de production des clients.

Des capacités étendues et intégrées

Hyland offre une base unifiée pour l'entreprise agentique en combinant le stockage de contenu avancé avec l'enrichissement, l'automatisation et la fédération alimentés par l'IA. Cela permet aux entreprises d'activer les données non structurées en tant qu'informations fiables et exploitables à grande échelle. En associant l'extensibilité d'une source ouverte à des ontologies, des dictionnaires et des connaissances sémantiques spécifiques à un secteur, les entreprises obtiennent le contexte dont les agents d'IA ont besoin pour fonctionner de manière sûre et efficace dans le cadre de processus commerciaux automatisés.

Une vision alignée sur les exigences de l'entreprise agentique

L'accent stratégique mis par Hyland sur la couche sémantique, l'automatisation gouvernée et les flux de travail agentiques reflète la direction que prend le marché : non pas vers des outils d'IA isolés, mais vers des plateformes intégrées qui orchestrent le contenu, le processus et l'intelligence. En intégrant l'IA alimentée par le contenu directement dans les flux de travail de l'entreprise, Hyland permet à l'automatisation agentique de passer de la génération d'idées à l'exécution autonome et responsable, fondée sur des données fiables et des contrôles axés sur les politiques.

Une IA spécifique et opérationnalisée

Avec des décennies d'expertise dans les domaines de la santé, de l'assurance, de la banque et du secteur public, Hyland applique des connaissances et une gouvernance spécifiques à des processus centrés sur le contenu où l'exactitude, la conformité et l'auditabilité ne sont pas négociables. Cette approche axée sur le domaine garantit que les agents d'IA opèrent dans le contexte, les contraintes et la supervision appropriés, et qu'ils obtiennent des résultats que les plateformes génériques ne peuvent pas obtenir.

La fédération appliquée à l'ensemble de l'entreprise

Grâce à une stratégie de fédération robuste couvrant OnBase, Alfresco et des référentiels tiers, Hyland permet d'unifier et de gérer leur contenu à l'échelle de l'entreprise sans migration forcée. Cette approche fédérée préserve les investissements existants tout en fournissant une couche cohérente de sécurité, de gouvernance et d'intelligence, qui constitue l'épine dorsale d'une automatisation agentique et évolutive dans l'ensemble de la pile technologique de l'entreprise.

Découvrez les solutions agentiques et natives de l'IA de Hyland lors du salon CommunityLIVE 2026. Pour en savoir plus et pour vous inscrire, consultez communitylive.com.

Pour en savoir plus sur ce rapport, ainsi que sur la plateforme et les solutions Hyland, veuillez consulter le site Hyland.com.

À propos de Gartner et du Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Document Management, Tim Nelms ; Jed Cawthorne ; Rachel O'Farrell ; Marko Sillanpaa ; Stephen Emmott, publié le 28 avril 2026, IDGOO828488. Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun vendeur, aucun produit ou service décrit dans ses publications et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les vendeurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner représentent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Gartner et Magic Quadrant sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

À propos de Hyland

Hyland est le pionnier du Content Innovation Cloud, offrant une intelligence d'entreprise omniprésente avec des solutions qui génèrent des informations exploitables et favorisent l'automatisation. Bénéficiant de la confiance de milliers d'entreprises dans le monde entier, y compris de nombreuses sociétés du Fortune 100, les solutions Hyland créent les bases d'une entreprise connectée et agentique, où les équipes exploitent la puissance de l'IA pour redéfinir la façon dont elles fonctionnent et interagissent avec leurs clients. Pour de plus amples informations sur la plateforme et les services de Hyland, rendez-vous sur Hyland.com.

Relations avec les médias :

Jason Gerdon

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