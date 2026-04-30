Hyland es reconocida como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para la gestión documental

Evaluación basada en la exhaustividad de la visión y la capacidad de ejecución, a medida que Hyland continúa el despliegue global de Content Innovation Cloud para orquestar la empresa basada en agentes.

CLEVELAND, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hyland , líder mundial en gestión de contenido empresarial (ECM) y pionero en inteligencia de contenido basada en IA con Content Innovation Cloud™ , ha sido reconocido como líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® 2026 para la gestión documental. Al transformar el contenido de un repositorio pasivo a una base activa, inteligente y gobernada para operaciones ágiles, Hyland ayuda a organizaciones de todo el mundo a coordinar personas, procesos e IA con total confianza. Basada en décadas de experiencia operativa en ECM, Hyland combina capacidades de contenido amplias e integradas con IA específica del sector, gobernanza de nivel empresarial y soporte de código abierto, lo que proporciona la base sólida necesaria para orquestar operaciones basadas en IA a gran escala.

"En Hyland, creemos que las tareas operativas y la toma de decisiones pronto serán realizadas por humanos y agentes que colaborarán en el contexto de flujos de trabajo específicos de cada sector", afirmó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Estas empresas basadas en agentes requerirán una plataforma tecnológica integrada construida sobre una base de datos no estructurados fiable. Dada nuestra presencia en el mercado global con más de 15.000 clientes empresariales, nos complace especialmente haber sido reconocidos como líderes en el informe de este año".

Las soluciones de gestión de contenido y flujos de trabajo de Hyland se basan en décadas de desarrollo continuo de productos, ofreciendo tecnologías modernas con inteligencia artificial que satisfacen las necesidades específicas de las operaciones con mayor volumen de contenido, escalables y complejas del mundo. Entre sus capacidades se incluye una plataforma integral, lista para la empresa, para la gestión inteligente de contenido y la automatización basada en agentes, que ya se encuentra en funcionamiento en los entornos de producción de los clientes.

Capacidades amplias e integradas

Hyland proporciona una base unificada para la empresa basada en agentes, combinando almacenamiento avanzado de contenido con enriquecimiento, automatización y federación impulsados por IA. Esto permite a las empresas convertir datos no estructurados en información fiable y procesable a gran escala. Al combinar la extensibilidad de código abierto con ontologías, diccionarios e información semántica específicos del sector, las organizaciones obtienen el contexto que los agentes de IA necesitan para operar de forma segura y eficaz dentro de los procesos de negocio automatizados.

Visión alineada con las demandas de la empresa proactiva

El enfoque estratégico de Hyland en la capa semántica, la automatización controlada y los flujos de trabajo basados en agentes refleja la dirección que está tomando el mercado: no hacia herramientas de IA aisladas, sino hacia plataformas integradas que orquestan contenido, procesos e inteligencia. Al integrar la IA basada en contenido directamente en los flujos de trabajo empresariales, Hyland permite que la automatización basada en agentes vaya más allá de la generación de información para lograr una ejecución autónoma y responsable, fundamentada en datos fiables y controles basados en políticas.

Inteligencia artificial específica para la industria, operativa

Con décadas de experiencia en los sectores de salud, seguros, banca y sector público, Hyland aplica conocimientos y gobernanza específicos de la industria a procesos centrados en el contenido, donde la precisión, el cumplimiento y la auditabilidad son imprescindibles. Este enfoque especializado garantiza que los agentes de IA operen con el contexto, las restricciones y la supervisión adecuados, ofreciendo resultados que las plataformas genéricas no pueden lograr.

Federación en toda la empresa

Mediante una sólida estrategia de federación que abarca OnBase, Alfresco y repositorios de terceros, Hyland permite a las organizaciones unificar y gestionar el contenido en toda la empresa sin necesidad de migraciones forzadas. Este enfoque federado preserva las inversiones existentes a la vez que proporciona una capa de seguridad, gobernanza e inteligencia consistente, que constituye la base para la automatización escalable y basada en agentes en toda la infraestructura tecnológica de la empresa.

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Para obtener más información sobre este informe, así como sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com .

Acerca de Gartner y el Cuadrante Mágico

Gartner, Cuadrante Mágico para la Gestión Documental, Tim Nelms; Jed Cawthorne; Rachel O'Farrell; Marko Sillanpaa; Stephen Emmott, publicado el 28 de abril de 2026, IDGOO828488. Gartner no respalda a ninguna empresa, proveedor, producto o servicio que aparezca en sus publicaciones, ni aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otras designaciones. Las publicaciones de Gartner consisten en las opiniones de la organización de análisis de negocios y tecnología de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta publicación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Gartner y Cuadrante Mágico son marcas comerciales de Gartner, Inc. y/o sus filiales.

Acerca de Hyland

Hyland es pionera en la Nube de Innovación de Contenido, ofreciendo inteligencia empresarial integral a organizaciones con soluciones que generan información valiosa y fomentan la automatización. Miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, confían en las soluciones de Hyland, que sientan las bases para una empresa conectada y dinámica, donde los equipos aprovechan el poder de la IA para redefinir su funcionamiento e interacción con sus clientes. Para obtener más información sobre la plataforma y los servicios de Hyland, visite Hyland.com .

Contacto para los medios:

Jason Gerdon

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