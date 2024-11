HyperStrong classé parmi les trois premiers intégrateurs mondiaux de BESS par S&P Global pour 2023

BEIJING, 20 novembre 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong, l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie, a été classé parmi les trois premiers intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) en termes de capacité mondiale installée en 2023, selon le rapport 2024 Battery Energy Storage System Integrator publié par S&P Global Commodity Insights en novembre 2024. Dans le rapport, la capacité des projets pour chaque intégrateur de système ne comprend que les projets qui ont fourni des solutions CA complètes en tant que fournisseur final, et tous les projets sont enregistrés dans la capacité CA utilisable en MW et MWh.

Le rapport classe également HyperStrong au premier rang des intégrateurs BESS sur le marché chinois (continental) en termes de capacité de projet installée et contractée en GW et GWh, et au quatrième rang sur le marché mondial en termes cumulés. Ces deux classements sont basés sur la capacité des projets à la fin du mois de juillet 2024.

HyperStrong a été classé parmi les cinq premiers intégrateurs BESS dans le rapport 2023 Battery Energy Storage System Integrator publié par S&P Global Commodity Insights.

"Le fait d'être reconnu parmi les trois premiers intégrateurs mondiaux de BESS par S&P Global Commodity Insights témoigne de l'engagement d'HyperStrong à proposer des solutions de stockage d'énergie innovantes et évolutives dans le monde entier", a déclaré le Dr Jianhui Zhang, PDG d'HyperStrong. "Avec plus de 13 ans de dévouement, plus de 20 GWh de déploiement de stockage d'énergie et une expérience accumulée à travers plus de 300 projets, HyperStrong poursuivra son engagement à promouvoir le développement de l'industrie du stockage d'énergie, à apporter des solutions de stockage d'énergie plus innovantes et plus fiables et à contribuer à la transition vers l'énergie verte à l'échelle mondiale."

À propos de HyperStrong

HyperStrong est un intégrateur de systèmes de stockage d'énergie et un fournisseur de services de premier plan. HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de stockage d'énergie ainsi que des solutions complètes pour les applications à grande échelle, commerciales et industrielles. Ayant construit quatre bases de fabrication intelligente, trois centres de R&D, deux laboratoires d'essai et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet à ses clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière de transition énergétique et de neutralité carbone.

Pour plus d'informations, visitez le site www.hyperstrong.com, ou connectez-vous avec nous sur LinkedIn.

