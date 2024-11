HyperStrong wird von S&P Global als einer der drei weltweit führenden BESS-Integratoren für 2023 eingestuft

BEIJING, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- HyperStrong, ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, gehört laut dem von S&P Global Commodity Insights im November 2024 veröffentlichten 2024 Battery Energy Storage System Integrator Report zu den drei größten Integratoren von Batteriespeichersystemen (BESS) in Bezug auf die im Jahr 2023 weltweit installierte Kapazität. In dem Bericht umfasst die Projektkapazität für jeden Systemintegrator nur Projekte, die komplette Wechselstromlösungen als Endlieferant geliefert haben, und alle Projekte werden als nutzbare Wechselstromkapazität in MW und MWh erfasst.

Der Bericht stuft HyperStrong auch als den führenden BESS-Integrator auf dem chinesischen Markt (Festland) ein, gemessen an der kumulierten installierten und vertraglich vereinbarten Projektkapazität in GW und GWh, und als Nr. 4 auf dem globalen Markt (kumulativ). Diese beiden Rankings basieren beide auf der Projektkapazität von Ende Juli 2024.

HyperStrong wurde in dem von S&P Global Commodity Insights veröffentlichten Bericht 2023 Battery Energy Storage System Integrator unter die fünf führenden BESS-Integratoren eingestuft.

"Die Anerkennung durch S&P Global Commodity Insights als einer der drei weltweit führenden BESS-Integratoren ist ein Beweis für das Engagement von HyperStrong bei der Entwicklung innovativer und skalierbarer Energiespeicherlösungen weltweit", sagte Dr. Jianhui Zhang, CEO von HyperStrong. "Mit mehr als 13 Jahren Engagement, mehr als 20 GWh an Energiespeicherung und Erfahrung aus über 300 Projekten wird HyperStrong auch weiterhin die Entwicklung der Energiespeicherindustrie fördern, innovative und zuverlässige Energiespeicherlösungen anbieten und einen Beitrag zur grünen Energiewende auf globaler Ebene leisten."

