IFA 2024: TCL erweitert sein Hausgeräte-Sortiment mit der Markteinführung des Kombikühlschranks und der Free Einbaukühlschrank-Serie

Die innovative Kühltechnologie von TCL verbindet Effizienz mit flexiblem Design und sorgt für frischere Lebensmittel und mehr Komfort in europäischen Haushalten

BERLIN, 8. September 2024 /PRNewswire/ -- TCL, eine führende Unterhaltungselektronikmarke, wird auf der IFA 2024 seine neuesten Innovationen vorstellen, darunter den TCL-Kombikühlschrank und die Free Einbaukühlschrank-Serie. Diese Neuheiten im TCL-Haushaltsgeräteportfolio unterstreichen sein Engagement, den Alltag durch fortschrittliche Technologie, vielseitiges Design und Energieeffizienz zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie bei einer TCL-Verkaufsstelle in Ihrer Nähe.

TCL Kombikühlschrank: Maximierung von Lagerung und Frische

Der TCL-Kombikühlschrank wurde entwickelt, um den Alltag zu vereinfachen und zu verbessern, und bietet flexible Aufbewahrungsmöglichkeiten wie Flaschenregal und -fach, flexible Ablage, sowie ein großes Fassungsvermögen und anpassbare Lagerlösungen, die Ihren Bedürfnissen entsprechend angepasst werden können. Ganz gleich, ob Sie große Volumen aufbewahren oder schnell auf oft verwendete Flaschen Wert legen – die verstellbaren Fächer des Kombikühlschranks bieten unvergleichlichen Komfort.

Der TCL-Kombikühlschrank verfügt über Metal Cool, Humidity Slide Crisper und T-Temp.-Technologie , um Lebensmittel länger frisch zu halten. Diese Funktionen gewährleisten eine präzise Temperaturregelung und optimale Luftfeuchtigkeit, sodass die Frische der Lebensmittel erhalten bleibt. Darüber hinaus bietet der Kühlschrank mit einer Sterilisationsrate von 99,99 %* die Gewissheit, dass schädliche Bakterien fast vollständig eliminiert werden, was die Lebensmittelsicherheit in gesundheitsbewussten Haushalten erhöht.

Der TCL-Kombikühlschrank ist nicht nur äußerst funktional, sondern auch sehr langlebig. Mit einer 10-Jahres-Garantie** auf den Kompressor und Ultra Silence-Betrieb bei 35 dB*** verbindet dieser Kühlschrank Langlebigkeit mit leiser Effizienz. Die Invertertechnologie unterstreicht auch sein umweltfreundliches Design, das es zu einer intelligenten Wahl für umweltbewusste Haushalte macht, indem es die Energiekosten reduziert.

Die Kombination aus präziser Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung des TCL-Kombikühlschranks schafft eine ideale Umgebung für die Konservierung von Lebensmitteln, sodass Ihr Obst und Gemüse länger frisch bleibt und weniger Lebensmittel verschwendet werden. Dank der großen Lagerkapazität und der flexiblen Fächer können Sie eine Vielzahl von Lebensmitteln problemlos aufbewahren und auf diese Weise sicherstellen, dass Ihre Küche stets organisiert und für jedes kulinarische Abenteuer bereit ist.

TCL Free Einbaukühlschrank-Serie: Flexibilität trifft auf Innovation

Die TCL Free Einbaukühlschrank-Serie bringt mehr Flexibilität in moderne Küchen. Diese Kühlschränke fügen sich nahtlos in jeden Raum ein und können in verschiedenen Konfigurationen installiert werden, z. B. mit einer Seite an der Wand, beidseitig an einen Schrank anschließend oder als freistehendes Gerät. Dank dieser Vielseitigkeit eignet sich die Free Einbaukühlschrank-Serie sowohl für neue als auch modernisierte Häuser und bietet Freiheit bei der Küchengestaltung.

Der Free Einbaukühlschrank mit XL-Kapazität maximiert den Stauraum und bietet ausreichend Platz für alle wichtigen Dinge, ohne dass Sie dabei auf Stil verzichten müssen. Die T-Temp. Schublade bietet zusätzlichen Komfort, da die Temperatur zwischen -3 °C, -1 °C und 4 °C eingestellt werden kann, um optimale Lagerbedingungen für verschiedene Lebensmittel zu gewährleisten.

TCLs T-Fresh, die branchenführende Sterilisationstechnologie der vierten Generation, ist das Herzstück der Free Einbaukühlschrank-Serie und bietet umfassenden Schutz durch Ionensterilisation und aktive dynamische Zyklussterilisation. Dieses fortschrittliche System verhindert die Bildung von 99,99 %* der Bakterien in Ihrem Kühlschrank, indem es Milliarden von Plasmateilchen in alle Richtungen freisetzt und dabei positive und negative Ionengruppen mit einer doppelt so hohen Konzentration wie bei herkömmlichen Kühlschränken bildet. Das T-Fresh-System verfügt außerdem über ein effektives Geruchsbeseitigungssystem, bei dem das Reinigungsmodul Gerüche absorbiert und durch das interne Zirkulationssystem umwandelt, sodass der Kühl- und Gefrierschrank frisch bleibt. Darüber hinaus erleichtert das Pure Air-System im Gefrierschrank den Abbau organischer Substanzen in CO2 und H2O, wodurch eine gesündere Küchenumgebung geschaffen und erhalten wird, in der die Lebensmittel länger frisch bleiben.

Mit seinen flexiblen Aufbewahrungsmöglichkeiten und der fortschrittlichen Temperaturregelung passt sich der Free Einbaukühlschrank Ihrem Lebensstil an und erleichtert die Organisation Ihrer Einkäufe und den Erhalt von frischen Lebensmitteln. Ganz gleich, ob Sie ein großes Fest geben oder alltägliche Dinge aufbewahren – die individuell anpassbaren Fächer des Kühlschranks sorgen dafür, dass alles seinen Platz hat, und ermöglichen eine effiziente und angenehme Nutzung Ihrer Küche.

Bequemlichkeit und Effizienz für jedes Haus

Sowohl die TCL-Kombikühlschrank- als auch die Free-Einbaukühlschrank-Serie wurden speziell für die Vorlieben europäischer Verbraucher entwickelt und bieten innovative Lösungen, die Komfort, Frische und Nachhaltigkeit verbessern. Diese Geräte sind für die Anforderungen des modernen Lebens konzipiert und spiegeln das kontinuierliche Engagement von TCL für Nachhaltigkeit und benutzerfreundliche Technologie wider.

Mit ihren fortschrittlichen Funktionen, ihrem flexiblen Design und ihrer umweltbewussten Technik definieren die neuesten Kühlschränke von TCL die Kühlung zu Hause grundlegend neu. Erleben Sie die perfekte Mischung aus Funktionalität und Innovation mit TCL auf der IFA 2024.

* 99,99 % laut BV-Bericht. Bei den getesteten Bakterien handelte es sich um Staphylococcus aureus und Escherichia coli. ** Die Dezibelwerte wurden gemessen bei einem Test von TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd. *** Die 10-jährige Garantie des Inverter-Kompressors muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf der offiziellen Website von TCL registriert werden.

