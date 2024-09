TCL rozšiřuje nabídku domácích spotřebičů představením kombinované chladničky a řady volně vestavných chladniček na veletrhu IFA 2024

Inovativní chladicí technologie společnosti TCL spojuje účinnost s flexibilním designem a zajišťuje čerstvější potraviny a větší pohodlí pro evropské domácnosti.

BERLÍN, 8. září 2024 /PRNewswire/ -- Přední značka spotřební elektroniky TCL představí na veletrhu IFA 2024 své nejžhavější inovace, včetně kombinované chladničky TCL Combi Fridge a řady volně vestavných chladniček Free Built-In Fridge Series. Tyto nové přírůstky do portfolia domácích spotřebičů TCL jsou důkazem jejího odhodlání zpříjemňovat každodenní život spotřebitelů prostřednictvím pokročilých technologií, všestranného designu a energetické účinnosti. Více informací získáte na nejbližším prodejním místě TCL.

TCL Combi Refrigerator TCL Free Built-In Refrigerator

Kombinovaná chladnička TCL Combi Fridge: Maximum skladovacích prostor, maximum čerstvosti

Kombinovaná chladnička TCL Combi Fridge je navržena tak, aby zjednodušila a zpříjemnila každodenní provoz a nabízí flexibilní skladovací prostory, jako je například držák a police na lahve, flexibilní polička a další prostorné a přitom nastavitelné možnosti ukládání potravin, které se přizpůsobí vašim potřebám. Ať už potřebujete skladovat objemné kusy, nebo mít po ruce často používané lahve, nastavitelné přihrádky chladničky Combi Fridge vám vždy zajistí bezkonkurenční komfort.

Chladnička TCL Combi Fridge je dále vybavena technologiemi Metal Cool, Humidity Slide Crisper a T-Temp. technology, které udrží vaše potraviny čerstvé po delší dobu. Tyto funkce pečují o čerstvost pomocí precizní regulace teploty a optimální úrovně vlhkosti. Sterilizace chladničky s 99,99%* účinností navíc prakticky úplně eliminuje škodlivé bakterie a přináší klid a jistotu zvýšené bezpečnosti potravin domácnostem, které dbají na své zdraví.

Kombinovaná chladnička TCL je nejen vysoce funkční, ale je také vyrobena s důrazem na dlouhou životnost. Díky 10leté záruce** na kompresor a systému Ultra Silence-35 dB*** je spojením odolnosti a tichého, ale efektivního provozu. Její ekologický design dále vyzdvihuje invertorová technologie, která zvyšuje úsporu energie a činí z této chladničky chytrou volbu pro ekologicky smýšlející domácnosti.

Kombinace přesné regulace teploty a vlhkosti vytváří v chladničce TCL Combi ideální prostředí pro uchování potravin, které pomáhá udržet ovoce a zeleninu čerstvé po delší dobu a omezit tak plýtvání potravinami. Díky objemnému skladovacímu prostoru a flexibilním přihrádkám do ní snadno uložíte nejrůznější druhy potravin a vaše kuchyň bude vždy uspořádaná a připravená na každé gastronomické dobrodružství.

Řada volně vestavných chladniček TCL Free Built-In Fridge Series: Spojení flexibility a inovací

Řada volně vestavných chladniček TCL Free Built-In Fridge Series přináší do moderních kuchyní nový rozměr flexibility. Tyto chladničky jsou navrženy pro dokonalé začlenění do jakéhokoli prostoru a lze je instalovat v různých konfiguracích včetně jednou stranou ke stěně, oběma stranami začleněné do kuchyňské linky či samostatně stojící. Díky této všestrannosti nabízí řada volně vestavných chladniček svobodu v uspořádání kuchyně a je ideální jak do novostaveb, tak pro rekonstrukce.

Volně vestavná chladnička s XL kapacitou (XL Large Capacity) dosáhla maxima úložných prostor a nabízí tak dostatek místa pro vše, co v kuchyni potřebujete, aniž byste museli obětovat styl. Přihrádka T-Temp. Drawer přináší ještě větší komfort díky možnosti nastavit teplotu v rozmezí -3 °C, -1 °C a 4 °C a dosáhnout tak optimálních podmínek pro skladování jakéhokoli druhu potravin.

Srdcem řady volně vestavných chladniček je technologie T-Fresh od společnosti TCL, která představuje již čtvrtou generaci špičkové sterilizace a nabízí komplexní ochranu díky iontové sterilizaci a aktivní sterilizaci pomocí dynamického cyklu. Tento pokročilý systém zabraňuje tvorbě 99,99 %* bakterií uvnitř chladničky všesměrným vypouštěním miliardových dávek částic plazmatu, které vytváří skupiny pozitivních a negativních iontů o dvojnásobné koncentraci než v běžných chladničkách. Systém T-Fresh dále zahrnuje účinný systém eliminace pachů, jehož čisticí modul pohlcuje a přeměňuje pachy pomocí vnitřního cirkulačního systému pro vždy svěží prostředí uvnitř chladničky i mrazničky. Mraznička je navíc vybavena systémem Pure Air, který podporuje rozklad organických látek na CO2 a H2O, čímž vytváří hygieničtější podmínky pro déle čerstvé potraviny a pomáhá udržovat zdravé prostředí v kuchyni.

Díky flexibilním úložným dispozicím a pokročilé regulaci teploty se vestavná chladnička Free Built-In Fridge přizpůsobí vašemu životnímu stylu a pomůže vám udržet v potravinách pořádek i čerstvost. Ať už pořádáte velkou oslavu, nebo skladujete běžné zásoby, nastavitelné přihrádky chladničky se postarají o to, aby vše mělo své místo a práce v kuchyni byla nejen efektivnější, ale i příjemnější.

Pohodlí a efektivita do každé domácnosti

Kombinovaná chladnička TCL Combi Fridge i volně vestavná řada Free Built-In Fridge Series jsou navrženy s ohledem na evropské spotřebitele a nabízejí inovativní řešení pro vyšší komfort, delší čerstvost a důslednější udržitelnost. Tyto spotřebiče byly vytvořeny pro zvládání nároků moderního života a odrážejí trvalý závazek společnosti TCL k udržitelnosti a uživatelsky přívětivým technologiím.

Se svými pokročilými funkcemi, flexibilním designem a ekologicky šetrnou konstrukcí jsou nejnovější chladničky TCL připraveny změnit pravidla uchovávání chlazených potravin v domácnostech. Poznejte dokonalou kombinaci praktičnosti a inovací s TCL na veletrhu IFA 2024!

Objevte další produkty na https://www.tcl.com/eu/en

* 99,99 % dle zprávy BV. Testovanými bakteriemi byly Staphylococcus aureus a Escherichia coli. ** Údaje o decibelech pochází z testu společnosti TCL Home Appliances (Che-fej) Co., Ltd. *** Desetiletou záruku na invertorový kompresor je třeba zaregistrovat na oficiálních stránkách TCL do 30 dnů od zakoupení.

Kontakt pro média

[email protected]

O společnosti TCL Electronics

Společnost TCL Electronics (1070.HK) je rychle rostoucí společností v oblasti spotřební elektroniky a předním hráčem v celosvětovém televizním průmyslu. Byla založena v roce 1981 a nyní působí na více než 160 trzích po celém světě. Společnost TCL se specializuje na výzkum, vývoj a výrobu produktů spotřební elektroniky, od televizorů přes audio zařízení až po chytré domácí spotřebiče. Navštivte webové stránky společnosti TCL na adrese https://www.tcl.com .