TCL élargit sa gamme d'appareils électroménagers avec le lancement des séries de réfrigérateurs Combi et Free Built-In à l'IFA 2024

BERLIN, 8 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TCL, un chef de file de l'électronique grand public, s'apprête à dévoiler ses dernières innovations à l'occasion de l'IFA 2024, notamment les séries TCL Combi Fridge et Free Built-In Fridge. Ces ajouts à la gamme d'appareils électroménagers de TCL témoignent d'un engagement à améliorer la vie quotidienne grâce à une technologie de pointe, un design polyvalent et une efficacité énergétique. Rendez-vous au point de vente TCL le plus proche pour plus d'informations.

TCL Combi Fridge : optimisez le stockage et la fraîcheur

TCL Combi Refrigerator TCL Free Built-In Refrigerator

Conçu pour simplifier et améliorer la vie quotidienne, le TCL Combi Fridge offre des options de rangement flexibles telles qu'un porte-bouteilles et un étage à bouteilles, un balcon flexible et une grande capacité pour des solutions de rangement personnalisables qui s'adaptent à vos besoins. Que vous souhaitiez ranger des articles volumineux ou accéder facilement à des bouteilles fréquemment utilisées, les compartiments réglables du Combi Fridge offrent une commodité inégalée.

Le TCL Combi Fridge intègre les technologies Metal Cool, Humidity Slide Crisper et T-Temp. pour conserver la fraîcheur des aliments plus longtemps. Ces caractéristiques assurent un contrôle précis de la température et des niveaux d'humidité optimaux, préservant ainsi la fraîcheur des aliments. De plus, le taux de stérilisation de 99,99 %* du réfrigérateur offre une tranquillité d'esprit en éliminant la quasi-totalité des bactéries nocives, offrant ainsi une meilleure sécurité alimentaire aux ménages soucieux de leur santé.

Le TCL Combi Fridge est non seulement très fonctionnel, mais il est également conçu pour durer. Avec une garantie de 10 ans** sur le compresseur et un fonctionnement Ultra Silence-35dB***, ce réfrigérateur allie durabilité et efficacité silencieuse. La technologie de l'onduleur met également en évidence sa conception respectueuse de l'environnement, ce qui en fait un choix judicieux pour les ménages soucieux de l'environnement, car elle permet de réaliser des économies d'énergie.

La combinaison d'un contrôle précis de la température et d'une régulation de l'humidité du TCL Combi Fridge crée un environnement idéal pour la conservation des aliments, gardant vos fruits et légumes frais plus longtemps et réduisant le gaspillage alimentaire. Avec une grande capacité de stockage et des compartiments flexibles, vous pouvez ranger une variété d'aliments avec facilité, garantissant que votre cuisine est toujours organisée et prête pour n'importe quelle aventure culinaire.

Série TCL Free Built-In Fridge : la flexibilité au service de l'innovation

La série TCL Free Built-In Fridge introduit une nouvelle flexibilité dans les cuisines modernes. Conçus pour s'intégrer parfaitement dans n'importe quel espace, ces réfrigérateurs peuvent être installés dans différentes configurations, notamment un côté encastrécontre le mur, les deux côtés contre le meuble, ou en tant que unité autonome. Cette polyvalence fait de la série Free Built-In la solution idéale pour les maisons neuves et les rénovations, offrant une grande liberté dans la conception de la cuisine.

Le réfrigérateur Free Built-In avec une capacité XL maximise l'espace de stockage, garantissant suffisamment d'espace pour tous vos produits essentiels sans sacrifier le style. Le compartiment T-Temp. ajoute à la commodité en vous permettant de régler la température entre -3°C, -1°C et 4°C, offrant ainsi des conditions de conservation optimales pour différents types d'aliments.

TCL T-Fresh, la quatrième génération de la technologie de stérilisation de pointe, est au cœur de la série Free Built-In Fridge, offrant une protection complète grâce à la stérilisation ionique et à la stérilisation active à cycle dynamique. Ce système avancé empêche la formation de 99,99 %* de bactéries dans votre réfrigérateur en libérant des milliards de particules plasmatiques dans toutes les directions, formant des groupes d'ions positifs et négatifs avec une concentration deux fois supérieure à celle des réfrigérateurs ordinaires. Le système T-Fresh est également doté d'un système efficace d'élimination des odeurs. Le module de purification absorbe et convertit les odeurs par le biais du système de circulation interne, garantissant ainsi la fraîcheur du réfrigérateur et du congélateur. Le système Pure Air situé dans le congélateur facilite la décomposition organique des substances en CO2 et H2O, créant ainsi un environnement plus sain qui conserve les aliments frais plus longtemps, facilitant ainsi le maintien d'un environnement de cuisine sain.

Avec ses solutions de stockage flexibles et son contrôle avancé de la température, le réfrigérateur Free Built-In s'adapte à votre style de vie, facilitant l'organisation de vos courses et le maintien de la fraîcheur de vos aliments. Que vous organisiez un grand rassemblement ou que vous stockiez les produits de base de tous les jours, les compartiments personnalisables du réfrigérateur garantissent que chaque chose a sa place, ce qui rend votre cuisine plus efficace et plus agréable à utiliser.

La commodité et l'efficacité au service de chaque foyer

Les séries TCL Combi Fridge et Free Built-In Fridge sont toutes deux conçues pour les consommateurs européens et offrent des solutions innovantes qui améliorent la commodité, la fraîcheur et la durabilité. Ces appareils sont conçus pour répondre aux exigences de la vie moderne et reflètent l'engagement permanent de TCL en faveur du développement durable et d'une technologie conviviale.

Avec leurs fonctions avancées, leurs conceptions flexibles et leur ingénierie respectueuse de l'environnement, les derniers réfrigérateurs de TCL sont prêts à redéfinir la réfrigération domestique. Découvrez l'équilibre parfait entre commodité et innovation avec TCL à l'IFA 2024.

* 99,99 %, rapport BV. Les bactéries testées représentées étaient Staphylococcus aureus et Escherichia coli. ** Données en décibels obtenues par le test de TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd. *** La garantie de 10 ans du compresseur à inverseur doit être enregistrée sur le site officiel de TCL dans les 30 jours suivant l'achat.

