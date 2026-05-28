IGEL organizuje szczyty Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit w pięciu europejskich miastach

Roadshow zgromadzi klientów, partnerów i liderów branży, aby omówić bezpieczeństwo punktów końcowych, odporność systemów i bezpieczne zapewnianie środowisk pracy.

LONDYN, 28 maja 2026 r. /PRNewswire/ – IGEL, globalna firma programistyczna zapewniająca platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ dla nowoczesnych cyfrowych środowisk pracy i bezpiecznego dostępu, ogłosiła dziś europejską trasę konferencyjną Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit. Cykl wydarzeń obejmujący pięć miast zgromadzi klientów, partnerów i liderów branży w celu omówienia priorytetów dotyczących bezpieczeństwa punktów końcowych, odporności systemów oraz zapewniania środowisk pracy, które kształtują strategie przedsiębiorstw w całym regionie.

Roadshow stanowi rozszerzenie flagowego wydarzenia Now & Next® firmy IGEL na kluczowe rynki europejskie, tworząc regionalne forum dla organizacji mierzących się z rosnącymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, złożonością operacyjną oraz ewoluującymi potrzebami w zakresie bezpiecznego dostępu.

„Informacje, jakie otrzymujemy od klientów, są spójne: organizacje oczekują silniejszej kontroli nad punktami końcowymi, większej odporności w przypadku zakłóceń oraz praktycznej ścieżki wspierania zarówno obecnych, jak i przyszłych modeli środowisk pracy - powiedział Klaus Oestermann, dyrektor generalny IGEL. - Roadshow szczytów Now & Next® został zaprojektowany tak, aby przybliżyć te rozmowy lokalnym społecznościom - wraz z klientami i partnerami ekosystemu - pomagając definiować kolejny etap strategii dotyczących punktów końcowych".

W każdym szczycie udział wezmą przedstawiciele kierownictwa IGEL, regionalni liderzy, klienci i partnerzy ekosystemu. Wśród prelegentów w całym cyklu znajdą się Klaus Oestermann, dyrektor generalny; Matthias Haas, dyrektor techniczny; Emanuel Pirker, terenowy dyrektor techniczny ds. centrów kontaktowych i usług finansowych; James Millingon, terenowy dyrektor techniczny ds. ochrony zdrowia (EMEA); Jason Mafera, terenowy dyrektor techniczny ds. ochrony zdrowia (Ameryka Północna); John Walsh, terenowy dyrektor techniczny ds. administracji publicznej, technologii operacyjnych i internetu; oraz Sterling Wilson, terenowy dyrektor techniczny ds. ciągłości działalności biznesowej i przywracania działania po awarii w firmie IGEL, a także eksperci produktowi i partnerzy, w tym Nvidia, Omnissa, Nutanix i UltrArmor.

Program sesji będzie koncentrował się na zagadnieniach najbardziej istotnych dla europejskich przedsiębiorstw, w tym odporności i przywracaniu działania punktów końcowych, kontroli i zarządzaniu danymi, konwergencji technologii informatycznych i technologii operacyjnych (OT), modernizacji infrastruktury oraz ciągłości działania biznesowego i odtwarzaniu po awarii (BCDR).

Program będzie również analizował, w jaki sposób organizacje działające w sektorach krytycznych mogą wykorzystywać centralnie zarządzaną strategię punktów końcowych do ograniczenia lokalnej ekspozycji danych, zmniejszenia presji związanej z cyklami modernizacji sprzętu oraz wzmocnienia ciągłości operacyjnej.

Cykl IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit odbędzie się w następujących miastach:

W związku z wydarzeniem we Frankfurcie IGEL zorganizuje również Szczyt Partnerów IGEL w poniedziałek 15 czerwca w hotelu Frankfurt Marriott Hotel. Program o ograniczonej liczbie miejsc będzie obejmował aktualizacje strategiczne i kanałowe, sesje rozwoju biznesu, treści poświęcone certyfikacji, współpracy partnerów oraz nagrody dla partnerów.

„Gdy organizacje podchodzą do punktów końcowych jako do bardziej kontrolowanych odpornych i centralnie zarządzanych element architektury bezpieczeństwa, dyskusja przesuwa się od samego zarządzania urządzeniami w kierunku przywracania działania, zarządzania i ciągłości operacyjnej - dodał Oestermann. - To właśnie taki dialog chcemy prowadzić w całej Europie".

Roadshow rozpocznie się 28 maja w Londynie, gdzie liderzy przedsiębiorstw i eksperci ds. bezpieczeństwa omówią, jak w praktyce wyglądają odporne architektury punktów końcowych.

Więcej informacji o programach wydarzeń, prelegentach i rejestracji można znaleźć na stronie igel.com/security-summits.

IGEL jest globalną firmą programistyczną, która zapewnia platformę Adaptive Secure Endpoint Platform™ dla nowoczesnych cyfrowych środowisk pracy i bezpiecznego dostępu. Dzięki bezpiecznemu systemowi operacyjnemu dla punktów końcowych, pakietowi Universal Management Suite™ (UMS) oraz IGEL App Portal firma IGEL umożliwia wdrażanie modelu Preventative Security Model™, zaprojektowanego w celu ograniczania złożoności punktów końcowych, wzmacniania kontroli i wspierania bezpiecznego dostępu w środowiskach rozproszonych.

Platforma dostarcza rozwiązanie Adaptive Secure Desktop™, zapewniające bezpieczny i niezawodny dostęp do aplikacji SaaS, DaaS, VDI i aplikacji korporacyjnych. Wspierana przez ponad 130 partnerów technologicznych firma IGEL pomaga organizacjom rozszerzać strategie Zero Trust i SASE na punkty końcowe. Założona w 2001 r. firma IGEL ma siedzibę główną w Niemczech i prowadzi działalność na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych.

