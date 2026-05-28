IGEL prináša samity Now & Next Workspace & Endpoint Security do piatich európskych miest

News provided by

IGEL

May 28, 2026, 14:31 ET

Roadshow pozve zákazníkov, partnerov a lídrov odvetvia, aby prediskutovali bezpečnosť koncových bodov, odolnosť a zaistenie bezpečných pracovných priestorov

LONDÝN, 28. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť IGEL, globálny softvérový dodávateľ platformy Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné priestory a bezpečný prístup, dnes oznámila svoju európsku roadshow Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit (samit zameraný na bezpečnosť pracovných priestorov a koncových bodov). Séria podujatí v piatich mestách spojí zákazníkov, partnerov a lídrov odvetvia, aby preskúmali priority v oblasti bezpečnosti koncových bodov, odolnosti a pracovných priestorov, ktoré formujú podnikovú stratégiu v regióne.

Continue Reading
IGEL Now & Next
IGEL Now & Next

Roadshow rozširuje vlajkové podujatia spoločnosti IGEL pod názvom Now & Next® na kľúčové európske trhy a vytvára regionálne fórum pre organizácie, ktoré čelia rastúcim bezpečnostným nárokom, prevádzkovej komplexnosti a vyvíjajúcim sa požiadavkami na bezpečný prístup.

„Od zákazníkov počúvame neustále rovnaké postrehy: organizácie chcú vyššiu kontrolu na koncových bodoch, väčšiu odolnosť v prípade narušenia a praktickú cestu na podporu súčasných aj vznikajúcich modelov pracovných priestorov," povedal Klaus Oestermann, generálny riaditeľ spoločnosti IGEL. „Cieľom putovného samitu Now & Next® je priblížiť tieto rozhovory k zákazníkom a partnerom v ekosystéme a pomôcť definovať ďalšiu fázu stratégie pre koncové zariadenia."

Na každom samite sa predstavia vedúci pracovníci spoločnosti IGEL, regionálni lídri, zákazníci a partneri z ekosystému. Z rečníkov v rámci série vystúpia: Klaus Oestermann, generálny riaditeľ; Matthias Haas, technický riaditeľ; Emanuel Pirker, technický riaditeľ pre kontaktné centrá a finančné služby; James Millingon, technický riaditeľ pre zdravotníctvo (EMEA); Jason Mafera, technický riaditeľ pre zdravotníctvo (NA); John Walsh, technický riaditeľ pre vládu, OT a IoT; a Sterling Wilson, technický riaditeľ pre BC&DR v spoločnosti IGEL, ako aj produktoví experti a partneri vrátane spoločností Nvidia, Omnissa, Nutanix a UltrArmor.

Programy stretnutí budú zamerané na otázky, ktoré najviac zaujímajú európske podniky, vrátane odolnosti a obnovy koncových bodov, kontroly a riadenia údajov, konvergencie IT a operačných technológií (OT), modernizácie infraštruktúry, ako aj kontinuity podnikania a obnovy po havárii (BCDR).

Program sa tiež zameria na to, ako môžu organizácie v kritických odvetviach využiť centrálne riadenú stratégiu koncových bodov na znižovanie lokálnej expozície dát, zmiernenie tlaku na cykly obnovy a upevnenie prevádzkovej kontinuity.

Podujatia zo série IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit sa budú konať v:

Zároveň s podujatím vo Frankfurte usporiada spoločnosť IGEL svoj IGEL Partner Summit v pondelok 15. júna v hoteli Frankfurt Marriott. Program má obmedzenú kapacitu a bude zahŕňať strategické aktualizácie a aktualizácie kanálov, stretnutia zamerané na rozvoj podnikania, obsah zameraný na certifikácie, networking partnerov a ocenenia pre partnerov.

„Keďže organizácie prehodnocujú koncové zariadenia ako súčasť bezpečnostnej architektúry, ktorá je kontrolovanejšia, odolnejšia a centrálne riadená, diskusia sa presúva od samotnej správy zariadení k obnove, riadeniu a kontinuite," dodal Oestermann. „Túto diskusiu chceme viesť po celej Európe."

Roadshow začína v Londýne 28. mája, kde budú lídri z oblasti podnikov a bezpečnosti diskutovať o tom, ako vyzerajú odolné architektúry koncových bodov v praxi.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programe, rečníkoch a registrácii, navštívte stránku igel.com/security-summits.

O spoločnosti IGEL
IGEL je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné prostredie a bezpečný prístup. Prostredníctvom svojho zabezpečeného operačného systému pre koncové body, balíka Universal Management Suite™ (UMS) a portálu aplikácií IGEL App Portal umožňuje spoločnosť IGEL využívanie preventívneho modelu Preventative Security Model™, ktorý je navrhnutý tak, aby znížil zložitosť koncových bodov, posilnil kontrolu a podporil bezpečný prístup v distribuovaných prostrediach.

Platforma poskytuje systém Adaptive Secure Desktop™, ktorý zaistí bezpečný a spoľahlivý prístup k SaaS, DaaS, VDI a podnikovým aplikáciám. S podporou viac ako 130 technologických partnerov pomáha IGEL organizáciám rozšíriť stratégie Zero Trust a SASE na koncové zariadenia. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, sídli v Nemecku a prevádzky má po celom svete, vrátane Spojených štátov.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988939/IGELNN.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2984527/IGEL_logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

IGEL organizuje szczyty Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit w pięciu europejskich miastach

IGEL organizuje szczyty Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit w pięciu europejskich miastach

Roadshow zgromadzi klientów, partnerów i liderów branży, aby omówić bezpieczeństwo punktów końcowych, odporność systemów i bezpieczne zapewnianie...
IGEL presenta las Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits en cinco ciudades europeas

IGEL presenta las Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits en cinco ciudades europeas

IGEL, una empresa global de software que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro,...
More Releases From This Source

Explore

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Computer Software

Computer Software

Computer Software

Computer Software

High Tech Security

High Tech Security

News Releases in Similar Topics