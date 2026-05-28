IGEL prináša samity Now & Next Workspace & Endpoint Security do piatich európskych miest
News provided byIGEL
May 28, 2026, 14:31 ET
Roadshow pozve zákazníkov, partnerov a lídrov odvetvia, aby prediskutovali bezpečnosť koncových bodov, odolnosť a zaistenie bezpečných pracovných priestorov
LONDÝN, 28. máj 2026 /PRNewswire/ – Spoločnosť IGEL, globálny softvérový dodávateľ platformy Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné priestory a bezpečný prístup, dnes oznámila svoju európsku roadshow Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit (samit zameraný na bezpečnosť pracovných priestorov a koncových bodov). Séria podujatí v piatich mestách spojí zákazníkov, partnerov a lídrov odvetvia, aby preskúmali priority v oblasti bezpečnosti koncových bodov, odolnosti a pracovných priestorov, ktoré formujú podnikovú stratégiu v regióne.
Roadshow rozširuje vlajkové podujatia spoločnosti IGEL pod názvom Now & Next® na kľúčové európske trhy a vytvára regionálne fórum pre organizácie, ktoré čelia rastúcim bezpečnostným nárokom, prevádzkovej komplexnosti a vyvíjajúcim sa požiadavkami na bezpečný prístup.
„Od zákazníkov počúvame neustále rovnaké postrehy: organizácie chcú vyššiu kontrolu na koncových bodoch, väčšiu odolnosť v prípade narušenia a praktickú cestu na podporu súčasných aj vznikajúcich modelov pracovných priestorov," povedal Klaus Oestermann, generálny riaditeľ spoločnosti IGEL. „Cieľom putovného samitu Now & Next® je priblížiť tieto rozhovory k zákazníkom a partnerom v ekosystéme a pomôcť definovať ďalšiu fázu stratégie pre koncové zariadenia."
Na každom samite sa predstavia vedúci pracovníci spoločnosti IGEL, regionálni lídri, zákazníci a partneri z ekosystému. Z rečníkov v rámci série vystúpia: Klaus Oestermann, generálny riaditeľ; Matthias Haas, technický riaditeľ; Emanuel Pirker, technický riaditeľ pre kontaktné centrá a finančné služby; James Millingon, technický riaditeľ pre zdravotníctvo (EMEA); Jason Mafera, technický riaditeľ pre zdravotníctvo (NA); John Walsh, technický riaditeľ pre vládu, OT a IoT; a Sterling Wilson, technický riaditeľ pre BC&DR v spoločnosti IGEL, ako aj produktoví experti a partneri vrátane spoločností Nvidia, Omnissa, Nutanix a UltrArmor.
Programy stretnutí budú zamerané na otázky, ktoré najviac zaujímajú európske podniky, vrátane odolnosti a obnovy koncových bodov, kontroly a riadenia údajov, konvergencie IT a operačných technológií (OT), modernizácie infraštruktúry, ako aj kontinuity podnikania a obnovy po havárii (BCDR).
Program sa tiež zameria na to, ako môžu organizácie v kritických odvetviach využiť centrálne riadenú stratégiu koncových bodov na znižovanie lokálnej expozície dát, zmiernenie tlaku na cykly obnovy a upevnenie prevádzkovej kontinuity.
Podujatia zo série IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit sa budú konať v:
Zároveň s podujatím vo Frankfurte usporiada spoločnosť IGEL svoj IGEL Partner Summit v pondelok 15. júna v hoteli Frankfurt Marriott. Program má obmedzenú kapacitu a bude zahŕňať strategické aktualizácie a aktualizácie kanálov, stretnutia zamerané na rozvoj podnikania, obsah zameraný na certifikácie, networking partnerov a ocenenia pre partnerov.
„Keďže organizácie prehodnocujú koncové zariadenia ako súčasť bezpečnostnej architektúry, ktorá je kontrolovanejšia, odolnejšia a centrálne riadená, diskusia sa presúva od samotnej správy zariadení k obnove, riadeniu a kontinuite," dodal Oestermann. „Túto diskusiu chceme viesť po celej Európe."
Roadshow začína v Londýne 28. mája, kde budú lídri z oblasti podnikov a bezpečnosti diskutovať o tom, ako vyzerajú odolné architektúry koncových bodov v praxi.
Ak sa chcete dozvedieť viac o programe, rečníkoch a registrácii, navštívte stránku igel.com/security-summits.
O spoločnosti IGEL
IGEL je globálna softvérová spoločnosť, ktorá dodáva platformu Adaptive Secure Endpoint Platform™ pre moderné digitálne pracovné prostredie a bezpečný prístup. Prostredníctvom svojho zabezpečeného operačného systému pre koncové body, balíka Universal Management Suite™ (UMS) a portálu aplikácií IGEL App Portal umožňuje spoločnosť IGEL využívanie preventívneho modelu Preventative Security Model™, ktorý je navrhnutý tak, aby znížil zložitosť koncových bodov, posilnil kontrolu a podporil bezpečný prístup v distribuovaných prostrediach.
Platforma poskytuje systém Adaptive Secure Desktop™, ktorý zaistí bezpečný a spoľahlivý prístup k SaaS, DaaS, VDI a podnikovým aplikáciám. S podporou viac ako 130 technologických partnerov pomáha IGEL organizáciám rozšíriť stratégie Zero Trust a SASE na koncové zariadenia. Spoločnosť IGEL, založená v roku 2001, sídli v Nemecku a prevádzky má po celom svete, vrátane Spojených štátov.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2988939/IGELNN.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2984527/IGEL_logo.jpg
Share this article