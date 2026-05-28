IGEL organise le sommet Now & Next sur la sécurité des espaces de travail et des terminaux d'aujourd'hui et de demain dans cinq villes européennes

Une tournée qui réunit clients, partenaires et leaders de l'industrie pour aborder la sécurité des terminaux, leur résilience et la sécurisation des espaces de travail

LONDRES, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, un éditeur mondial de logiciels fournissant l'Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour la sécurisation de l'accès aux espaces de travail numériques modernes, a annoncé aujourd'hui son sommet itinérant Now & Next™ sur la sécurité des espaces de travail et des terminaux d'aujourd'hui et de demain à travers l'Europe. Dans cinq villes différentes, ce sommet invitera les clients, les partenaires et les leaders de l'industrie à examiner les priorités en matière de sécurité et de résilience des terminaux ou de sécurisation des espaces de travail qui façonnent la stratégie des entreprises dans toute la région.

IGEL Now & Next

Le sommet itinérant apporte l'événement phare Now & Next® d'IGEL sur les principaux marchés européens, créant ainsi un forum régional pour les organisations et les entreprises confrontées à des demandes croissantes de sécurité, à une complexité opérationnelle exacerbée et à l'évolution des exigences relatives à l'accès sécurisé.

« Les clients nous disent quelque chose de cohérent : les organisations et les entreprises ont besoin d'un contrôle plus fort de leurs terminaux, d'une plus grande résilience en cas de perturbation, et de moyens pratiques à l'appui des modèles d'espace de travail actuels et émergents », a déclaré Klaus Oestermann, directeur général d'IGEL. « Le sommet itinérant Now & Next® est conçu pour rapprocher ces sujets des principales parties prenantes, des clients et des partenaires de l'écosystème, en les aidant à définir la prochaine phase de leur stratégie relative aux terminaux. »

Chaque étape du sommet réunira des dirigeants d'IGEL, des responsables régionaux, des clients et des partenaires de l'écosystème. Parmi les intervenants, on peut citer Klaus Oestermann, directeur général ; Matthias Haas, directeur de la technologie ; Emanuel Pirker, directeur de la technologie sur le terrain pour les centres de contact et les services financiers ; James Millingon, directeur de la technologie sur le terrain pour les soins de santé (Europe, Moyen-Orient et Afrique) ; Jason Mafera, directeur de la technologie sur le terrain pour les soins de santé (Afrique du Nord) ; John Walsh, directeur de la technologie sur le terrain pour l'administration publique, les technologies opérationnelles et l'internet des objets ; et Sterling Wilson, directeur de la technologie sur le terrain pour la continuité des activités et la reprise après sinistre chez IGEL, ainsi que des spécialistes des produits et des partenaires, notamment Nvidia, Omnissa, Nutanix ou UltrArmor.

Le programme des interventions se concentrera sur les questions les plus pertinentes pour les entreprises européennes, telles que la résilience et le rétablissement des terminaux, le contrôle et la gouvernance des données, la convergence des technologies de l'information et des technologies opérationnelles, la modernisation de l'infrastructure, ou encore la continuité des activités et la reprise après sinistre.

Le programme explorera également la façon dont les organisations et les entreprises des secteurs critiques peuvent utiliser une stratégie de gestion centralisée des terminaux pour réduire l'exposition des données locales, alléger la pression du cycle de mise à jour et renforcer la continuité opérationnelle.

Étapes du sommet Now & Next d'IGEL sur la sécurité des espaces de travail et des terminaux :

Parallèlement à l'événement de Francfort, IGEL organisera son sommet des partenaires le lundi 15 juin, à l'hôtel Frankfurt Marriott. Ce sommet ouvert sur réservation proposera de nouvelles informations sur la stratégie et les canaux de distribution, des séances consacrées au développement commercial, un contenu axé sur la certification, des possibilités de réseautage avec les partenaires et l'attribution de prix pour les partenaires.

« Alors que les organisations et les entreprises repensent le concept de terminal pour en faire un élément de l'architecture de sécurité plus contrôlé, plus résilient et géré de manière plus centrale, la discussion quitte la seule gestion des appareils pour aborder la reprise, la gouvernance et la continuité opérationnelles », a ajouté M. Oestermann. « C'est cette conversation que nous voulons poursuivre dans toute l'Europe. »

La tournée commence à Londres le 28 mai, où des dirigeants d'entreprises et des responsables de la sécurité discuteront des architectures résilientes de terminal dans la pratique.

Pour en savoir plus sur les programmes, les intervenants et les modalités d'inscription, veuillez consulter le site igel.com/security-summits.

À propos d'IGEL

IGEL est un éditeur mondial de logiciels qui propose l'Adaptive Secure Endpoint Platform™ pour la sécurisation de l'accès aux espaces de travail numériques modernes. Grâce à son système d'exploitation axé sur la sécurité des terminaux, à Universal Management Suite™ (UMS) et à son portail d'applications, IGEL met en œuvre un Preventative Security Model™ pensé pour réduire la complexité des terminaux, renforcer le contrôle et soutenir la sécurité d'accès dans les environnements distribués.

La plateforme fournit l'Adaptive Secure Desktop™, qui offre un accès sécurisé et fiable aux applications de logiciel à la demande (SaaS), de données à la demande (DaaS), de bureau virtuel (VDI) et d'entreprise. Soutenue par plus de 130 partenaires technologiques, la société IGEL aide les organisations et les entreprises à étendre les stratégies à vérification systématique et de service d'accès sécurisé d'entreprise à leurs terminaux. Fondée en 2001, IGEL a son siège en Allemagne et mène des opérations dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

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