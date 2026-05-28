IGEL presenta las Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits en cinco ciudades europeas

Esta gira reunirá a clientes, socios y líderes del sector para abordar la seguridad de los puntos finales, la resiliencia y la entrega segura de espacios de trabajo.

LONDRES, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- IGEL, una empresa global de software que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro, anunció hoy su gira europea ure access, today announced its Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit. Esta serie de eventos, que recorrerá cinco ciudades, reunirá a clientes, socios y líderes del sector para analizar las prioridades en seguridad de endpoints, resiliencia y entrega de espacios de trabajo que dan forma a la estrategia empresarial en toda la región.

IGEL Now & Next

La gira promocional extiende el evento insignia de IGEL, Now & Next®, a mercados europeos clave, creando un foro regional para organizaciones que afrontan las crecientes exigencias de seguridad, la complejidad operativa y los requisitos cambiantes para un acceso seguro.

"Lo que escuchamos de nuestros clientes es consistente: las organizaciones buscan un mayor control en los puntos finales, una mayor resiliencia ante interrupciones y una solución práctica para respaldar tanto los modelos de espacio de trabajo actuales como los emergentes", afirmó Klaus Oestermann, consejero delegado de IGEL. "La gira promocional de la cumbre Now & Next® está diseñada para acercar estas conversaciones a los clientes y socios del ecosistema, ayudándoles a definir la siguiente fase de su estrategia de puntos finales".

Cada cumbre contará con la presencia de ejecutivos de IGEL, líderes regionales, clientes y socios del ecosistema. Entre los ponentes de la serie se incluyen Klaus Oestermann, consejero delegado; Matthias Haas, director de tecnología; Emanuel Pirker, director de tecnología de campo para centros de contacto y servicios financieros; James Millingon, director de tecnología de campo para el sector sanitario (EMEA); Jason Mafera, director de tecnología de campo para el sector sanitario (NA); John Walsh, director de tecnología de campo para el sector público, OT e IoT; y Sterling Wilson, director de tecnología de campo para la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres (BC&DR) en IGEL, así como expertos en productos y socios, como Nvidia, Omnissa, Nutanix y UltrArmor.

Las agendas de las sesiones se centrarán en los temas más relevantes para las empresas europeas, como la resiliencia y la recuperación de endpoints, el control y la gobernanza de datos, la convergencia de TI y tecnología operativa (OT), la modernización de la infraestructura y la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres (BCDR).

El programa también explorará cómo las organizaciones de sectores críticos pueden utilizar una estrategia de seguridad de endpoints gobernada centralmente para reducir la exposición de datos locales, aliviar la presión del ciclo de actualización y fortalecer la continuidad operativa.

La serie IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit hará una parada en:

En conjunto con el evento de Frankfurt, IGEL celebrará su Cumbre de Socios de IGEL el lunes 15 de junio en el Hotel Marriott de Frankfurt. El programa, con capacidad limitada, incluirá actualizaciones estratégicas y de canal, sesiones de desarrollo de negocios, contenido centrado en la certificación, oportunidades para establecer contactos con socios y la entrega de premios a los socios.

"A medida que las organizaciones se replantean el concepto de endpoint como una parte más controlada, resiliente y gobernada centralmente de la arquitectura de seguridad, el debate está pasando de la mera gestión de dispositivos a la recuperación, la gobernanza y la continuidad", añadió Oestermann. "Esa es la conversación que queremos liderar en toda Europa".

La gira comienza en Londres el 28 de mayo, donde líderes empresariales y de seguridad debatirán sobre cómo se ven en la práctica las arquitecturas de endpoint resilientes.

Para obtener más información sobre la agenda, los ponentes y el registro, visite igel.com/security-summits.

Acerca de IGEL

IGEL es una empresa de software global que ofrece la Adaptive Secure Endpoint Platform™ para espacios de trabajo digitales modernos y acceso seguro. Mediante su sistema operativo seguro para endpoints, Universal Management Suite™ (UMS) e IGEL App Portal, IGEL implementa un Preventative Security Model™ diseñado para reducir la complejidad de los endpoints, fortalecer el control y brindar acceso seguro en entornos distribuidos.

La plataforma ofrece Adaptive Secure Desktop™, que proporciona acceso seguro y confiable a aplicaciones SaaS, DaaS, VDI y empresariales. Con el respaldo de más de 130 socios tecnológicos, IGEL ayuda a las organizaciones a extender las estrategias Zero Trust y SASE a los endpoints. Fundada en 2001, IGEL tiene su sede en Alemania y opera a nivel mundial, incluyendo Estados Unidos.

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