IGEL проводит серию мероприятий Now & Next Workspace & Endpoint Security Summits в пяти европейских городах

Роуд-шоу соберет клиентов, партнеров и лидеров отрасли для обсуждения вопросов безопасности конечных устройств, отказоустойчивой инфраструктуры и создания безопасных рабочих мест

ЛОНДОН, 28 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- IGEL, международная компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих сред и безопасного доступа, сегодня объявила о проведении в Европе сериии выездных мероприятий (роуд-шоу) Now & Next™ Workspace & Endpoint Security Summit. Серия саммитов в пяти городах соберет клиентов, партнеров и лидеров отрасли для изучения приоритетов в области безопасности конечных устройств, отказоустойчивой инфраструктуры и создания безопасных рабочих мест, определяя корпоративные стратегии в регионе.

IGEL Now & Next

В рамках этого роуд-шоу флагманское мероприятие IGEL Now & Next® выходит на ключевые европейские рынки, создавая региональный форум для организаций, сталкивающихся с растущими требованиями к безопасности, сложностью эксплуатации и меняющимися требованиями к безопасному доступу.

«Отзывы наших клиентов однозначны: организациям требуется усиленный контроль над конечными устройствами, повышенная отказоустойчивость при возникновении сбоев, а также практический подход к поддержке как текущих, так и новых моделей рабочего пространства, — заявил генеральный директор IGEL Клаус Эстерманн (Klaus Oestermann). — Серия саммитов Now & Next® призвана обеспечить более тесное взаимодействие с клиентами и партнерами по экосистеме, что поможет определить следующий этап стратегии развития конечных устройств».

В каждом саммите примут участие руководители IGEL, региональные лидеры, клиенты и партнеры по экосистеме. В числе докладчиков на серии мероприятий выступят генеральный директор Клаус Эстерманн (Klaus Oestermann), технический директор Маттиас Хаас (Matthias Haas), технический директор по контакт-центрам и финансовым услугам Эмануэль Пиркер (Emanuel Pirker), технический директор по здравоохранению (регион EMEA) Джеймс Миллингон (James Millingon), технический директор по здравоохранению (Северная Америка) Джейсон Мафера (Jason Mafera), технический директор по государственному сектору, OT и IoT Джон Уолш (John Walsh) и технический директор по ОБФ/ПАВ Стерлинг Уилсон (Sterling Wilson), а также эксперты по продукции и партнеры, включая Nvidia, Omnissa, Nutanix и UltrArmor.

Повестка дня сессий будет посвящена вопросам, наиболее актуальным для европейских предприятий, включая устойчивость и восстановление конечных устройств, контроль и управление данными, конвергенцию ИТ- и операционных технологий (OT), модернизацию инфраструктуры и обеспечение непрерывности бизнеса и аварийное восстановление (ОБФ/ПАВ).

В программе также обсуждение вопроса о том, как организации в критически важных отраслях могут использовать стратегию централизованного управления конечными устройствами для снижения уязвимости локальных данных, облегчения задачи обновления оборудования и обеспечения непрерывности операционной деятельности.

В рамках роуд-шоу IGEL Now & Next Workspace & Endpoint Security Summit сессии пройдут в следующих городах:

Во время остановки во Франкфурте в отеле Frankfurt Marriott в понедельник, 15 июня пройдет Саммит партнеров IGEL (IGEL Partner Summit). Программа с ограничением по количеству участников будет включать обзоры стратегических направлений и новостей по каналам сбыта, сессии по развитию бизнеса, обсуждение вопросов сертификации, нетворкинг для партнеров и церемонию награждения партнеров.

«По мере того как организации начинают рассматривать конечные устройства как более контролируемую, отказоустойчивую и централизованно управляемую часть архитектуры безопасности, фокус дискуссии смещается с простого управления устройствами на вопросы восстановления, контроля и обеспечения непрерывности работы, — добавил г-н Эстерманн. — Именно этот диалог мы хотим инициировать в Европе».

Роуд-шоу стартует в Лондоне 28 мая, где корпоративные лидеры и специалисты по безопасности обсудят, как на практике выглядят отказоустойчивые архитектуры конечных устройств.

Подробнее о повестке дня, докладчиках и регистрации можно узнать на веб-сайте igel.com/security-summits.

О компании IGEL

IGEL — это международная компания-разработчик программного обеспечения, предлагающая платформу Adaptive Secure Endpoint Platform™ для современных цифровых рабочих сред и безопасного доступа. Благодаря своей защищенной ОС для конечных устройств, платформе Universal Management Suite™ (UMS) и порталу приложений IGEL App Portal, компания IGEL реализует проект Preventative Security Model™ — превентивную модель безопасности, призванную упростить управление конечными устройствами, усилить контроль и обеспечить безопасный доступ в распределенных средах.

Платформа предоставляет решение Adaptive Secure Desktop™, обеспечивая безопасный и надежный доступ к сервисам SaaS, DaaS, VDI и корпоративным приложениям. Опираясь на поддержку более 130 технологических партнеров, IGEL помогает организациям расширять стратегии Zero Trust и SASE до уровня конечных устройств. Основанная в 2001 году, компания IGEL имеет головной офис в Германии и работает во всем мире, включая Соединенные Штаты Америки.

