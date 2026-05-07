InfiMotion Technology dévoile la nouvelle génération de systèmes de propulsion électrique et de solutions de recharge ultrarapide au Salon de l'automobile de Pékin 2026

PÉKIN, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology, un leader mondial des solutions de mobilité intelligente, a dévoilé une gamme complète de systèmes de propulsion électrique et de technologies de recharge à ultrahaute puissance de nouvelle génération lors du Salon international de l'automobile de Pékin 2026.

L'entreprise, qui a présenté plus de 30 produits sur le stand A110 du hall A1, y a démontré ses capacités de bout en bout en matière d'électrification, depuis les chaînes cinématiques à haut rendement jusqu'aux infrastructures de pointe pour la recharge ultrarapide.

Le Salon de l'automobile de Pékin 2026, qui s'est tenu jusqu'au 3 mai au Centre chinois des expositions internationales (Shunyi), est devenu une scène mondiale pour l'innovation automobile, dont la présence d'InfiMotion a souligné l'influence croissante dans la construction de l'avenir de la mobilité électrique.

Les unités d'entraînement électrique profondément intégrées définissent les nouvelles normes d'efficacité

Au cœur de l'exposition d'InfiMotion se trouvaient ses unités d'entraînement électrique avancées, mises au point pour les plateformes de véhicules électriques hybrides et à batterie dans les segments des automobiles de tourisme et utilitaires. Le système phare d'entraînement à double moteur coaxial haute performance TP501 de 900 V est doté d'un carter en alliage de magnésium semi-solide moulé sous pression, qui réduit le poids total de 30 % tout en améliorant les performances thermiques : une avancée cruciale dans le segment des véhicules électriques haut de gamme, qui demandent à la fois puissance et efficacité.

En complément, l'unité d'entraînement électrique compacte à haute performance P600 intègre la technologie de bobinage innovante Mini-Pin et un feuilletage d'acier au silicium ultramince de 0,2 mm. À des tensions de fonctionnement supérieures à 750 V, l'unité P600 atteint une efficacité remarquable de 92,4 % en cycle CLTC (cycle d'essai chinois pour véhicules légers), qui établit une nouvelle référence pour la densité énergétique et la gestion thermique dans les architectures compactes des véhicules électriques.

Une architecture unifiée de 900 V : de l'entraînement au contrôle de domaine

InfiMotion a également mis en avant sa plateforme à haute tension (900 V) intégrée, une architecture complète de système qui regroupe l'unité d'entraînement électrique, la distribution électrique de bord, l'unité avancée de commande d'entraînement, l'unité de surveillance du groupe motopropulseur et du châssis ainsi que le système de gestion de batterie en un seul contrôleur de domaine à forte cohésion. Cette solution de châssis intégré constitue une démonstration concrète de la capacité d'InfiMotion à unifier la transmission de puissance, l'optimisation énergétique et les protocoles de sécurité au sein d'une plateforme évolutive, l'élément clé des architectures de véhicules de la prochaine génération.

« Ce ne sont pas seulement les composants qui comptent, mais l'ensemble des systèmes », a déclaré un ingénieur principal d'InfiMotion lors d'une conférence de presse. « L'avenir des véhicules électriques exige une intégration fluide et transparente entre le groupe motopropulseur, la batterie et le contrôle du véhicule. Notre plateforme de 900 V est conçue comme le système nerveux des véhicules intelligents de demain. »

Un écosystème de recharge à spectre complet : de la recharge à domicile à la recharge hyperrapide

Au-delà des chaînes cinématiques, InfiMotion a exposé sa gamme d'infrastructures de recharge en pleine expansion : un pilier stratégique de sa stratégie axée sur le consommateur. L'entreprise a présenté tous ses dispositifs d'alimentation, des chargeurs résidentiels à courant alternatif de 7 kW à son chargeur ultrarapide révolutionnaire à refroidissement par liquide de 1 920 kW (HPC V4.0).

Des solutions à plus petite échelle, telles que les chargeurs domestiques WAC01 et WPC01, mettent l'accent sur la simplicité d'une disponibilité immédiate et sur le diagnostic à distance pour renforcer l'engagement d'InfiMotion en faveur d'une conception centrée sur l'utilisateur dans tous les segments.

Une vision pour l'avenir de la mobilité

La présence d'InfiMotion au Salon de l'automobile de Pékin 2026 marque un tournant dans son expansion mondiale. L'entreprise a ouvert un dialogue technique approfondi avec des fabricants d'équipement d'origine partenaires et a participé à de nombreux entretiens avec des médias internationaux pour partager sa vision d'un écosystème de mobilité à haute tension unifié, défini par logiciel.

« Du silicium à l'entretien, du couple à la télémétrie, nous jetons les bases d'une mobilité intelligente », a commenté un porte-parole de l'entreprise. « Notre objectif n'est pas seulement d'alimenter des véhicules, mais de mettre à la portée de tous un transport plus intelligent, plus rapide et plus durable. »

Alors que l'industrie automobile se tourne de plus en plus vers des architectures de 800 V à 1 000 V et une gestion de l'énergie intégrée à l'IA, InfiMotion Technology se positionne à l'épicentre de cette transformation en proposant une gamme de produits qui fait le lien entre performance, évolutivité et expérience d'utilisation.

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