InfiMotion Technology präsentiert auf der 2026 Beijing Auto Show elektrische Antriebe der nächsten Generation und ultraschnelle Ladelösungen

PEKING, 7. Mai 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology, ein weltweit führender Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen, stellte auf der Internationalen Automobilausstellung 2026 in Peking ein umfassendes Portfolio an elektrischen Antriebssystemen der nächsten Generation und Lade-Technologien mit extrem hoher Leistung vor.

An seinem Stand A110 in Halle A1 präsentierte das Unternehmen über 30 Produkte und stellte damit seine umfassenden Kompetenzen im Bereich der Elektrifizierung unter Beweis – von hocheffizienten Antriebssträngen bis hin zu branchenführender ultraschneller Ladeinfrastruktur.

Die 2026 Beijing Auto Show, die noch bis zum 3. Mai im China International Exhibition Center (Shunyi) stattfindet, hat sich zu einer globalen Bühne für Innovationen in der Automobilbranche entwickelt – und die Präsenz von InfiMotion unterstrich den wachsenden Einfluss des Unternehmens bei der Gestaltung der Zukunft der Elektromobilität.

Hochintegrierte EDUs setzen neue Maßstäbe in Sachen Effizienz

Im Mittelpunkt der Präsentation von InfiMotion standen die hochmodernen elektrischen Antriebseinheiten (EDUs), die sowohl für BEV- als auch für HEV-Plattformen in Personen- und Nutzfahrzeugen entwickelt wurden. Das Flaggschiff-Antriebssystem TP501 900V High-Performance Co-Axial Dual Motor Drive System verfügt über ein Gehäuse aus halbmassiver Magnesiumdruckgusslegierung, wodurch das Gesamtgewicht um 30 % reduziert und gleichzeitig die Wärmeableitung verbessert wird – ein entscheidender Fortschritt für das Premium-Segment der Elektrofahrzeuge, in dem sowohl Leistung als auch Effizienz gefragt sind.

Ergänzend dazu vereint der P600 Compact High-Performance EDU branchenführende Mini-Pin-Wickeltechnologie und ultradünne Siliziumstahlbleche mit einer Stärke von 0,2 mm. Bei Betriebsspannungen von über 750 V erreicht der P600 einen bemerkenswerten CLTC-Wirkungsgrad von 92,4 % und setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich Energiedichte und Wärmemanagement in kompakten Elektrofahrzeugarchitekturen.

Vereinheitlichte 900V-Architektur: Vom Antrieb zur Domänenkontrolle

InfiMotion stellte zudem seine integrierte 900-V-Hochspannungsplattform vor – eine ganzheitliche Systemarchitektur, die EDU, ODP (Onboard Power Distribution), ADCU (Advanced Drive Control Unit), PCMU (Powertrain & Chassis Monitoring Unit) und BMS (Battery Management System) in einem einzigen, einheitlichen Domänencontroller vereint. Diese integrierte Fahrwerkslösung verdeutlicht anschaulich die Fähigkeit von InfiMotion, Stromversorgung, Energieoptimierung und Sicherheitsprotokolle auf einer einzigen skalierbaren Plattform zu vereinen – ein entscheidender Faktor für Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation.

„Es geht hier nicht nur um Komponenten – es geht um Systeme", erklärte ein leitender Ingenieur von InfiMotion während einer Pressekonferenz. „Die Zukunft der Elektrofahrzeuge erfordert eine nahtlose Integration von Antriebsstrang, Batterie und Fahrzeugsteuerung. Unsere 900-V-Plattform ist darauf ausgelegt, das Nervensystem der intelligenten Fahrzeuge von morgen zu sein."

Ein umfassendes Ökosystem für die Aufladung: Von Zuhause bis Hyper-Fast

Neben Antriebssystemen präsentierte InfiMotion sein wachsendes Portfolio an Ladeinfrastruktur – eine strategische Säule seiner auf Endverbraucher ausgerichteten Strategie. Das Unternehmen präsentierte ein umfassendes Leistungsspektrum, das von 7-kW-Wechselstrom-Ladegeräten für Privathaushalte bis hin zu einem bahnbrechenden, flüssigkeitsgekühlten 1920-kW-Ultraschnellladegerät (HPC V4.0) reichte.

Kompakte Lösungen wie die Heimladegeräte WAC01 und WPC01 zeichnen sich durch ihre Plug-and-Play-Einfachheit und die Ferndiagnose aus und unterstreichen damit das Bekenntnis von InfiMotion zu einem nutzerorientierten Design in allen Segmenten.

Eine Vision für die Zukunft der Mobilität

Die Teilnahme von InfiMotion an der 2026 Beijing Auto Sho stellt einen entscheidenden Meilenstein in der globalen Expansion des Unternehmens dar. Das Unternehmen führte intensive technische Gespräche mit OEM-Partnern und gab zahlreiche Interviews in internationalen Medien, in denen es seine Vision eines einheitlichen, hochspannungsbasierten und softwaredefinierten Mobilitätsökosystems vorstellte.

„Von Halbleitern bis hin zu Dienstleistungen, von Drehmoment bis hin zur Telemetrie – wir legen den Grundstein für intelligente Mobilität", erklärte ein Unternehmenssprecher. „Unser Ziel ist es nicht nur, Fahrzeuge anzutreiben, sondern einen intelligenteren, schnelleren und nachhaltigeren Verkehr für alle zu ermöglichen."

Während die Automobilindustrie den Übergang zu 800-V- bis 1000-V-Architekturen und einem KI-integrierten Energiemanagement vorantreibt, positioniert sich InfiMotion Technology im Zentrum dieses Wandels – mit einem Produktportfolio, das Leistung, Skalierbarkeit und Benutzererlebnis miteinander verbindet.

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