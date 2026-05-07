InfiMotion Technology Perkenal Penyelesaian Pacuan Elektrik dan Pengecasan Ultra-Pantas Generasi Akan Datang di Pameran Auto Beijing 2026

BEIJING, 6 Mei 2026 /PRNewswire/ -- InfiMotion Technology, peneraju global dalam penyelesaian mobiliti pintar, memperkenalkan portfolio komprehensif sistem pacuan elektrik generasi akan datang serta teknologi pengecasan berkuasa ultra tinggi di Pameran Automobil Antarabangsa Beijing 2026.

Dengan mempamerkan lebih 30 produk di reruai A110 di Dewan A1, syarikat memperlihatkan keupayaan menyeluruhnya dalam elektrifikasi, bermula daripada rangkaian kuasa berkecekapan tinggi hinggalah infrastruktur pengecasan ultra pantas yang utama dalam industri.

Pameran Auto Beijing 2026, yang berlangsung sehingga 3 Mei di China International Exhibition Center (Shunyi), telah menjadi pentas global bagi inovasi automotif — dan kehadiran InfiMotion menegaskan pengaruhnya yang semakin berkembang dalam membentuk masa depan mobiliti elektrik.

EDU Berintegrasi Tinggi Menetapkan Penanda Aras Kecekapan Baharu

Menjadi asas pameran InfiMotion ialah unit pacuan elektrik (EDU) termaju yang direkayasa untuk platform BEV dan juga HEV dalam kenderaan penumpang dan kenderaan komersial. Sistem Pacuan Dwimotor Sepaksi Berprestasi Tinggi TP501 900V andalan menampilkan perumah aloi magnesium tuangan terap separa pepejal, mengurangkan berat keseluruhan sebanyak 30% sambil meningkatkan prestasi terma — satu kemajuan kritikal bagi segmen EV premium yang menuntut kuasa dan juga kecekapan.

Sebagai pelengkap sistem ini, EDU Berprestasi Tinggi Kompak P600 mengintegrasikan teknologi lilitan Mini-Pin yang utama dalam industri serta laminasi keluli silikon ultra nipis 0.2mm. Pada voltan kendalian melebihi 750V, P600 mencapai kecekapan CLTC yang mengagumkan sebanyak 92.4%, sekali gus menetapkan penanda aras baharu bagi ketumpatan tenaga dan pengurusan terma dalam seni bina EV kompak.

Seni Bina 900V Terpadu: Daripada Pacuan ke Kawalan Domain

InfiMotion turut memperkenalkan platform voltan tinggi 900V bersepadu — seni bina sistem holistik yang menyatukan EDU, ODP (Pengagihan Kuasa Dalam Kenderaan), ADCU (Unit Kawalan Pacuan Termaju), PCMU (Unit Pemantauan Rangkaian Kuasa & Casis), dan BMS (Sistem Pengurusan Bateri) ke dalam satu pengawal domain yang kohesif. Penyelesaian casis bersepadu ini menawarkan demonstrasi keupayaan InfiMotion yang ketara untuk menyatukan penghantaran kuasa, pengoptimuman tenaga dan protokol keselamatan di bawah satu platform boleh diskala — pendaya utama bagi seni bina kenderaan generasi seterusnya.

"Ini bukan sekadar mengenai komponen — ini tentang sistem," kata seorang jurutera kanan InfiMotion semasa sesi taklimat media. "Masa depan EV menuntut integrasi lancar antara rangkaian kuasa, bateri dan kawalan kenderaan. Platform 900V kami direka untuk menjadi sistem saraf kenderaan pintar masa depan."

Ekosistem Pengecasan Spektrum Penuh: Daripada Rumah hinggalah Hiper-Pantas

Selain rangkaian kuasa, InfiMotion turut mempamerkan portfolio infrastruktur pengecasannya yang semakin berkembang — satu tonggak strategik dalam pendekatan berorientasikan pengguna. Syarikat mempersembahkan spektrum kuasa lengkap, daripada pengecas AC kediaman 7kW kepada pengecas ultra pantas sejuk cecair 1920kW (HPC V4.0) terobosan.

Penyelesaian berskala lebih kecil seperti pengecas rumah WAC01 dan WPC01 menekankan kesederhanaan ciri pasang-dan-pakai serta diagnostik jarak jauh, lantas memperteguh komitmen InfiMotion terhadap reka bentuk berpusatkan pengguna merentas semua segmen.

Visi untuk Masa Depan Mobiliti

Kehadiran InfiMotion di Pameran Auto Beijing 2026 menandakan detik penting dalam pengembangan globalnya. Syarikat terlibat dalam dialog teknikal yang meluas dengan rakan OEM serta menyertai pelbagai temu bual media antarabangsa bagi berkongsi visinya terhadap ekosistem mobiliti perisian tertakrif, voltan tinggi dan terpadu.

"Daripada silikon kepada perkhidmatan, daripada tork kepada telemetri — kami membina asas bagi mobiliti pintar," kata seorang jurucakap syarikat. "Matlamat kami bukan sekadar menggerakkan kenderaan, tetapi mengupayakan pengangkutan yang lebih pintar, lebih pantas dan lebih lestari untuk semua."

Ketika industri automotif mempercepat peralihan ke arah seni bina 800V–1000V dan pengurusan tenaga bersepadu AI, InfiMotion Technology mengukuhkan kedudukannya pada pusat transformasi ini — dengan portfolio produk yang menghubungkan prestasi, kebolehskalaan dan pengalaman pengguna.

SOURCE INFIMOTION